Programma MotoGP, orari e tv GP Emilia-Romagna 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 22-24 ottobre

Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo a Misano per il terzultimo round della stagione (22-24 ottobre). Per la seconda in volta in quest’annata si gareggerà sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli e le emozioni non mancheranno.

In MotoGP questo fine-settimana potrebbe essere quello decisivo per il titolo: il francese Fabio Quartararo è in testa e comanda con 52 lunghezze di margine su Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Un margine importante che potrebbe consentire al transalpino di chiudere la partita a Misano e laurearsi campione del mondo della massima categoria. Bagnaia sulla Ducati cercherà in tutti i modi di rovinare la festa a Quartararo, volendo imporsi per la seconda volta sul circuito italiano come già accaduto in questo 2021.

Sarà poi un weekend speciale perchè per l’ultima volta Valentino Rossi girerà davanti al pubblico di casa. Il ‘Dottore’, come è noto, ha annunciato il ritiro e quindi si godrà tutti i momenti che i tifosi sapranno tributargli. Interessante sarà poi verificare la condizione dello spagnolo Marc Marquez, vincitore ad Austin, ma in sofferenza nella prima gara a Misano.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Ore15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

Ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 22 ottobre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 23 ottobre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 17.00: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18.00: Talent Time

Domenica 24 ottobre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

PROGRAMMA TV8

Sabato 23 ottobre

Ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 24 ottobre

Ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

Ore 15.25, Moto 2, Gara, differita

Ore 17.05, Moto GP, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press