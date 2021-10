Emozioni e tensioni negli ultimi due match di questa domenica calcistica, validi per l’ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022.

Il Napoli capolista ha affrontato al Diego Armando Maradona il Torino e la vittoria è stata di misura. A sbrogliare la matassa ci ha pensato il solito nigeriano Victor Osimhen che all’81’ ha trovato la via della rete. In precedenza i partenopei avevano fallito non poche chance per sbloccare lo score dell’incontro, come ad esempio il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne. Da considerare anche un gol annullato a Giovanni Di Lorenzo per posizione di fuorigioco del terzino destro della Nazionale. Con questo punteggio la formazione di Luciano Spalletti si conferma in vetta a punteggio pieno con 24 punti, mentre il Toro è 12° con 8 punti.

In netta risalita anche le quotazioni della Juventus. I bianconeri all’Allianz Stadium hanno sconfitto per 1-0 la Roma di Josè Mourinho in un confronto molto tirato. La Vecchia Signora è passata in vantaggio con il gol di Moise Kean al 16′, pronto a sfruttare un bell’assist di Rodrigo Bentancur. Gli ospiti sono andati vicinissimi al pari: Veretout non ha saputo realizzare un calcio di rigore sul finire della prima frazione. Episodio però che ha alimentato tante polemiche relativamente alla regola del vantaggio valutata dall’arbitro Orsato. Roma che ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Zaniolo, ma non dovrebbe essere nulla di serio. Si parla di un risentimento muscolare al flessore.

Nella ripresa tanti cambi per Allegri e Mourinho, ma lo spartito non è cambiato e la Juve è riuscita a tenere inviolata la propria porta. La compagine di Torino dunque è ora in settima posizione con 14 punti, mentre i capitolini rimangono a 15.

Foto: LaPresse