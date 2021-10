CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

17.04 Con questo si conclude la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Gael Monfils, finale del torneo ATP di Sofia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

17.03 Con questo successo Jannik torna ad essere il numero 14 del mondo con 2895 punti. Nella Race verso Torino l’azzurro è decimo, a 270 punti dal nono posto di Hubert Hurkacz.

17.02 “Ho giocato un grande match, livello molto alto oggi. Mi sono sentito bene fisicamente e tecnicamente, sono contento di aver vinto di nuovo questo torneo, che porto nel cuore. Il mio miglior match qui? Sicuro. Mai facile giocare contro Gael, tutti sanno quanto è complicato giocare contro di lui. In alcuni momenti sono stato anche più fortunato”. Le parole di Jannik a fine partita.

17.00 Grande vittoria dell’azzurro, che ha fatto letteralmente impazzire Monfils. Insistenza sul rovescio del francese, giocando d’autorità contro di lui: un break per ogni inizio set e Jannik si riconferma campione in Bulgaria! Terzo titolo per lui dopo Melbourne e Washington!

JANNIK SINNEEEEEER!!! L’AZZURRO SI CONFERMA CAMPIONE DEL TORNEO ATP DI SOFIA! Vittoria per 6-3 6-4 su Gael Monfils!

40-0 Ace di Sinner! Tre palle per il titolo in favore dell’azzurro!

30-0 Rovescio in rete per il transalpino.

15-0 Lunga la risposta di Monfils.

GAME MONFILS, 5-4. Perfetto al servizio il francese, ma ora Sinner va a servire per il match.

30-0 Dritto a tutto braccio del transalpino.

15-0 Prima devastante di Monfils.

GAME SINNER, 5-3. Risposta larga di Monfils.

40-0 Il nastro aiuta Sinner, che può colpire a rete.

30-0 Gran prima esterna di Sinner.

15-0 Monfils non tiene lo scambio. Va lunghissimo il suo rovescio.

GAME MONFILS, 4-3. Largo il cross di rovescio di Jannik.

40-30 Sinner arriva sulla palla corta avversaria, ma non mette in campo il colpo.

30-30 Ace di Monfils.

15-30 Fuori di poco il dritto in risposta di Sinner.

0-30 Altro errore di rovescio del francese, stavolta va in rete.

0-15 Il nastro manda fuori il rovescio di Monfils.

GAME SINNER, 4-2. Monfils stecca la risposta.

40-0 Sinner cerca e trova l’angolo giusto. Tre palle del 4-2.

30-0 Jannik gestisce lo scambio come un orologio svizzro, poi a rete mette una smorzata delicatissima.

15-0 Il nastro ferma il dritto di Monfils.

GAME MONFILS, 3-2. Il francese chiude con lo smash scenografico.

40-0 Altra ottima prima del transalpino.

30-0 Gran dritto di Monfils.

15-0 Lungo il rovescio di Jannik.

GAME SINNER, 3-1! Altro gran punto vinto dall’azzurro!

A-40 Accelerazione mortifera di Jannik, Monfils può farci poco. Palla del 3-1.

40-40 E finisce in corridoio il rovescio dell’azzurro. Si va ai vantaggi.

40-30 Doppio fallo Sinner.

40-15 Risposta in corridoio di Monfils.

30-15 Mette tutto a posto Jannik facendo fare il tergicristallo al suo avversario.

15-15 Serve bene Jannik, ma poi sbaglia il rovescio lungolinea.

15-0 Prima di servizio esterna di Sinner.

GAME MONFILS, 2-1. Se la cava in qualche modo il francese.

40-30 Che peccato Jannik! Cambia l’inerzia dello scambio con il dritto, poi compie un errore veniale con il dritto mandato in rete.

30-30 Monfils tiene lontano Sinner e poi chiude con la palla corta.

15-30 Stavolta non passa il dritto dell’azzurro.

0-30 Sinner si difende meravigliosamente, manda in confusione il francese che compie un altro errore in ampiezza con il dritto.

0-15 Arriva un altro errore di rovescio per Monfils.

GAME SINNER, 2-0. Resa al servizio di gran livello per l’azzurro.

40-0 Servizio, dritto e smash: tre palle per il 2-0.

30-0 Prima di servizio e dritto incrociato, bravo Jannik.

15-0 Gran prima di servizio per Jannik.

BREAK SINNER, 1-0! E l’azzurro costringe Monfils ad un altro errore di rovescio!

30-40 Annullata la prima palla break.

15-40 Sinner sta tirando praticamente addosso a Monfils, che sbaglia ancora! Due palle break!

