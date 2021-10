LIVE Sinner-Fritz 4-6 3-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: blackout per l’azzurro! Prima domina poi soccombe: l’americano vola ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

02.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

01.59 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 6 ace a 0 per l’americano e tre doppi falli contro 4 che certificano le difficoltà al servizio dell’azzurro. 58% di punti vinto con la prima da Fritz contro il 61% di Sinner: si abbassano con la seconda, con il 55% per il #39 al mondo e il pessimo 34% dell’italiano. 5 palle break su 8 per Fritz contro le 7/12 dell’ allievo di Piatti. In totale 76 punti contro 63 in favore del beniamino di casa.

01.56 Jannik Sinner esce di scena a Indian Wells e complica la strada verso le ATP Finals di Torino! L’azzurro perde agli ottavi di finale per 4-6 3-6 contro Taylor Fritz in un’ora e quaranta minuti. Blackout totale del nuovo #13 al mondo (salvo exploit dalle retrovie) che poteva aprirsi scenari interessanti in attesa dell’incontro tra Gael Monfils e Alexander Zverev che decreterà lo sfidante dell’americano. La testa di serie #31 scala il ranking e vince ancora contro un azzurro dopo Matteo Berrettini: decisive le due chance annullate nell’ultimo gioco per involarsi verso il successo.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH TAYLOR FRITZ! Altro italiano eliminato da parte dell’americano.

AD-40 MATCH POINT FRITZ! Scappa via il diritto dell’azzurro.

40-40 SFORTUNATO SINNER! Fritz gioca a tutto braccio e l’azzurro non può nulla in difesa.

30-40 Ace di Fritz.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! È IL MOMENTO DI RIAPRIRE IL MATCH! Diritto in corridoio dell’americano.

15-30 SINNER MUOVE FRITZ CON UN GRAN DIRITTO LUNGOLINEA!

15-15 Male in uscita dal servizio Fritz sulla risposta di Sinner.

15-0 Rovescio vincente di Fritz.

3-5 Sinner allunga il match: momento della verità adesso!

40-15 ROVESCIO PAZZESCO SULLA LINEA DI SINNER!

30-15 Gran diritto vincente lungolinea dell’americano.

30-0 Scappa via la risposta di Fritz.

15-0 Scambio durissimo sulla diagonale di diritto vinto dall’azzurro.

2-5 Fritz non trema e conferma il break di vantaggio: Sinner deve allungare il match.

40-30 Nervoso Sinner dopo l’errore dal centro del campo.

30-30 Errore in uscita dal servizio dell’americano.

30-15 Servizio e diritto di Fritz.

15-15 Scappa via il rovescio dell’americano dal centro del campo.

15-0 Gran rovescio lungolinea vincente di Fritz.

2-4 PROVA A RESTARE IN PARTITA SINNER! BREAK CONFERMATO

40-30 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI SINNER! L’azzurro sopravvive alla diagonale di rovescio e trova il vincente lungo linea.

30-30 Rovescio in corridoio dell’americano.

15-30 FUORI DI POCHISSIMO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER! Gran accelerazione di diritto di Fritz.

15-15 Ottima prima esterna dell’azzurro.

0-15 In corridoio il diritto lungolinea di Sinner nel tentativo di manovrare da fondo campo.

1-4 SINNER RECUPERA UN BREAK E SI CARICA!

40-AD ALTRA PALLA BREAK SINNER! CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO

40-40 Gran risposta profonda di Sinner: lento Fritz in uscita dal servizio.

AD-40 Sul nastro il rovescio lungolinea di Sinner.

40-40 BACK DI ROVESCIO PAZZESCO DI FRITZ! Sinner prova a trovare gli angoli ma l’americano si apre il campo con il diritto diagonale e piazza una gran palla corta.

30-40 PALLA BREAK SINNER! L’azzurro prova a caricarsi chiudendo con il diritto diagonale in avanzamento.

30-30 Lento in uscita dal servizio l’americano.

30-15 Risposta profonda di diritto di Sinner.

30-0 Prima esterna di Fritz.

15-0 Ace dell’americano.

0-4 ALTRO BREAK DI FRITZ! Malissimo Sinner che non trova il passante e l’americano ne approfitta chiudendo a rete.

15-40 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK FRITZ! Sinner in balìa dell’avversario.

0-30 Risposta sui piedi dell’americano.

0-15 In evidente difficoltà Sinner negli spostamenti: Fritz domina un altro punto e costringe l’azzurro all’errore con il rovescio.

