LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne 73-72, Eurolega basket in DIRETTA: Devon Hall sigla la tripla della vittoria milanese!

Nicolò Melli MVP della partita con i suoi 14 punti e 6 rimbalzi, ma anche con tutta la solidità messa in campo. Si chiude così, e con tanti altri numeri che in fin dei conti si riassumono nel tiro da tre decisivo che arriva nonostante la serata pazzesca di Elie Okobo, questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

TOP SCORER – MILANO: Shields 15; ASVEL: Okobo 25

Punti segnati nella partita da Devon Hall: tre. Quelli giusti.

E crolla a terra per crampi e, forse, anche per il problema accusato poco fa Delaney. Sanitari attorno a lui mentre Milano si riunisce al centro del campo per gioire della vittoria che è la quinta in questa Eurolega.

SBAGLIA LIGHTY, ALTRO ERRORE POI A RIMBALZO, VINCE MILANO CON LA TRIPLA DI HALL A MEZZO MINUTO DAL TERMINE!

73-72 DEVON HALL! DALLO SCARICO DI HINES! 30″ alla fine!

Ultimo minuto.

70-72 Gran difesa dell’ASVEL, poi Okobo piazza una gran tripla, 1’30” alla fine.

70-69 1/2 Shields. Rimbalzo però di Hines.

Shields prova a penetrare dal lato sinistro, subisce il fallo di Lighty, ha due liberi per il vantaggio a -1’57”.

Si rialza Delaney, nulla di grave. Fuori Ricci, dentro Hall con 2’20” da giocare.

69-69 IL PARI DI SHIELDS DA TRE! Gist fatto saltare, poi arriva la tripla senza opposizione! E subito dopo arriva il fallo preso da Malcolm Delaney che però si fa probabilmente male.

66-69 2/2 Lighty.

Lighty cerca di volare fino al ferro, lo ferma Ricci con il fallo che vale due liberi.

66-67 1/2 Ricci.

Palla verso Ricci vicino a canestro, riesce a guadagnare il fallo di Jones e a 3’10” è finito anche il bonus dell’ASVEL. Ogni fallo, da ora in poi, varrà liberi. Compreso proprio questo perché Ricci d’esperienza ha fatto vedere che stava per tirare.

Fallo di Ricci su Okobo, a 3’33” finisce il bonus milanese.

65-67 Realizza l’aggiuntivo Shields. 3’48” alla fine.

64-67 SHIELDS! Arriva fino in fondo, appoggia e prende il fallo che vale il libero aggiuntivo! Lo commette Kahudi.

62-67 Seconda tripla di fila di Kahudi, e adesso veramente questa partita sembra essersi trasformata nel concorso del tiro da tre punti.

62-64 LA TRIPLA DI RICCI!

59-64 Da tre anche Kahudi.

59-61 LA RISPOSTA DI DELANEY! 5′ alla fine!

56-61 Elie Okobo, il dominatore dell’ultimo quarto: 10 tutti suoi, compresa questa tripla assurda.

56-58 MELLI! Appoggia dopo che la tripla di Shields su ottima circolazione era uscita.

C’è time out in campo con poco meno di 7′ da giocare.

54-58 Okobo non si ferma, appoggia con la mano sinistra in uno 0-7 che è tutto suo.

54-56 Tripla dall’angolo di Okobo, ritorna avanti l’ASVEL. Poco più di 8′ da giocare.

54-53 Okobo trova un gran canestro in allontanamento.

54-51 RODRIGUEZ DIETRO LA SCHIENA PER RICCI, SORPASSO MILANO!

Primo possesso Milano per l’ultimo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Melli 12; ASVEL: Okobo, Jones 12

51-51 MELLI DA TRE PUNISCE L’ASVEL! E’ successa una cosa incredibile: Diot ha tirato da tre con diversi secondi rimanenti, consentendo a Milano di riorganizzarsi velocemente e allo stesso Melli di pareggiare! Si entra così nell’ultimo quarto!

