Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). Sul veloce indoor belga il classe 2001 altoatesino ha sconfitto nell’atteso derby tricolore Lorenzo Musetti (n.69 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita.

Un match che, per merito di Musetti, è stato equilibrato fino al 5-5 del primo set, ma poi Sinner ha alzato i giri del motore e non c’è più stata storia: “E’ stata una partita senza riferimenti perché non ci alleniamo mai insieme. Lui è giocatore incredibile e di grande qualità. Mi auguro di poterlo affrontare ancora in futuro“, le prime parole a caldo del n.13 ATP.

Jannik che, essendo testa di serie n.1, ha esordito quest’oggi al contrario del suo avversario che si era imposto in un altro derby contro Gianluca Mager al primo round: “Sono soddisfatto visto che era la mia prima partita. Lorenzo è un giocatore che varia sempre molto nello scambio e non è stato semplice affrontarlo“.

L’azzurro, che nel 2019 si spinse fino alle semifinali ad Anversa, ha tanta voglia di far bene: “Sono cresciuto rispetto a due anni fa, ma ho ancora degli aspetti da migliorare. Voglio giocare bene in questo torneo e in quelli che restano nel 2021“. Il prossimo avversario nei quarti sarà il francese Arthur Rinderknech (n.65 del mondo) e sarà una sfida da prendere con le molle dal momento che il transalpino si è imposto quest’anno sulla terra rossa di Lione nell’unico precedente: “Sarà un bella partita“, il commento breve di Jannik.

Foto: LaPresse