0-3 SERVIZIO A ZERO DI FRITZ! Sinner non trova continuità in risposta.

40-0 Ace dell’americano.

30-0 Scappa via la risposta di Sinner.

15-0 Buona prima di Fritz.

0-2 ARRIVA IL BREAK!!!! Fritz trova angoli assurdi oggi in risposta.

40-AD PALLA BREAK FRITZ! Diritto diagonale clamoroso dell’americano.

40-40 LO SCAMBIO DEL MATCH SIGNORI! Rovescio lungolinea di Fritz, attacco della rete ma Sinner recupera e lo chiude a rete.

40-AD PALLA BREAK FRITZ!!!! ANGOLO CLAMOROSO DI DIRITTO IN CORSA DELL’AMERICANO

40-40 Sinner perde troppo campo nonostante comandi lo scambio: diritto preciso lungolinea di Fritz.

AD-40 Gran palla corta di Sinner che chiude a volo con la stop volley.

40-40 Risposta vincente di rovescio del #39 al mondo.

AD-40 Ottimo servizio del #14 al mondo.

40-40 Fritz sale in cattedra con il diritto diagonale dopo un’ottima apertura con il rovescio.

40-30 Ottima prima di Sinner.

30-30 Scappa via l’accelerazione di Sinner in uscita dal servizio.

30-15 Diritto lungo di Fritz in risposta.

15-15 Che profondità di Fritz in risposta con il rovescio.

15-0 Buon servizio del classe 2001.

0-1 Fritz si salva annullando due palle break! Sinner deve ravvivarsi per credere nella rimonta.

AD-40 Risposta sbagliata da Sinner.

40-40 Il nastro porta via il diritto in recupero di Sinner.

40-AD ALTRA CHANCE SINNER! Rovescio in rete di Fritz.

40-40 DIRITTO IN MANOVRA FUORI DI UN NULLA SA PARTE DI SINNER! Gran diagonale tenuta dall’azzurro sul diritto di Fritz.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Risposta sui piedi dell’italiano.

40-40 Sinner muove l’avversario con il rovescio che sbaglia con il lungolinea in corsa.

40-30 Diritto lungo dell’altoatesino.

30-30 Ottima profondità ricercata da Sinner: diritto al centro che mette in difficoltà il #39 al mondo.

30-15 Servizio e diritto diagonale profondissimo di Fritz.

15-15 Lento in uscita dal servizio l’americano.

15-0 Scappa via la risposta di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

01.00 Jannik Sinner perde il primo parziale contro il padrone di casa Taylor Fritz per 6 giochi a 4. Tante chance sprecate dall’azzurro avanti di un break nel terzo gioco e poi nel quinto ma in entrambe le occasioni si è fatto recuperare: nonostante 3 chance annullate, l’americano vince il set.

FINE PRIMO SET

4-6 IL QUARTO SET POINT È QUELLO BUONO E PRIMO PARZIALE PER FRITZ! 10 minuti di game clamorosi…

40-AD GAME DURISSIMO E COME GIOCA FRITZ! Tira a tutto braccio l’americano sulle battute deboli di Sinner e trova un angolo notevole di diritto.

40-40 Brutta risposta di Fritz.

40-AD TERZO SET POINT FRITZ!

40-40 DOPPIO FALLO SINNER!

AD-40 Servizio e rovescio di Sinner che chiude a volo.

40-40 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI FRITZ! Sì salva Sinner dopo che l’avversario aveva preso tutte le sue accelerazioni di diritto.

40-AD ANGOLO CLAMOROSO DI TAYLOR FRITZ CON IL ROVESCIO DIAGONALE! Velocità pazzesche da parte di entrambi.

40-40 Si scuote Sinner! L’azzurro trova un ottimo rovescio diagonale e chiude con il diritto.

30-40 PALLA BREAK E SET POINT FRITZ! Risposta profonda dell’americano che sale in cattedra con il diritto e chiude a rete: lob largo di Sinner.

30-30 Prima esterna di Sinner.

15-30 Male in uscita dal servizio l’azzurro.

15-15 Risposta lunga di Fritz.

0-15 Doppio fallo Sinner.

4-5 SORPASSO FRITZ! Questa volta l’americano non trema e torna avanti: Sinner deve allungare il set.

40-15 Altro diritto largo di Sinner.

30-15 Scappa via la risposta di Sinner.

15-15 Doppio fallo di Fritz.

