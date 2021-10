MotoGP su TV8, GP Americhe 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Nella giornata odierna ad Austin verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe, quart’ultimo atto del Motomondiale 2021, nonché prima gara a disputarsi sulla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico dall’aprile 2019. Sarà anche l’unico appuntamento della stagione sul continente americano prima del ritorno in Europa per il gran finale, previsto tra Italia, Portogallo e Spagna.

In MotoGP il primatista in tema di pole position è Fabio Quartararo, che ne ha raccolte 5. Il pokerissimo del francese è però stato firmato in primavera e l’ultima miglior prestazione in qualifica di El Diablo risale al GP di Catalogna di inizio giugno. Sono invece 3 le pole di Jorge Martìn e di Francesco Bagnaia. Va rimarcato come quest’ultimo sia stato il migliore al sabato negli ultimi due GP disputati, ovvero quello di Aragon e di San Marino. Se guardiamo ai Costruttori, Ducati ha recentemente scavalcato Yamaha portandosi “in vantaggio” 7-6.

In Moto2 si contano 5 pole position a testa per Sam Lowes e Raùl Fernandez, mentre l’australiano dell’australiano Remy Gardner, leader della classifica iridata, sia meno spericolato sul giro secco, avendone raccolte “solo 3. Invece in Moto3 il più efficace nella giornata di sabato è l’italiano Romano Fenati, unico centauro ad aver raggiunto quota 3 partenze al palo, raccogliendole peraltro tutte nelle ultime quattro gare.

Guarda il GP delle Americhe live su DAZN

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in sintesi e in differita le qualifiche di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP AMERICHE 2021 MOTOGP

GUIDA TV8 MOTOGP

SABATO 2 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

23.15-00.30 – Sintesi Qualifiche MotoGP, Moto2 e Moto3

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

SABATO 2 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

16.00-16.40 Moto3, prove libere 3

16.55-17.40 MotoGP, prove libere 3

17.55-18.35 Moto2, prove libere 3

19.35-19.50 Moto3, Qualifiche – Q1

20.00-20.15 Moto3, Qualifiche – Q2

20.30-21.00 MotoGP, prove libere 4

21.10-21.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

21.35-21.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

22.10-22.25 Moto2, Qualifiche – Q1

22.35-22.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Foto: MotoGPpress.com