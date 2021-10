VIDEO Italia-Svezia 41-14, gli azzurri vincono gli Europei di football americano: highlights, touchdown e sintesi

L’Italia ha vinto gli Europei di football americano. Gli azzurri hanno sconfitto la Svezia per 41-14 nella finale andata in scena a Malmoe, sconfiggendo gli scandinavi a casa loro (ormai un marchio di fabbrica dello sport tricolore in questa annata agonistica davvero indimenticabile).

La nostra Nazionale si è dimostrata imbattibile, ha dominato in lungo e in largo asfaltando i padroni di casa con estrema disinvoltura: sei touchdown messi a segno e un gioco spumeggiante, tramortendo i rivali sotto ogni punto di vista. Il ribattezzato Blue Team sale così sul tetto del Vecchio Continente per la terza volta nella sua storia, a distanza di 34 anni dall’ultima apoteosi.

Di seguito i VIDEO con gli highlights, i touchdown, la sintesi e la partita integrale: Italia-Svezia 41-14, Finale degli Europei 2021 di football americano.

VIDEO ITALIA VINCE EUROPEI FOOTBALL AMERICANO: I TOUCHDOWN DEGLI AZZURRI

VIDEO ITALIA-SVEZIA, FINALE EUROPEI FOOTBALL AMERICANO 2021: LA PARTITA INTEGRALE

Foto: Fidaf