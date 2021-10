LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: caccia al pronto riscatto dopo il ko in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valido per la settima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2021-2022. Dopo il primo ko di martedì in Germani gli uomini di coach Ettore Messina cercano il pronto riscatto al “Forum”.

Secondo impegno europeo settimanale per l’AX Armani Exchange Milano, incappata martedì scorso nella prima sconfitta continentale dopo un filotto di cinque successi consecutivi. All’Audi Dome di Monaco di Baviera il punteggio finale è stato di 83-77 in favore del Bayern di coach Andrea Trichieri, presosi una sorta di rivincita personale dopo la serie di quarti di finale dei playoff della passata stagione vinta 3-2 dai meneghini. Top-scorer del match di due giorni fa Vladimir Lucic con 20 punti mentre il migliore dell’Olimpia è stato Niccolò Melli con 16 conditi da 8 rimbalzi e un assist.

La Stella Rossa di coach Dejan Radonjić è invece reduce da una striscia negativa di tre sconfitte in Eurolega. Nell’ordine CSKA Mosca in trasferta (78-76), Alba Berlino in casa (63-78) e per ultimo il Monaco, impostosi 70-62 nel match andato in scena martedì sera ad Antibes. In queste prime battute della regular season della maggiore competizione cestistica europea per club per importanza la compagine della capitale sera ha ottenuto due vittorie e quattro sconfitte occupando la dodicesima posizione in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valido per la settima giornata di andata della regular season di Eurolega 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.00.

Credit: Ciamillo