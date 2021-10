Classifica ATP, dove deve arrivare Jannik Sinner ad Indian Wells per diventare top 10

Il Ranking ATP, alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, rassegna che deve assegnare ancora tantissimi punti, tanti quanti ne darà il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma ad inizio novembre, vede Jannik Sinner al 13° posto virtuale ed in corsa per essere tra i primi 10 a fine torneo.

Va anche detto, però, che in caso di successo finale ad Indian Wells di uno tra il transalpino Gael Monfils e l’argentino Diego Schwartzman, Sinner, qualora non dovesse andare oltre i quarti, potrebbe anche perdere una o due (se vincesse il francese battendo il sudamericano in finale) posizioni e ritrovarsi 14° o 15° nel Ranking a fine torneo.

CASI IN CUI SINNER ENTREREBBE IN TOP 10

All’azzurro potrebbe non bastare la vittoria nel torneo per scavalcare Ruud, qualora il finalista perdente fosse proprio il norvegese, ma la circostanza lo porterebbe, in questo caso, al 9° posto, che diventerebbe 8° nel caso in cui il finalista perdente dovesse essere un qualsiasi altro tennista.

Qualora Sinner fosse il finalista perdente, egli resterebbe certamente alle spalle di Ruud e Thiem, e potrebbe aspirare al massimo al numero 10, che raggiungerebbe comunque nel caso in cui non fosse uno tra Hurkacz e Schwartzman a batterlo in finale.

Qualora Sinner dovesse fermarsi in semifinale, egli resterebbe certamente alle spalle di Ruud e Thiem, e potrebbe aspirare al massimo al numero 10, che raggiungerebbe soltanto nel caso in cui si verificassero queste due condizioni contemporaneamente: Hurkacz out agli ottavi e Schwartzman out non oltre la semifinale.

In caso di sconfitta agli ottavi o ai quarti, invece, l’azzurro resterebbe in ogni caso al di fuori della top 10.

RANKING ATP AL 13 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 11430

2 Daniil Medvedev RUS 9630

3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930

4 Alexander Zverev GER 6840

5 Rafael Nadal ESP 5635

6 Andrey Rublev RUS 5560

7 Matteo Berrettini ITA 4858

8 Dominic Thiem AUT 3815-680

9 Casper Ruud NOR 3615

10 Hubert Hurkacz POL 3288

————————————————————

11 Roger Federer SUI 3285

12 Félix Auger-Aliassime CAN 3263

13 Jannik Sinner ITA 3100

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI CASPER RUUD

Ranking con il passaggio agli ottavi: 3615

Ranking con il passaggio ai quarti: 3705

Ranking con il passaggio in semifinale: 3985

Ranking con il passaggio in finale: 4225

Ranking con la vittoria finale: 4525

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI HUBERT HURKACZ

Ranking con il passaggio agli ottavi: 3288

Ranking con il passaggio ai quarti: 3378

Ranking con il passaggio in semifinale: 3558

Ranking con il passaggio in finale: 3798

Ranking con la vittoria finale: 4198

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Ranking con il passaggio agli ottavi: 3100

Ranking con il passaggio ai quarti: 3190

Ranking con il passaggio in semifinale: 3370

Ranking con il passaggio in finale: 3610

Ranking con la vittoria finale: 4010

Foto: LaPresse