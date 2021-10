Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Bayern Monaco e Stella Rossa. Programma, orari, tv, streaming, date

Doppio appuntamento questa settimana in Eurolega per l’A|X Armani Exchange Milano che andrà in trasferta a Monaco di Baviera prima di affrontare tra le mura amiche la Stella Rossa Belgrado. Andiamo a scoprire orari e programma delle sfide, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

L’Olimpia Milano è ancora a punteggio pieno in Europa, unica assieme al Barcellona, dopo la vittoria in rimonta contro il Villeurbanne settimana scorsa con la tripa di Hall nel finale e vuole continuare il percorso netto (che comprende anche il 5 su 5 in campionato) anche questa settimana. Martedì sera ci proverà a Monaco di Baviera, contro un Bayern che ha vinto solo un match fino a oggi e ha disperato bisogno di punti.

È virtualmente fuori dalla zona playoff anche la Stella Rossa Belgrado, che invece va a far visita all’A|X Armani Exchange giovedì sera e che è reduce da due sconfitte. I serbi hanno rischiato il colpaccio in casa del CSKA due settimane fa, ma i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati a vincere per ribadire il loro ottimo momento di forma.

I match tra Milano e Monaco e Belgrado saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo ed Eleven Sports. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale degli incontri garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MONACO-MILANO: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 26 ottobre

Ore 20.45: Bayern Monaco – A|X Armani Exchange Milano

Diretta tv – Sky Sport Arena

Diretta streaming – SkyGo, Eleven Sports

Diretta testuale – OA Sport

MILANO-BELGRADO: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 28 ottobre

Ore 20.30: A|X Armani Exchange Milano – Stella Rossa Belgrado

Diretta tv – Sky Sport Arena

Diretta streaming – SkyGo, Eleven Sports

Diretta testuale – OA Sport

