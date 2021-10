Domani, mercoledì 20 ottobre, per il tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor belga, andranno in scena i primi quattro ottavi di finale: Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 e sfiderà Lorenzo Musetti.

Tra i due tennisti italiani c’è un precedente, non rilevato nelle statistiche ATP ma che gli appassionati italiani ricordano bene: a Roma 2019, nelle semifinali delle Pre-Qualificazioni ci fu il primo grande scontro tra i due azzurrini, che disputarono una memorabile battaglia sportiva.

In quell’occasione ad imporsi fu Jannik Sinner, il quale vinse in rimonta su Lorenzo Musetti con lo score di 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3 dopo due e trentanove minuti, con Sinner che fu anche costretto ad annullare un match point all’avversario nel decimo gioco del secondo set.

Domani però la musica sarà ben diversa, in palio ci saranno i quarti di finale e pochi ma importanti punti per gli obiettivi di fine stagione di entrambi: le ATP Finals per Sinner e le Next Gen ATP Finals per Musetti. In entrambe le Race i due azzurri sono in buona posizione per centrare l’obiettivo.

Foto: LaPresse