LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: prove libere, Gardner e Fernandez si giocano subito tanto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del weekend – Programma, orari e tv – La classifica del Mondiale Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Dopo il primo capitolo disputato a settembre, si torna in scena sul tracciato di Misano, per una tappa che potrebbe scrivere una pagina fondamentale dell’intera stagione.

La giornata prenderà il via alle ore 10.55 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.10 toccherà alla FP2 che ci darà una mano a capire in maniera più chiara i reali valori in pista. Rivedremo quanto accaduto nel primo capitolo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, oppure le temperature più fresche dell’autunno, modificheranno la situazione?

La classe mediana, ad ogni modo, si presenta in riva all’Adriatico con una situazione di classifica davvero elettrizzante. Dopo la caduta di Austin, infatti, Remy Gardner rimane in vetta, sì, ma solamente con un margine di soli 9 punti, davvero un’inezia quanto ce ne sono in palio ancora 75 e, soprattutto, Raul Fernandez appare davvero incontenibile, procedendo a suon di successi e prestazioni impressionanti. Chi vincerà questo duello?

Il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, prenderà il via alle ore 10.55 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.10 toccherà alla FP2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambi i turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 a Misano.

Credit: MotoGP.com Press