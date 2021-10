Giornata da dimenticare sul Campo 2 di Indian Wells per Matteo Berrettini, sconfitto nettamente dal padrone di casa californiano Taylor Fritz ai sedicesimi di finale del BNP Paribas Open 2021. Il tennista romano è incappato in una della prestazioni peggiori dell’anno, non riuscendo ad esprimere il suo gioco con continuità e perdendo il servizio per ben quattro volte contro il n.39 ATP.

6-4 6-3 il punteggio finale in favore del giocatore americano, che si è meritatamente guadagnato un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner. Sfuma dunque sul più bello la possibilità di un derby tutto azzurro nel Round of 16 del torneo statunitense, che sarebbe valso anche come primo scontro diretto ufficiale a livello ATP tra il n.1 ed il n.2 d’Italia.

In passato Berrettini e Sinner non erano mai andati così vicini ad incrociarsi, anche se già nel Roland Garros di quest’anno erano capitati nella stessa metà di tabellone uscendo di scena rispettivamente ai quarti contro Novak Djokovic e agli ottavi contro Rafael Nadal.

La speranza, per il movimento tricolore, è quella che il primo scontro tra i due possa verificarsi tra poco più di un mese in occasione delle ATP Finals di Torino. Berrettini è 6° nella Race e, nonostante la brutta sconfitta odierna, si trova ad un passo dalla qualificazione, mentre Sinner è virtualmente il primo degli esclusi a -270 dal polacco Hubert Hurkacz e a -420 dal norvegese Casper Ruud, tutti impegnati agli ottavi di finale in California.

Foto: Lapresse