Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roma e Napoli, sfida valida per la nona giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22. Le due squadre si tornano a sfidare dopo lo 0-2 dello scorso anno a marzo che permise agli azzurri di bissare il successo dopo il poker dell’andata allo Stadio Maradona. L’ultima vittoria dei giallorossi risale al novembre 2019 per 2-1.

La Roma di José Mourinho torna allo Stadio Olimpico dove ha vinto per 2-0 contro l’Empoli la sfida prima della sosta delle nazionali grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mikhitaryan. Poi i giallorossi hanno rimediato due sconfitte di fila contro la Juventus, in virtù della rete di Moise Kean, e soprattutto il pessimo 6-1 subito fuori casa in Conference League contro il Bodo Glimt.

Il Napoli di Luciano Spalletti sogna in grande e vola nella Capitale per vincere la nona partita su altrettanti turni di campionato proprio contro l’ex squadra del tecnico toscano. Gli azzurri sono reduci dal complicato 1-0 di domenica scorsa contro il Torino allo Stadio Maradona, battuto grazie alla rete di Victor Osimhen, ma soprattutto dallo scintillante 3-0 in Europa League contro il Legia Varsavia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Napoli, sfida valida per la nona giornata d’andata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma in attesa del big match serale tra Inter e Juventus che chiuderà il turno di campionato. Il match sarà trasmesso in esclusiva solo su DAZN. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. All. Spalletti

DIRETTA TV: DAZN