15-30 Serve bene il francese.

0-30 Lunghissimo il rovescio di Monfils.

0-15 Sinner si difende bene con il dritto incrociato, Monfils colpisce in corsa e manda il colpo in corridoio. Il transalpino si lamenta con il giudice di sedia per il ritardo della chiamata.

INIZIA IL SECONDO SET

SET SINNER, 6-3! Errore di rovescio di Monfils, Jannik si porta a casa la prima frazione!

40-15 Ottima risposta del francese sulla seconda di Sinner.

40-0 Risposta fulminante di Monfils, Jannik si difende come può e il francese sparacchia il dritto. Tre set point!

30-0 Gran rovescio di Sinner che manda fuori campo l’avversario, che colpisce male da posizione difficile.

15-0 Sospiro di sollievo per Jannik! Servizio e palla corta, ci arriva Monfils ma il suo corpo è corridoio.

GAME MONFILS, 5-3. Ace del francese, ora Sinner serve per il set.

40-15 Prima centrale del transalpino.

30-15 In rete il rovescio di Monfils.

30-0 Ora il transalpino sta giocando a tutto braccio, altro punto per lui.

15-0 Gran prima di Monfils.

5-2 GAME SINNER! E altro punto per Jannik con il dritto lungolinea. Quattro scambi da campione dell’azzurro dal 15-40!

A-40 IL FRIGORIFERO DI SINNER! Dritto in corsa incrociato bellissimo, non può nulla Monfils!

40-40 MAMMA MIA CHE SCAMBIO! Jannik attacca due, tre, quattro volte ma trova l’opposizione strenua di Monfils, fino a che il francese sbaglia il rovescio. Vantaggi!

30-40 Prima palla break annullata con il servizio e dritto.

15-40 Ora è Monfils a fare la partita, costringendo Sinner a rimanere sul rovescio. Due palle break per lui.

15-30 Monfils tiene la palla bassa, Jannik non riesce a rialzarla.

15-15 Sinner sbaglia la misura del dritto.

15-0 Dritto molto profondo di Sinner, Monfils ci arriva ma sbaglia il back.

GAME MONFILS, 4-2. Game rapidissimo in favore del parigino.

40-15 Altra prima di Monfils

30-15 Sinner si difende per due volte, ma alla terza deve arrendersi.

15-15 Buona prima del francese.

0-15 Lento Monfils nel leggere la risposta di Sinner.

GAME SINNER, 4-1. Lunga la risposta di Monfils.

40-30 Ace di Jannik, Monfils apre le braccia abbozzando una timida protesta.

30-30 Largo il rovescio di Sinner.

30-15 Monfils con la grande accelerazione di rovescio, si apre il campo per il punto.

30-0 Altra grande accelerazione di Sinner, Monfils non può niente.

15-0 Altro punto elaborato, Monfils stecca il dritto appoggiando il colpo a Jannik che lo punisce di dritto.

GAME MONFILS, 3-1. Dritto laser del transalpino.

40-15 Ritmi elevati, dritto fuori misura di Sinner.

30-15 Regalo di Monfils, che serve bene e poi butta in rete il dritto vincente.

30-0 Finisce lungo il rovescio di Sinner.

15-0 Servizio e dritto di Monfils.

GAME SINNER, 3-0. Monfils manda in rete il dritto.

40-30 Non sbaglia stavolta Jannik: dritto incrociato e poi finisce il lavoro con l’appoggio a rete.

30-30 Sinner continua ad insistere sul rovescio di Monfils, si apre il campo per il dritto che viene però sbagliato.

30-15 Stavolta il francese indovina una risposta bellissima, entra in campo e colpisce di dritto.

30-0 Gran prima di servizio di Sinner.

15-0 Jannik tiene lontano dal campo Monfils e lo costringe al difficile dritto in corsa, che finisce in rete.

BREAK SINNER, 2-0! Prende ancora il gioco in mano e chiude con il dritto in avvicinamento!

40-A Altra palla break Sinner! Aggiusta i piedi e tira una legnata di dritto IMPRENDIBILE.

40-40 Risposta in rete dell’azzurro.

40-A Palla break Sinner! Dritto in rete del francese!

40-40 Doppio fallo Monfils, si va ai vantaggi!

40-30 CHE PECCATO! Monfils non chiude il punto per due volte, Sinner arriva sulla palla corta ma il suo passante finisce fuori di un niente!

30-30 Jannik alza il ritmo tenendo Monfils sul rovescio, poi chiude di rovescio.

30-15 Arriva il primo punto in risposta per Sinner con un doppio fallo.

30-0 Ace di Monfils.

