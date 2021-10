Calcio, tris del Napoli contro il Legia Varsavia, a reti bianche Lazio-Olympique Marsiglia

Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio della terza giornata di Europa League per le squadre italiane. Il Napoli ha risposto presente e si è imposto per 3-0 contro il Legia Varsavia al Diego Armando Maradona.

Una partita in cui i partenopei hanno fatto fatica a trovare la via della rete nel primo tempo, non avendo lo stesso convincente rendimento in campionato. Nella seconda frazione però gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a scuotersi e hanno dilagato.

A dare il via alle danze ci ha pensato il capitano Lorenzo Insigne al 76′ che, imbeccato da Matteo Politano, ha saputo farsi trovar pronto all’appuntamento con un gol capolavoro. Il raddoppio 4′ più tardi è stato confezionato dal solito Osimhen, mettendo in ghiaccio il confronto. A completare il quadro Politano si è iscritto al Festival del gol a 95′ archiviando un’ottima prestazione. Con questo riscontro la formazione campana ottiene il primo successo europeo, salendo a quota 4 punti nel proprio girone a -2 proprio dal Legia (6 punti).

All’Olimpico, invece, la Lazio non è andata oltre lo 0-0 contro l’Olympique Marsiglia. La formazione di Maurizio Sarri non ha trovato incisività nella propria azione anche per un pizzico di sfortuna nel computo delle occasioni. Biancocelesti, quindi, con 4 punti a -3 dai turchi del Galatasaray in vetta al Gruppo E.