48-51 Giro e tiro di Okobo. Ultimo possesso del quarto per Milano, avrà 5″ l’ASVEL.

48-49 Arriva fino al ferro Rodriguez!

46-49 Scarico di Okobo per Diot, tripla d’esperienza per l’ex nazionale francese.

46-46 2/2 Hines, è il pareggio di Milano che per la prima volta da tempo immemorabile riesce a rimettere le mani su questa situazione.

Fallo di Okobo su Hines, stavolta i liberi ci sono.

Diot ferma Rodriguez col fallo prima che questi possa avviare la penetrazione del pari, esaurito il bonus dall’ASVEL a 1’29” dalla chiusura del terzo quarto.

44-46 1/2 Kostas Antetokounmpo.

Jones alza la palla per Kostas Antetokounmpo, Hines non riesce a fermarlo che col fallo, due liberi e bonus già raggiunto da Milano.

44-45 LA MAGIA DEL CHACHO! Rodriguez da sei metri con un tiro vietato a tanti, -1 Milano!

42-45 2/2 Mitoglou.

Mitoglou taglia dal lato sinistro ricevendo da Shields, prende il fallo sul raddoppio e guadagna due liberi con 3’16” alla penultima sirena.

40-45 1/2 Jones.

Jones beffa Hall dal palleggio, liberi.

40-44 DATOME! Mitoglou salva una palla difficile, Gigi spezza il raddoppio e appoggia!

38-44 E ancora Melli a battere Osetkowski e appoggiare! 6′ a fine terzo quarto.

36-44 MELLI! Trova la tripla del -8, time out chiamato da TJ Parker dopo poco più di 2′.

33-44 Altro gran canestro in allontanamento di Shields, che risponde colpo su colpo.

31-44 Gran canestro di Okobo, che da fine secondo quarto è su un pianeta suo.

31-42 Palleggio arresto e tiro di Shields dalla media, prova a riaccendersi l’Olimpia.

29-42 Delaney dall’angolo piazza la tripla.

26-42 Si inerpica letteralmente sul canestro il tiro dalla media di Gist.

Si riparte col possesso ASVEL.

21:32 Sta per ricominciare l’incontro!

21:29 Ha intanto vinto l’Anadolu Efes per 71-68 sull’UNICS Kazan, mentre il Bayern Monaco ha espugnato il campo dello Zalgiris Kaunas per 73-75.

21:25 Rimanendo in tema di Milano-ASVEL, un dato fa particolarmente riflettere finora: 19-44 in fatto di valutazione, a testimonianza della superiorità dei francesi, finora, sui due lati del campo.

21:21 Notte agitata anche nel basket europeo viste le notizie in arrivo dalla Spagna, e precisamente dalle indiscrezioni lanciate da Marca. NBA e FIBA, infatti, starebbero mettendo a punto la creazione di una nuova Coppa europea; il CEO di Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, ne sarebbe stato messo al corrente. Si tratterebbe di una mossa che rivoluzionerebbe tutto l’ambiente continentale, oltre che della realizzazione di antichi progetti che già aveva David Stern quasi vent’anni fa.

TOP SCORER – MILANO: Delaney 6; ASVEL: Jones 11

26-40 Okobo batte la sirena, dai sei metri trova il +14 ASVEL all’intervallo.

26-38 1/2 Delaney.

Transizione veloce Delaney-Shields, è il primo a riuscire a prendersi il fallo di Jones con annessi liberi.

25-38 Alley oop Okobo-Kostas Antetokounmpo, +13 ASVEL.

Time out Messina. 1’09” alla seconda sirena.

25-36 Penetra centralmente, verso il lato destro, Okobo che appoggia al vetro.

25-34 1/2 Hines.

Sulla lotta a rimbalzo Hines riesce ad arpionare il pallone e a costringere Osetkowski al terzo fallo: altri liberi.

24-34 1/2 Delaney.

Delaney cerca di battere Osetkowski e ci riesce, trova il fallo e due liberi.

