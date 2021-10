LIVE Sinner-Fritz, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: ottavi di finale, orario e proiezioni ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sinner-Fritz, il programma dell’ottavo di finale – La presentazione del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz – Il ritiro di John Isner contro Jannik Sinner

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Primo incontro di sempre tra i due giocatori: chi vince sfida ai quarti di finale il vincitore del penultimo ottavo di finale ancora da definirsi dopo le sfide tra Gael Monfils e Kevin Anderson e tra Andy Murray e Sascha Zverev.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria a tavolino contro John Isner che si è ritirato per la nascita del terzo figlio. L’azzurro è reduce dalla vittoria al secondo turno con un doppio 6-2 contro l’australiano John Millman a seguito del bye al primo turno essendo la testa di serie #10. L’azzurro è virtualmente #13 al mondo avendo scavalcato Felix Auger-Aliassime con 3100 punti: in caso di vittoria otterrà altri 90 punti. Nella Race invece è 10º con 2595 punti a quasi 400 punti da Rafael Nadal che attualmente occupa l’ottava posizione.

Taylor Fritz torna in campo dopo aver negato il derby azzurro agli ottavi di finale battendo 6-4 6-3 la testa di serie #5 e l’attuale #7 al mondo Matteo Berrettini. L’americano ha battuto al secondo turno il connazionale Brandon Nakashima per 6-3 6-4 dopo il bye al primo turno essendo testa di serie #31. Partito dalla posizione #39, in attesa di Fabio Fognini contro Stefanos Tsitsipas, virtualmente è 32º al mondo: con una vittoria tornerebbe in top30.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match allo Stadium 2 dalle 11 locali ovvero le 20 italiane. I primi due match sono gli incontri di singolare tra Aslan Karatsev e Hubert Hurkacz e Tommy Paul e Cameron Norrie. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Buon divertimento a tutti.