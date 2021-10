Oggi, domenica 31 ottobre, al Malmö Stadion di Malmoe, in Svezia, l’Italia ha battuto i padroni di casa per 14-41 e si è aggiudicata la finale degli Europei 2021 di football americano. Prima di oggi la compagine italiana aveva vinto il titolo soltanto nel 1983 e nel 1987, ovvero in due delle prime tre edizioni disputate.

L’head coach del Blue Team, Davide Giuliano, ha condotto gli azzurri in una gara praticamente perfetta, dominata fin dall’inizio e che a metà gara vedeva l’Italia comandare per 0-34. Nella seconda parte di gara è stato sufficiente amministrare per tornare sul trono d’Europa dopo 34 anni!

ALBO D’ORO EUROPEI FOOTBALL AMERICANO

1983 Italia

1985 Finlandia

1987 Italia

1989 Gran Bretagna

1991 Gran Bretagna

1993 Finlandia

1995 Finlandia

1997 Finlandia

2000 Finlandia

2001 Germania

2005 Svezia

2010 Germania

2014 Germania

2018 Francia

2021 ITALIA

Foto: pagina Facebook FIDAF