15-0 Ace esterno dell’americano.

4-4 BREAK A ZERO DI FRITZ! Game disastroso di Sinner al servizio che si conclude con un doppio fallo; bisogna resettare.

0-40 MALISSIMO SINNER COME NEL QUARTO GAME! Tre chance di break e nuovo errore banale di diritto.

0-30 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI SINNEE! Game pericoloso ora.

0-15 Buona risposta di Fritz con il diritto.

4-3 Alla fine si salva ai vantaggi l’americano che ha un break di ritardo.

AD-40 Ace del #39 al mondo.

40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI POCO LARGO DI FRITZ!

AD-40 Prima esterna vincente di Fritz.

40-40 Servizio e diritto a sventaglio sul nastro per l’americano.

40-30 Servizio e rovescio lungolinea in contropiede di Fritz.

30-30 Servizio e diritto di Fritz che sale a rete e chiude a volo.

15-30 CHE PUNTO DI SINNER!!!! Stop-volley incredibile dell’italiano che sale a rete dopo un diritto diagonale da applausi a seguito dell’accelerazione diagonale di rovescio.

15-15 ACE DI SECONDA DI FRITZ!

0-15 Servizio e rovescio diagonale in corridoio di Fritz.

4-2 PENETRANTE SINNER! Rovescio lungolinea da incorniciare e break questa volta confermato.

40-30 Non passa il rovescio lungolinea di Sinner in uscita dal servizio.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Fritz: bravissimo Sinner a insistere sulla diagonale di rovescio.

30-15 CHE ANGOLO DI FRITZ CON IL DIRITTO! Non può nulla Sinner dal centro del campo.

30-0 Bravissimo Sinner a non mollare un centimetro dalla riga di fondo: diritto in spinta sbagliato da Fritz.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner.

3-2 ALTRO BREAK DI SINNER! Non un ottimo inizio al servizio per i due giocatori.

40-AD PALLA BREAK SINNER! ERRORE CLAMOROSO DI DIRITTO DI FRITZ SOTTORETE

40-40 Doppio fallo del #39 al mondo.

40-30 Servizio e diritto dell’americano.

30-30 Gran prima dell’americano.

15-30 ROVESCIO IN RECUPERO LUNGO DI FRITZ!

15-15 Sinner dominante con il rovescio dal centro del campo: diagonale mortifero e lungo linea in recupero di Fritz in corridoio.

15-0 Risposta sbagliata di Sinner.

2-2 CONTROBREAK FRITZ! Sul nastro il rovescio diagonale dell’azzurro dopo due diagonali di diritto clamorose dell’americano.

30-40 DI POCO LUNGO IL LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI FRITZ! Si salva Sinner dopo l’accelerazione dell’americano.

15-40 Prima esterna vincente di Sinner.

0-40 TRE PALLE BREAK FRITZ! Gran diritto diagonale dell’americano sulla seconda morbida di Sinner.

0-30 DIAGONALE DI ROVESCIO PERFETTO DI FRITZ! In ritardo Sinner dopo l’accelerazione avversaria.

0-15 Fritz trova profondità in risposta: lento in uscita dal servizio l’azzurro.

2-1 SINNER SHOW SIN DA SUBITO! Break immediato dopo due accelerazioni spaventose.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Rovescio vincente in recupero di Sinner dopo il diritto lungo linea di Fritz.

15-30 RISPOSTA IMPRESSIONANTE DI SINNER! Rovescio profondissimo dell’azzurro.

15-15 Risposta in rete di Sinner.

0-15 Ottimo rovescio lungo linea di Sinner in risposta.

1-1 Sinner non trema al servizio.

40-15 Diritto in rete dell’americano nel tentativo di aggredire.

30-15 Palla pesante di rovescio di Sinner da fondo campo: va in difficoltà Fritz in manovra.

15-15 Risposta lunga dell’americano.

0-15 FORTUNATO FRITZ! Passante di diritto dopo il diagonale sbagliato da Sinner.

0-1 Impressionante rovescio diagonale di Fritz.

40-30 Servizio e diritto del beniamino di casa.

30-30 Scappa via il rovescio lungo linea dell’americano sul diagonale dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Fritz che chiude lungo linea.

15-15 Doppio fallo di Fritz.

15-0 Buona prima dell’americano.

