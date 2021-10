Masters1000 Indian Wells 2021, Jannik Sinner accede agli ottavi di finale! John Isner si ritira

Un fulmine a ciel sereno scuote la notta italiana. Il match del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2021 tra Jannik Sinner (testa di serie n.10) e l’americano John Isner (testa di serie n.20) non andrà in scena.

L’americano si è ritirato dal torneo per far ritorno a casa e assistere alla nascita del suo terzo figlio. “Giornata piuttosto movimentata, ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. Molto più importante del tennis”, le parole del giocatore statunitense.

John Isner is withdrawing from singles and doubles due to the impending birth of his third child.

“Pretty eventful day…I need to go home to be with the family, that is what my duty is right now. Much more important than tennis.”#BNPPO21 pic.twitter.com/yTz31ca8ny

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 11, 2021