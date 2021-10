ATP Anversa, Jannik Sinner ai quarti di finale: il tabellone e i prossimi avversari

Superato Lorenzo Musetti nel derby italiano, si alzano ora le possibilità di vedere Jannik Sinner arrivare fino in fondo all’ATP 250 di Anversa. Il 7-5 6-2 di oggi ha confermato il valore dell’altoatesino che adesso dovrà assolutamente proseguire su questa strada. Per l’azzurro la rincorsa alle ATP Finals di Torino continua, andiamo a vedere chi saranno i suoi possibili prossimi avversari.

Nei quarti di finale il classe 2001 (numero 13 ATP) affronterà sicuramente Arthur Rinderknech (n.65 al mondo), uscito vincitore dal match contro il serbo Dusan Lajovic (n. 33 del ranking) con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 in un’ora e 56 minuti di gioco. Nonostante la differenza di classifica tra l’italiano e il francese, Rinderknech non è da sottovalutare e il precedente di maggio vinto proprio dal numero 65 al mondo (erano gli ottavi di finale all’ATP di Lione e la partita finì 6-7 6-2 7-5 per il francese proveniente dalle qualificazioni) non può lasciare tranquillo il nostro portacolori.

Se arriverà la vittoria ai quarti, il numero 2 d’Italia potrebbe sfidare in semifinale uno tra lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (n. 20 al mondo) e Lloyd Harris (n. 32 del ranking), anche se non è da escludere completamente l’eventuale match contro l’ungherese Marton Fucsovics (n. 39 ATP) o il tedesco Jan-Lennard Struff (n.50 al mondo). In ogni caso, tutti questi avversari sono di assoluto livello e potrebbero ostacolare pesantemente il percorso di Sinner.

Se poi anche la semifinale andrà a buon fine, la partita per il titolo lo vedrà opposto presumibilmente all’argentino Diego Schwartzman (n. 16 del ranking) o al cileno Cristian Garin (n.17 ATP). Occhio, però, alle possibile sorprese rappresentate dal britannico Andy Murray (che giocherà gli ottavi di finale proprio contro Schwartzman) e dallo statunitense Jenson Brooksby (già ai quarti di finale dopo il convincente successo di oggi contro l’olandese Botic Van De Zandschulp).

Per continuare a sognare le ATP Finals di Torino servirà sicuramente il trionfo in finale. Il percorso non sarà di certo dei più semplici, ma il Sinner visto oggi ha dato chiari segnali di poter arrivare all’obiettivo.

Foto: LaPresse