0-0 Si comincia! Batte Fritz, che ha battuto al secondo turno il connazionale Brandon Nakashima per 6-3 6-4 dopo il bye al primo turno essendo testa di serie #31

INIZIO PRIMO SET

00.07 Nella Race l’azzurro invece è 10º con 2595 punti a quasi 400 punti da Rafael Nadal che attualmente occupa l’ottava posizione: Hurkacz vincendo oggi non ha dato una buona notizia la classe 2001 che però deve sfruttare l’uscita di scena di Casper Ruud.

00.05 Al via il riscaldamento! L’americano ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

00.04 Giocatori in campo! Sale l’attesa per l’ottavo di finale dell’azzurro che vuole vendicare Matteo Berrettini. Taylor Fritz ha estromesso la testa di serie #5 con il risultato di 6-4 6-3.

00.03 L’azzurro ha usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie #10: l’italiano è virtualmente #13 al mondo avendo scavalcato Felix Auger-Aliassime con 3100 punti: in caso di vittoria otterrà altri 90 punti.

00.01 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria a tavolino contro John Isner che si è ritirato per la nascita del terzo figlio. L’azzurro è reduce dalla vittoria al secondo turno con un doppio 6-2 contro l’australiano John Millman.

23.59 Arbitro già in campo! Si tratta del francese Renaud Lichtenstein: a breve Jannik Sinner e Taylor Fritz giocheranno sul campo 2.

23.57 Gael Monfils ha avuto la meglio su Kevin Anderson nel turno precedente per 7-5 6-2 mentre Sascha Zverev ha battuto 6-4 7-6(4) Andy Murray.

23.55 Primo incontro di sempre tra i due giocatori: chi vince sfida ai quarti di finale il vincitore della sfida tra Gael Monfils e la medaglia d’oro di Tokyo 2020 Alexander Zverev.

23.53 La partita è in programma come terzo match allo Stadium 2 dalle 11.00 locali ovvero le 20.00 italiane. I primi due match sono stati gli incontri di singolare tra Aslan Karatsev e Hubert Hurkacz e Tommy Paul e Cameron Norrie.

23.51 Alla fine è Cameron Norrie a spuntarla su Tommy Paul! Il britannico batte 6-4 4-6 6-2 l’americano in due ore e 15 minuti e vola ai quarti di finale contro Diego Schwartzman che ha avuto la meglio su Casper Ruud con un doppio 6-3.

23.04 Ritarda l’ingresso in campo di Jannik Sinner e Taylor Fritz! Tommy Paul e Cameron Norrie volano al terzo set: il giustiziere di Andrey Rublev ha vinto 6-4 il secondo set.

22.22 Cameron Norrie ha vinto il primo parziale contro Tommy Paul per 6-4 dopo essere stato in vantaggio per 5-1. Nel match di apertura di programma Hubert Hurkacz ha vinto 6-1 6-3 contro Aslan Karatsev. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti prima dell’inizio della sfida di Jannik Sinner!

22.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Primo incontro di sempre tra i due giocatori: chi vince sfida ai quarti di finale il vincitore del penultimo ottavo di finale ancora da definirsi dopo le sfide tra Gael Monfils e Kevin Anderson e tra Andy Murray e Sascha Zverev.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria a tavolino contro John Isner che si è ritirato per la nascita del terzo figlio. L’azzurro è reduce dalla vittoria al secondo turno con un doppio 6-2 contro l’australiano John Millman a seguito del bye al primo turno essendo la testa di serie #10. L’azzurro è virtualmente #13 al mondo avendo scavalcato Felix Auger-Aliassime con 3100 punti: in caso di vittoria otterrà altri 90 punti. Nella Race invece è 10º con 2595 punti a quasi 400 punti da Rafael Nadal che attualmente occupa l’ottava posizione.

Taylor Fritz torna in campo dopo aver negato il derby azzurro agli ottavi di finale battendo 6-4 6-3 la testa di serie #5 e l’attuale #7 al mondo Matteo Berrettini. L’americano ha battuto al secondo turno il connazionale Brandon Nakashima per 6-3 6-4 dopo il bye al primo turno essendo testa di serie #31. Partito dalla posizione #39, in attesa di Fabio Fognini contro Stefanos Tsitsipas, virtualmente è 32º al mondo: con una vittoria tornerebbe in top30.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match allo Stadium 2 dalle 11.00 locali ovvero le 20.00 italiane. I primi due match sono gli incontri di singolare tra Aslan Karatsev e Hubert Hurkacz e Tommy Paul e Cameron Norrie. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Buon divertimento a tutti.