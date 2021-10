CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo ATP 250 di Anversa. Di fronte ci sono, alla Lotto Arena, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Per la prima volta i due giovani azzurri, 20 e 19 anni rispettivamente, si affrontano in un torneo ATP: l’unico precedente non è chiaramente conteggiato dall’associazione professionistica maschile, poiché le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 esulano dal suo raggio d’azione. L’altoatesino e il toscano arrivano all’appuntamento sulla scia di due momenti differenti.

Sinner, che fa il suo esordio avendo avuto un bye al primo turno (essendo testa di serie numero 1 con tabellone a 28), quest’anno ha vinto con validissima continuità sul circuito, se si eccettua la stagione su erba, ha fatto suoi tre tornei e si è issato fino al numero 13 del mondo, oltre che in piena lotta per andare alle ATP Finals di Torino. Musetti, invece, dopo diversi scalpi ottenuti nella prima parte dell’anno, e in particolare dopo i primi due spettacolari set contro Novak Djokovic al Roland Garros, si è praticamente fermato, vincendo solo due partite. Ieri ha offerto segnali importanti battendo un giocatore sempre difficile da affrontare, Gianluca Mager.

Si tratta del 15° derby giocato a livello ATP nel 2021, uno dei quali (Sinner-Travaglia, Great Ocean Road Open a Melbourne) è stato disputato a livello di finale. Ad Anversa il numero 2 d’Italia ha vissuto una parte della propria esplosione con la semifinale del 2019, mentre il diciannovenne di Carrara sta qui provando a riprendere fiducia. Un derby, questo, che non è solo un confronto tra uomini che sono già presente e futuro allo stesso tempo del tennis italiano e mondiale, ma anche un totale contrasto di stili.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è previsto come primo della sessione serale, non prima delle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse