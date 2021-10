LIVE Sinner-Musetti 7-5 6-2, ATP Anversa in DIRETTA: prossimo avversario e ranking ATP. “Lorenzo ha tanto talento”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-MUSETTI

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER

IL MONTEPREMI DI JANNIK SINNER

Si chiude qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Sinner tornerà in campo tra due giorni per il suo quarto di finale. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

47%-73% in fatto di prime in campo tra i due, ma è maggiore l’efficacia in termini di punti vinti dell’altoatesino.

“Non ci alleniamo mai insieme, è stata una partita nuova. Lui è un giocatore incredibile, giovanissimo, ha tanto talento. Spero che avremo altre occasioni in futuro. Oggi sono soddisfatto del mio livello di gioco. E’ cambiato qualcosa negli ultimi due anni, ho però ancora tanto da migliorare. Sono contento di dove sono ora, ma ho ancora un paio di tornei da giocare e spero che potrò giocarli bene“. Jannik Sinner parla così nell’immediato dopopartita, mentre anche per Musetti arrivano gli applausi. “Lui cambia molto il ritmo, e per esser stata la prima partita del torneo sono soddisfatto. Con Rinderknech ho perso già a Lione, sarà una bella partita“.

TERMINA QUI: Jannik Sinner accede ai quarti di finale con questo 7-5 6-2 in un’ora e 34 minuti nei confronti di Lorenzo Musetti. Abbraccio finale tra i due a rete, e questo non sarà di certo l’ultimo.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER: cerca la risposta in slice di rovescio Musetti, palla che però si ferma in rete.

30-15 Sbaglia la risposta Musetti con il dritto.

15-15 Ritorna a rete Sinner, ma stavolta viene trafitto dal dritto in corsa di Musetti da molto lontano.

15-0 Sinner tiene lontano Musetti, si presenta a rete, ma non ne ha neppure bisogno visto che il nastro ferma il rovescio del toscano.

5-2 Sinner, l’altoatesino trova un mirabile rovescio in controbalzo che mette in difficoltà Musetti, ma sbaglia subito dopo. Servirà ad ogni modo per il match al cambio di campo.

Vantaggio Musetti, gli servono due smash per chiudere il punto.

40-40 Gran lungolinea vincente di Musetti, che cerca di ribellarsi alla situazione.

30-40 MATCH POINT SINNER: prima vincente esterna di Musetti.

15-40 DUE MATCH POINT SINNER: se ne va il dritto in avanzamento di Musetti.

15-30 Continua ad andare in spinta Sinner, a due punti dai quarti.

15-15 Palla corta di dritto di Musetti, Sinner ci arriva e piazza il dritto vincente incrociato in corsa.

15-0 Prima esterna vincente di Musetti.

5-1 Sinner, gran prima esterna. Musetti servirà per rimanere nel match.

40-30 Dritto in rete di Musetti nel tentativo di non concedere spazio a Sinner e darsi una chance per accorciare.

30-30 Cerca di avventurarsi a rete Sinner dopo il dritto, ma stavolta la volée gli rimane sotto il nastro.

30-15 Se ne va il dritto in corsa di Musetti.

15-15 Non perfetto il dritto di Sinner, che però va a finire sull’incrocio delle righe.

0-15 Primo doppio fallo di Sinner, il nastro porta via la seconda.

4-1 BREAK SINNER: risposta potente sulla seconda di Musetti che non fa in tempo a organizzarsi bene, per l’altoatesino è vantaggio pesante.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: continua a offrire spettacolo l’altoatesino! Sempre più complicate da contenere per Musetti le sue accelerazioni di dritto.

0-30 Spinge sempre di più con il dritto Sinner, il rovescio di Musetti esce in larghezza.

0-15 Appena largo il rovescio di Musetti.

3-1 Sinner, deve vincere due volte il punto l’altoatesino, che comunque ha sempre il comando dello scambio tra dritto e smash non chiuso, Musetti costretto alla resa e per il numero 2 d’Italia è break di vantaggio confermato.

40-30 Prova lo slice di rovescio Sinner, che però non passa al di là della rete.

40-15 Non resta in campo il dritto di Musetti.

30-15 Prende campo con il dritto Sinner, accelera e si va a prendere il punto.