23-34 Tripla sanguinosa di Osetkowski, è doppia cifra di vantaggio per l’ASVEL a 2’15” dall’intervallo.

23-31 2/2 Jones.

Fallo di Ricci in ritardo su Jones che cerca di penetrare dal lato destro, due tiri liberi.

23-29 Delaney per Shields sotto canestro dalla rimessa, canestro di vera e propria rapina di Milano che tenta di ritrovare gioco e punti.

21-29 1/2 Kostas Antetokounmpo.

Sbaglia Okobo, Kostas Antetokounmpo prende il rimbalzo in mezzo a tre milanesi e guadagna due liberi.

21-28 2/2 Delaney.

Arriva una coppia di liberi per Delaney, 4’25” alla seconda sirena.

19-28 Altro attacco farraginoso di Milano, vola via l’ASVEL e Lacombe segna il +9. Time out Messina.

19-26 Tripla che Jones si costruisce da solo e segna, finora l’ASVEL ha sempre tenuto in mano il match. 6′ all’intervallo.

19-23 La risposta di Milano! Rodriguez-Hines-Ricci nell’angolo: tripla!

16-23 Gran uscita dal time out dell’ASVEL con tripla ben costruita per Howard.

16-20 Ancora Datome dalla ricezione, gran canestro per lui. Un time out viene chiamato in ritardo, con relativa sirena che suona non del tutto a caso, ma la situazione è stata gestita male.

14-20 Tripla di Gist, uno degli ultimi arrivi dell’ASVEL con passato italiano a Biella e molto importante al Panathinaikos.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Melli, Hines 4; ASVEL: Jones 6

Superba difesa milanese sull’ultimo possesso, finisce il primo quarto con l’ASVEL avanti 14-17.

14-17 Hines riesce ad appoggiare al vetro dopo aver ricevuto in mezzo al pitturato da Datome.

12-17 Dalla media Datome, ultimo minuto del periodo.

10-17 Sfrutta il possesso da rubata Okobo, che va verso canestro e trova l’appoggio.

10-15 Primo showtime Rodriguez-Hines! MAGNIFICA la palla dietro la schiena del Chacho, il suo centro ringrazia e trova il -5!

8-15 Tripla di Osetkowski, massimo vantaggio ASVEL con 2’40” nel primo quarto.

8-12 Giro e tiro di Melli, marchio di fabbrica assoluto del reggiano.

6-12 Okobo attira la difesa milanese, poi trova i due punti dalla media.

6-10 1/2 Jones.

Time out televisivo.

Tarczewski non riesce a contenere Jones, commette fallo e ci saranno due tiri liberi quando è passata la metà del primo quarto.

6-9 Fall svetta nella lotta a rimbalzo e appoggia al vetro.

6-7 2/2 Melli.

Melli si gira e tira, non trova il canestro, trova invece il fallo di Osetkowski che gli concede due liberi con 6’06” alla prima sirena.

4-7 Jones fa saltare Hall, poi trova un non difficile tiro dalla media.

4-5 Notevole entrata di Shields, 3′ trascorsi nel primo quarto.

2-5 Gran tripla in equilibrio abbastanza precario di Jones, 9/16 da tre in stagione.

2-2 Palleggio arresto e tiro di Delaney dai sei metri.

0-2 Jones per Fall, che non ha nessuno davanti ed è inevitabile la schiacciata.

Primo minuto senza canestri, con stoppata di Fall sull’entrata di Delaney; possesso Milano alla terza chance offensiva in un colpo.

20:30 SI COMINCIA! Primo possesso Milano.

20:28 QUINTETTI – MILANO: Hall Shields Delaney Melli Tarczewski – ASVEL: Jones Okobo Lighty Osetkowski Fall

20:27 Meno di tre minuti alla palla a due!

20:24 Iniziata nel frattempo anche Maccabi-Panathinaikos, più tardi ci sarà un suggestivo Real Madrid-Fenerbahce.

