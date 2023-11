Football americano, Brian Michitti è il nuovo head coach dell’Italia dopo le dimissioni di Giuliano

Novità importante per la Nazionale italiana di football americano, che vede un avvicendamento nel ruolo di Commissario Tecnico dopo il recente bronzo agli Europei e successivamente le dimissioni di Davide Giuliano. Una settimana più tardi la Fidaf ha annunciato il suo sostituto, trovando un accordo e assegnando l’incarico a Brian Michitti, coach italo-americano dei Parma Panthers campioni d’Italia.

L’ex giocatore azzurro sarà dunque il nuovo capo allenatore della Nazionale Italiana tackle senior, dopo essere stato inserito nello staff tecnico di Giuliano recentemente come ‘ghost coach’. Il 40enne di Fairfield (Ohio), ma con nonni abruzzesi, ha rivolto questo messaggio dopo la nomina di nuovo CT ad atleti, squadre e appassionati italiani di football americano.

“Il progetto è quello di riuscire a coinvolgere il miglior staff disponibile che rifletta i nostri valori, la nostra visione e i nostri principi, spingendo i nostri migliori talenti al limite. Le nostre ambizioni saranno ancora più elevate. Come ogni nuovo traguardo, anche quelli che ci proponiamo comporteranno molti sacrifici personali. Non sarà facile. Ma lavorando allo sviluppo di una squadra forte, coesa, disciplinata e volta al continuo miglioramento, sono certo che creeremo una struttura e un team capaci di riflettere la passione, l’unità e lo spirito combattivo dell’Italia intera, che ci porti a raggiungere nuovi successi a livello internazionale”, dichiara Michitti.

“La mia intenzione è quella di collaborare con i giocatori, lo staff tecnico e l’intera comunità del football italiano. Invito i tifosi, gli allenatori e i dirigenti delle Squadre a essere il nostro dodicesimo uomo in campo, sostenendoci nei momenti alti e in quelli bassi. Sono entusiasta dell’opportunità di lavorare con i talentuosi atleti italiani e confermo il mio impegno a servirvi al meglio delle mie capacità per condurre la Squadra Azzurra a nuovi entusiasmanti traguardi”, conclude la nuova guida tecnica del Blue Team.

Foto: FIDAF