15-15 BREVE, MA INTENSO! Così si definisce questo scambio, anche grazie a uno spettacolare allungo di Sinner sulla volée molto difficile cui lo costringe Musetti!

0-15 Ottima risposta di Musetti con il dritto, poi comanda e chiude sempre con questo colpo in lungolinea.

2-1 BREAK SINNER: Musetti mette in rete il dritto in uscita dal servizio e per la seconda volta nel match deve cedere la battuta.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: continuano le accelerazioni dell’altoatesino, che poi rallenta, ma il dritto di Musetti in lungolinea non passa la rete.

15-30 Trova il gran dritto lungolinea Musetti, che reagisce così al tentativo di Sinner di prendere campo.

0-30 Che risposta di rovescio in salto di Sinner! Non controlla la palla Musetti su questo che è stato il marchio di fabbrica (con diverse sfumature) di Andreas Seppi nei suoi tempi migliori.

0-15 Basta fondamentalmente un dritto dal centro a Sinner per vincere il punto.

1-1 Sinner trova lo smash vincente dopo lo schema servizio-dritto, dallo 0-30 tutti conquistati di forza i punti dell’altoatesino.

40-30 Prima, rovescio e dritto di Sinner, sempre negli angoli. Musetti ci prova ancora con il dritto incrociato in corsa, ma la palla si ferma in rete.

30-30 Prende il comando dello scambio Sinner con il rovescio, non trova il dritto in corsa Musetti.

15-30 Rimane appena dentro il dritto di Sinner in questo scambio giocato sulla seconda, lungo invece il rovescio di Musetti.

0-30 Tiene bene lo scambio Musetti, entrambi corrono, ma è Sinner che va a sbagliare con il rovescio mettendolo in rete.

0-15 Gran risposta vincente incrociata di rovescio di Musetti!

0-1 Musetti, terzo ace nel game e nella partita per chiudere un game che si era fatto per lui molto complicato.

Vantaggio Musetti, buona prima cui segue il dritto verso la sua sinistra, Sinner mette il recupero di dritto in rete.

40-40, 4a parità: secondo ace di Musetti, al centro per annullare la palla break nel game più lungo della partita.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: rovescio incrociato per poi giocare l’accelerazione di dritto, l’altoatesino sta cercando in tutti i modi di dar seguito al finale di primo set.

40-40, 3a parità: palla corta di dritto di Musetti altissima, ci arriva Sinner e di dritto non ha problemi a prendersi il punto.

Vantaggio Musetti, risposta larga di rovescio di Sinner.

40-40, 2a parità: MUSETTI RISPONDE! Servizio e volée di rovescio, ma stavolta arriva la volée in allungo con il dritto, molto difficile peraltro!

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: l’altoatesino toglie a Musetti il comando che aveva di dritto nello scambio, colpendo di rovescio fino a costringerlo a sbagliare.

40-40 Gran risposta di rovescio di Sinner, Musetti non ha il tempo di uscire dal servizio.

40-30 NUMERO DI SINNER! Palla corta di Musetti e l’altoatesino arriva di rovescio, poi s’inventa sul pallonetto una veronica in un movimento quasi da ballerino!

40-15 Primo ace per Musetti.

30-15 Non controlla il dritto Sinner, facendo uscire la palla in lunghezza.

15-15 Buona prima di Musetti.

0-15 Scambio subito molto lungo, Musetti cerca di liberarsene con il rovescio verso il lungolinea, senza però trovare il campo.

7-5 SET SINNER: rimane profondo l’altoatesino, Musetti non riesce a togliersi dal corpo l’ultimo rovescio che finisce in rete. 52 i minuti di durate del parziale con il numero 2 d’Italia che ce la fa nonostante un 43%-71% di prime in campo. Sinner ha però perso solo cinque punti al servizio, tre con la seconda e due con la prima.

40-0 TRE SET POINT SINNER: prova il rovescio lungolinea in corsa Musetti dopo una bella risposta, ma lo mette lungo.

30-0 Risposta lunga di Musetti.

15-0 Servizio, dritto e due volée di Sinner, la prima molto difficile e la seconda che segue la reazione al volo di rovescio di Musetti.

6-5 BREAK SINNER: Musetti rigioca il serve&volley, finendo per non togliersi da dosso la seconda volée e dunque perde la battuta. L’altoatesino servirà per il set al cambio di campo.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: sbaglia malamente il dritto dopo il servizio Musetti, su una palla forse un po’ meno aggressiva di altre.

40-40 Prova il servizio e volée Musetti, Sinner però risponde bene con il rovescio incrociato e gli mette la palla nei piedi, provocando l’errore del toscano.

40-30 Si sposta per giocare con il dritto Sinner, ma lo mette appena lungo e concede la chance del 5-6 a Musetti.

30-30 Musetti riesce a giocare il dritto in uscita dal servizio nonostante la potente risposta di Sinner, che poi manda la palla in rete.

15-30 Superbo scambio! Musetti gioca un magnifico rovescio incrociato, resiste al recupero di Sinner giocandogliene un secondo molto profondo che l’altoatesino non è in grado di tenere in campo.

0-30 Sinner ha deciso di non voler scherzare, ancora profondissimo con il dritto l’altoatesino senza mai concedere a Musetti la possibilità di rientrare nello scambio.

0-15 Maestoso rovescio lungolinea di Sinner con il quale prende il tempo per poter giocare l’accelerazione di dritto.

5-5 Si presenta a rete Sinner, non trova il pallonetto Musetti.

40-15 Sinner tiene metri lontano dalla riga di fondo Musetti, costringendolo a non trovare più il campo con il dritto.

30-15 Gran servizio esterno di Sinner che poi chiude con il dritto in avanzamento.

15-15 Esagera con il dritto Sinner.

15-0 Servizio, dritto e volée di rovescio di Sinner.

4-5 Musetti, stavolta arriva la palla corta che manda direttamente Sinner sulla sua panchina, chiude in maniera spettacolare un game tutto a belle tinte per lui il toscano. L’altoatesino servirà per restare nel set.

40-0 Viene ancora a rete Musetti seguendo il dritto, poi la controlla molto bene e chiude con la volée di dritto vincente.

30-0 Coraggiosa presa della rete di Musetti a seguire lo slice di rovescio, trova poi lo smash stile Pete Sampras sul quale Sinner non può controllare la palla.

15-0 Cerca di liberarsi dello scambio Sinner, ma sbaglia in lunghezza.

4-4 Secondo ace di Sinner.

40-0 Prima vincente di Sinner.

30-0 Scambio lungo, forse il più lungo del match, che alla fine vede Musetti costretto a cedere con il dritto di poco lungo.

15-0 Musetti mette in rete la risposta di dritto sulla seconda di Sinner.

3-4 Musetti, tiene senza difficoltà il servizio il toscano.

40-15 Rovescio in rete di Musetti a seguire il servizio.

40-0 Musetti segue bene il servizio con il rovescio incrociato, non trova il campo Sinner.

30-0 Altro gran punto! Stavolta Sinner cerca il recupero di dritto in corsa costringendo Musetti a una non facile volée vincente.

15-0 Che scambio a rete! Lo vince Musetti “parando” letteralmente il tentativo di allungo di dritto di Sinner che aveva recuperato bene sulla prima palla corta del toscano.

3-3 Primo ace di Sinner.

40-15 Non chiude il game Sinner con la soluzione incrociata.

40-0 Musetti cerca di sfuggire ai dritti di Sinner con il rovescio lungolinea, che però esce.

30-0 Di nuovo Sinner comanda fin dal servizio e poi ribadisce il concetto con le accelerazioni di dritto.

15-0 Prima esterna e poi dritto sicuro di Sinner.

2-3 Musetti, esce la risposta di rovescio di Sinner e dunque ancora nessuno dei due ha finora perso il servizio.

Vantaggio Musetti, Sinner costringe il toscano ad allontanarsi dalla linea di fondo, ma sbaglia malamente la palla corta di dritto che quasi non parte e finisce in rete.

40-40 Ancora uno schema servizio-dritto fallito da Musetti.

40-30 Sinner sfiora un gran vincente con la risposta bloccata di rovescio, palla che esce di poco in corridoio.

30-30 Musetti cerca di spostare Sinner con l’accelerazione di dritto lungolinea, ma è la rete a fermare la palla.

