Basket, Eurolega 2021-2022: Olimpia Milano a caccia del quinto successo contro i francesi del Villeurbanne

Domani sera alle ore 20:30 l’Olimpia Milano scenderà in campo al Forum di Assago per dare continuità al grande inizio di Eurolega. Ad ostacolare la strada dei ragazzi di coach Ettore Messina ci proveranno i francesi dell’Asvel Villeurbanne nel match valevole per la quinta giornata della massima competizione europea.

Finora per i meneghini sono arrivate quattro vittorie su quattro partite contro squadre di altissimo valore (CSKA Mosca, Maccabi Tel Aviv, Baskonia e i campioni in carica dell’Efes Istanbul). Successi che hanno confermato il grande livello di un club che in questa stagione sembra essersi rinforzato ancor di più rispetto allo scorso anno (dove arrivò la sconfitta nella semifinale delle Final Four contro il Barcellona).

Nelle precedenti sfide sono stati in tanti a dare un grosso contributo alla squadra, partendo dai nuovi acquisti Devon Hall (fin qui una media di 13.3 punti a partita per lui), Konstantinos Mitoglu, Nicolò Melli (spettacolari fin qui le sue prestazioni difensive) e Jerian Grant, passando per i sempreverdi Sergio Rodriguez, Malcolm Delaney e Shavon Shields (12.5 punti di media finora per lui), fino ad arrivare al veterano Gigi Datome (protagonista settimana scorsa nel match contro l’Efes con 11 punti con un preziosissimo 3/5 da tre) e al centro Kyle Hines. Inoltre, c’è da segnalare la strepitosa difesa che nelle prime quattro partite ha sempre vinto nella lotta ai rimbalzi e ha concesso al massimo 74 punti nell’arco dei 40 minuti (contro il CSKA).

Dall’altra parte del campo ci sarà una squadra che sta sorprendendo tutti. I ragazzi di coach T.J. Parker (fratello minore dell’ex stella dei San Antonio Spurs Tony Parker, attuale Presidente della società transalpina) hanno infatti conquistato tre successi in questi primi quattro scontri di Eurolega (contro lo Zalgiris Kaunas, l’Alba Berlino e l’Efes Istanbul) e si sono candidati come mina vagante della competizione. In attesa di rivedere sul parquet l’infortunato Victor Wembanyama, talento 17enne di 220 cm già da tempo sotto gli occhi di molte squadre NBA, le maggiori insidie della squadra sono Chris Jones (che sta viaggiando con una media di 17 punti dopo le prime quattro sfide) e la point-guard Elie Okobo (media di 16.5 punti a incontro fin qui per lui). Non bisogna poi sottovalutare il più giovane degli Antetokounmpo, Kostas (autore della schiacciata vincente nella partita contro i turchi dell’Efes Istanbul) e l’ala William Howard (protagonista con 13 punti sempre nella sfida contro i campioni in carica).

Ci attende una partita davvero interessante. L’Olimpia Milano non vuole di certo farsi sfuggire la possibilità di vincere anche la quinta partita consecutiva, mentre l’Asvel Villeurbanne è pronta per ostacolare i meneghini e continuare così il suo grandissimo inizio.

Credit: Ciamillo