15-0 Jannik si apre lo spazio per il dritto, ma il colpo risolutore si ferma in rete.

GAME SINNER, 1-0. Ottima seconda di servizio per l’azzurro.

40-15 Battaglia di rovescio, il transalpino è il primo a cedere.

30-15 Questa volta il rovescio da fondocampo di Sinner scappa via.

30-0 Gran prima e rovescio incrociato strettissimo per Jannik.

15-0 Lungo il dritto di Monfils

15.38 SI COMINCIA! SINNER AL SERVIZIO!

15.37 Cammini opposti per i due: Sinner ha sofferto in tutte e tre le partite giocate con Egor Gerasimov, James Duckworth e Filip Krajinovic. Monfils invece ha meno di due ore di tennis alle spalle tra Gianluca Mager e Marcos Giron; al secondo turno Ilya Ivashka non è nemmeno sceso in campo.

15.34 Iniziati gli scambi di riscaldamento.

15.32 Sinner e Monfils sono appena entrati in campo.

15.29 L’ultimo incontro tra Sinner e Monfils risale allo scorso mese, al terzo turno degli US Open: l’azzurro fu capace di imporsi al quinto set, dopo che il transalpino recuperò uno svantaggio di due set a zero.

15.26 Per Monfils quella di oggi è la prima finale del suo 2021, iniziato abbastanza male con tante sconfitte. Il transalpino è alla ricerca di un successo che manca dal febbraio 2020, il torneo di Rotterdam dove sconfisse Felix Auger-Aliassime.

15.22 Jannik Sinner va a caccia del suo quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo a Sofia. Vincendo oggi sarebbe il primo ad imporsi due volte a Sofia e si avvicinerebbe ad Hubert Hurkacz, in questo momento nono della Race e qualificato per le Finals di Torino.

15.18 La finale migliore che il torneo bulgaro potesse regalarci: si sfidano le prime due teste di serie del tabellone.

15.15 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner – Gael Monfils, finale dell’ATP 250 di Sofia!

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Gael Monfils, sfida valida per la finale del torneo ATP 250 di Sofia, Bulgaria. Si affrontano le prime due teste di serie del tabellone in un match che si preannuncia davvero emozionante: entrambi i giocatori non hanno finora perso un set nel loro cammino nell’Armeec Arena, e nell’ultimo match da loro disputato agli US Open hanno fatto scintille.

Per il ventenne altoatesino è la quarta finale del suo 2021, con due vittorie (Melbourne II, 250, e Washington, 500) ed una sconfitta nel Masters1000 di Miami; per lui la concreta opportunità di bissare il successo dello scorso anno contro Vasek Pospisil. L’azzurro arriva a questa sfida dopo aver battuto il bielorusso Egor Gerasimov (6-2 7-6), l’australiano James Duckworth (7-6 6-4) ed il serbo Filip Krajinovic (6-3 7-5); con un successo quest’oggi terrebbe accesa la fiamma che porta al nono posto della Race, e ultimo valido per la partecipazione alle Finals di Torino (tenendo conto dell’assenza di Rafa Nadal, fuori per tutto il 2021) occupato dal norvegese Casper Ruud.

Per il transalpino è invece la prima finale della sua annata, iniziata in maniera disastrosa con sole tre vittorie nei primi sei mesi dell’anno. L’esperto Monfils, con il progressivo ritorno alla normalità con il pubblico presente agli eventi, ha ritrovato confidenza con il suo gioco tornando ad essere performante. Nel suo cammino a Sofia è sceso in campo solo con l’altro azzurro Gianluca Mager (6-2 6-2) e lo statunitense Marcos Giron (7-5 6-0); nel secondo turno non ha dovuto nemmeno sforzarsi contro il bielorusso Ilya Ivashka, ritiratosi prima dell’inizio del match.

I due contendenti si ritroveranno per la quarta volta della loro carriera l’uno contro l’altro, con l’azzurro avanti per due vittorie a una. Lo scorso mese al terzo turno degli US Open Jannik si impose al quinto set, dopo aver dominato le prime due frazioni e aver subito il ritorno del suo avversario. I primi due match risalgono al 2019, con il ragazzo di Sesto Pusteria che sorprese il francese per 6-3 6-2 nel torneo di Anversa; la settimana dopo a Vienna Monfils si prese la rivincita superandolo per 6-3 7-6.

Il match tra Jannik Sinner e Gael Monfils, finale del torneo ATP di Sofia, comincerà alle ore 15.30, con diretta televisiva su Supertennis (canale 64 DT) e su SkySport Tennis (205). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: Lapresse