30-15 Scambio lungo, Musetti cerca di non giocare mai due palle uguali sulla diagonale del rovescio, alla fine è Sinner a sbagliare proprio con questo colpo, che non supera il nastro.

15-15 Prima esterna vincente di Musetti.

0-15 Esce il dritto in uscita dal servizio di Musetti.

2-2 Scambio spettacolare, con due nastri che lo caratterizzano e Sinner che spinge con il dritto, coglie Musetti in contropiede e alla fine vince il punto pur se il toscano non manca di molto in campo sull’ultimo tentativo di recupero.

Vantaggio Sinner, prima vincente.

40-40 Sinner insiste sul rovescio di Musetti, che cerca il vincente lungolinea senza però trovarlo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: grandissimo rovescio lungolinea in recupero del toscano, profondissimo e che non lascia il tempo a Sinner di organizzare il dritto.

30-30 Rovescio incrociato di Sinner appena largo, sarebbe stato vincente.

30-15 Scambio lungo e intenso con i due che non mollano nulla, è Musetti il primo a sbagliare con il dritto in rete.

15-15 Prima vincente di Sinner.

0-15 Cerca di sfondare con il dritto Sinner, ma si ritrova un magnifico rovescio lungolinea di Musetti a girargli lo scambio, il toscano poi va a chiudere con il dritto vincente.

1-2 Musetti, Sinner aggredisce la seconda del toscano, ma alla terza accelerazione di dritto mette la palla in rete.

40-30 Stessa situazione del punto precedente, traslata sulla prima da destra.

30-30 Prima esterna profonda di Musetti, Sinner riesce solo ad agganciare la palla senza rimandarla oltre la rete.

15-30 Serve benissimo al centro Musetti, ma nello scambio cerca il rovescio lungolinea che esce in corridoio.

15-15 Perde il controllo del rovescio Musetti in uscita dal servizio, primo punto del giocatore alla risposta.

15-0 Prima esterna di Musetti che poi gioca il dritto a destra, Sinner non trova che la rete con il recupero di rovescio.

1-1 Sinner gioca una buona seconda e poi un bel dritto incrociato a seguire, non controlla la palla Musetti.

40-0 Di nuovo seconda per Sinner e ancora Musetti sbaglia di dritto, stavolta con la risposta incrociata.

30-0 Cerca il dritto vincente lungolinea Musetti, ma lo mette appena lungo e largo.

15-0 Musetti gioca tre dritti profondissimi sulla seconda di Sinner, ma sbaglia la palla corta mettendola in rete.

0-1 Musetti, altra prima profonda e sostanzialmente è un game facile per lui.

40-0 Buona prima di Musetti al centro, non controllata da Sinner.

30-0 Risposta di rovescio lunga di Sinner sulla seconda di Musetti.

15-0 Comincia subito con lo schema palla corta-pallonetto Musetti, con Sinner scavalcato a rete.

18:38 Comincia il derby che vale i quarti di finale!

18:37 Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere, dunque sarà Musetti il primo a servire.

18:34 Ecco che inizia il palleggio di riscaldamento.

18:31 Ecco in campo Musetti e Sinner. Lorenzo indossa una (quasi) inedita piccola fascia gialla fosforescente sui capelli, Jannik è nell’ormai abituale tenuta col cappellino giallo tendente all’oro.

18:30 Siamo ormai vicinissimi all’ingresso dei due giocatori.

18:27 Indipendentemente dai risultati di oggi, i piani di Sinner nel futuro prevedono Vienna (500), Parigi-Bercy (1000) ed eventualmente Stoccolma (250); identico percorso in due casi su tre per Musetti, che a Vienna sarà wild card, in Francia dovrà passare dalle qualificazioni. Il suo anno si chiuderà certamente con le Next Gen ATP Finals di Milano.

18:24 Ritornando ad Anversa, per Sinner e Musetti si tratta del primo confronto a livello ufficiale sul circuito ATP. Com’è noto, però, nel 2019 a Roma furono organizzate le prequalificazioni, come già per molti anni nel passato, e lì si affrontarono in semifinale. Vinse Sinner in tre duri set con match point annullato; l’altoatesino perse poi con Andrea Basso, ma entrò lo stesso nel main draw e poi sconfisse l’americano Steve Johnson al primo turno.