20:21 Meno di dieci minuti all’inizio, ed al Forum sta per avviarsi la presentazione.

20:18 Sono quattro gli Antetokounmpo nel mondo del basket: all’ASVEL ne gioca uno, ed è Kostas. Che, curiosamente, è stato anche il primo a vincere l’anello NBA, anche se non proprio da protagonista, con i Los Angeles Lakers nella bolla di Orlando (2020).

20:15 C’è anche una novità molto importante in quota Milano: Troy Daniels, ed è una notizia dell’ultima ora, farà parte dei 12 in campo al Mediolanum Forum. Si tratta del ritorno dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio patito nella preparazione alla stagione.

20:12 ASVEL, un nome che da tanti lustri in Francia significa basket d’élite. Oltre che in Eurolega, la squadra allenata da TJ Parker, fratello di quel Tony già stella NBA e oggi presidente del club, è 3-1 anche nella Jeep Elite, nome commerciale della Pro A transalpina.

20:09 In campo anche Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco, punteggio che è sul 42-33 in questo momento con un buon apporto della coppia Giffey-Lekavicius.

20:06 C’è anche un altro pezzo d’Italia in campo, quello rappresentato da Marco Spissu, che con il suo UNICS Kazan sta giocando sul campo dell’Anadolu Efes: a Istanbul il punteggio è di 38-42 per Kazan nel corso del terzo quarto.

20:03 La giornata, in casa Olimpia, è stata scossa dalla sospensione di Riccardo Moraschini dopo un controllo antidoping. Di seguito il comunicato della società: “La Pallacanestro Olimpia Milano, ricevuta notifica della positività riscontrata nell’atleta Riccardo Moraschini durante un controllo antidoping amministrato il 6 ottobre scorso da NADO Italia, ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e allo stato attuale non può che attendere l’esito delle controanalisi, riservandosi ogni altra valutazione non appena verrà fatta la necessaria chiarezza sull’episodio.

20:00 Buonasera a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del confronto, che al momento è d’alta classifica in questo primo scorcio di Eurolega, tra A|X Armani Exchange Milano e ASVEL Villeurbanne. Si gioca al Mediolanum Forum di Assago.

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quinto turno di Eurolega tra Olimpia Milano e ASVEL Villeurbanne, in scena al Mediolanum Forum di Assago.

Siamo alla sfida tra due squadre che ci si aspettava un po’ più in basso rispetto a dove si trovano ora. L’Olimpia ha saputo sfruttare tutte le attuali difficoltà di molte avversarie per i playoff, nonché anche pretendenti al titolo, mentre l’ASVEL ha infilato tre successi di fila prima di perdere all’Astroballe contro il Maccabi Tel Aviv trascinato dal talento di James Nunnally.

L’Olimpia deve fare ancora a meno di Troy Daniels (in lista infortunati c’è anche Davide Alviti), mentre l’ASVEL non dovrebbe avere a disposizione il classe 2004 Victor Wembanyama, che qualunque bipede dotato di parola prevede diventerà prima scelta assoluta del draft NBA 2023, cioè il primo per il quale sarà eleggibile. Torneranno David Lighty e Antoine Diot. Vi gioca un solido gruppo di americani, oltre a uomini di esperienza del basket francese e a uno dei quattro fratelli Antetokounmpo, Kostas.

In particolare, Chris Jones è quarto per media punti realizzati (17 a gara) e terzo (con Elie Okobo) per percentuali dall’arco (53.33%), William Howard uno dei molti con 2 palle rubate a partita. Sempre nella graduatoria da tre è quinto col 50% Devon Hall, in quota Milano. L’Olimpia, però, ha iniziato bene non tanto grazie a dei singoli recordman quanto in virtù di un assemblaggio di squadra al momento ben più che azzeccato.

A|X Armani Exchange Milano-ASVEL Villeurbanne inizierà alle ore 20:30 e sarà visibile in tv su SkySport Arena (204). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

