Sinner-Musetti oggi, ATP Anversa: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 20 ottobre (non prima delle 18.30), Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Anversa (Belgio). Nel 4° incontro del Centrale si terrà il tanto atteso derby tra i due prospetti più interessanti del nostro tennis, che già hanno un fondamento di realtà.

Sinner, n.13 del mondo di questa settimana, continua la sua ascesa in classifica forte del suo gioco di aggressività e solidità. Tanti aspetti sono da migliorare, in particolare serve&volley, ma la potenza sviluppata da fondo è notevole e soprattutto a livello indoor può diventare un fattore. Per Musetti il discorso è un po’ diverso, essendo un giocatore molto più estroso e creativo che deve ancora trovare tutti i pezzi del puzzle. Un match tra due modi diametralmente opposti di intendere il tennis e anche per questo la curiosità per il loro confronto è molta.

Esiste un unico precedente tra i due e ci si riferisce alle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019. Vinse Jannik al termine di un confronto molto intenso sullo score di 6-7 7-6 6-3.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Anversa, sarà il quarto incontro in programma sul campo centrale e non avrà inizio prima delle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Supertennis, in diretta streaming su Sky Go, NOW e su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

SINNER- MUSETTI, ATP ANVERSA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE:

Non prima delle ore 18.30 Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti

In precedenza, dalle ore 13.00 sempre sul Campo Centrale, sono in programma un match di doppio, Rinderknech-Lajovic e Brooksby-van de Zandschulp

Foto: Lapresse