18:21 Altre notizie dal tennis italiano: Camila Giorgi giocherà domani il suo match di secondo turno con la montenegrina Danka Kovinic, mentre Matteo Berrettini è protagonista di una sorta di anteprima a lunga distanza, dal momento che è stato annunciato come partecipante, con i toni di una superstar, all’ATP 500 di Acapulco, nel febbraio del 2022.

18:18 Il torneo di Anversa ha regalato finora al 2021 forse uno dei match più intensi e belli di questa stagione: quello di ieri tra l’americano Frances Tiafoe e Andy Murray, con lo scozzese vincitore in tre tie-break al termine di una lotta infinita di tre ore e tre quarti e con annesso abbraccio finale tra i due.

18:15 Chi vince avrà di fronte il francese Arthur Rinderknech, protagonista quest’anno di una buona stagione e che anche indoor sta confermando buone qualità.

18:12 Si è appena concluso con un 6-2 6-0 che non necessita di ulteriori descrizioni il match tra Brooksby e van de Zandschulp. Siamo dunque vicini all’inizio del confronto tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che prenderà il via non prima delle 18:30.

17:45 Jenson Brooksby ha vinto molto nettamente e velocemente il primo set sull’olandese Botic van de Zandschulp: 6-2 il punteggio. Al termine, o comunque non prima delle 18:30, Sinner-Musetti: chiaramente se l’incontro dovesse proseguire su questa piega i rischi di ritardi, se esistenti, sarebbero ben minori rispetto a quanto temuto in precedenza.

17.10 Iniziato il match tra Brooksby e van de Zanschulp.

17.00 Il francese Rinderknech ha sconfitto il serbo Lajovic per 6-3, 4-6, 6-2. Tra pochi minuti inizierà il confronto tra lo statunitense Brooksby e l’olandese van de Zanschulp. Al termine sarà la volta del derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Verosimilmente gli azzurri non saranno in campo prima delle 19.30.

16.36 Attualmente è ancora in corso il match tra il francese Rinderknech ed il serbo Lajovic: il transalpino è avanti 3-2 nel terzo set. A seguire toccherà all’americano Brooksby contro l’olandese Van de Zandsschulp. Solo in seguito sarà il turno degli azzurri, che a questo punto scenderanno in campo non prima delle 19.30 (ma probabilmente anche dopo).

16.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Musetti, ottavi di finale dell’ATP di Anversa.

Il programma – La presentazione – Il precedente di Roma

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo ATP 250 di Anversa. Di fronte ci sono, alla Lotto Arena, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Per la prima volta i due giovani azzurri, 20 e 19 anni rispettivamente, si affrontano in un torneo ATP: l’unico precedente non è chiaramente conteggiato dall’associazione professionistica maschile, poiché le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 esulano dal suo raggio d’azione. L’altoatesino e il toscano arrivano all’appuntamento sulla scia di due momenti differenti.

Sinner, che fa il suo esordio avendo avuto un bye al primo turno (essendo testa di serie numero 1 con tabellone a 28), quest’anno ha vinto con validissima continuità sul circuito, se si eccettua la stagione su erba, ha fatto suoi tre tornei e si è issato fino al numero 13 del mondo, oltre che in piena lotta per andare alle ATP Finals di Torino. Musetti, invece, dopo diversi scalpi ottenuti nella prima parte dell’anno, e in particolare dopo i primi due spettacolari set contro Novak Djokovic al Roland Garros, si è praticamente fermato, vincendo solo due partite. Ieri ha offerto segnali importanti battendo un giocatore sempre difficile da affrontare, Gianluca Mager.

Si tratta del 15° derby giocato a livello ATP nel 2021, uno dei quali (Sinner-Travaglia, Great Ocean Road Open a Melbourne) è stato disputato a livello di finale. Ad Anversa il numero 2 d’Italia ha vissuto una parte della propria esplosione con la semifinale del 2019, mentre il diciannovenne di Carrara sta qui provando a riprendere fiducia. Un derby, questo, che non è solo un confronto tra uomini che sono già presente e futuro allo stesso tempo del tennis italiano e mondiale, ma anche un totale contrasto di stili.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è previsto come primo della sessione serale, non prima delle ore 18:30. Diretta tv su Supertennis. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse