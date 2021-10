LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Sofia Raffaeli da sogno, bronzo al cerchio! Italia in estasi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SOFIA RAFFAELI BRONZO AL CERCHIO: LA CRONACA DELLE FINALI

CHI È SOFIA RAFFAELI? CONOSCIAMO L’AZZURRA VINCITRICE DEL BRONZO AI MONDIALI

VIDEO ESERCIZIO SOFIA RAFFAELI, BRONZO COL CERCHIO AI MONDIALI

Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta. Appuntamento a domani con le qualificazioni e le relative finali di clavette e nastro. Italia in pedana con Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese.

13.39 L’Italia chiude questa splendida giornata con la meravigliosa medaglia di bronzo conquistata da Sofia Raffaeli al cerchio. La 17enne marchigiana ha fatto centro al suo debutto iridato. Milena Baldassarri quinta col cerchio e sesta con la palla. Doppietta dorata della russa Dina Averina.

13.38 Dina Averina si è laureata Campionessa del Mondo con la palla dopo il sigillo col cerchio. La russa si è imposta con 29.125, precedendo la gemella Arina (27.675) e la bielorussa Alina Harnasko (27.300). Milena Baldassarri conclude in sesta posizione (25.850).

13.37 Arina Averina seconda con 27.675.

13.30 Alina Harnasko ottiene 27.300 ed è seconda. Ora la chiusura con Arina Averina.

13.26 Solo 19.100 per Onopriienko. Ora la quotata bielorussa Alina Harnasko.

13.23 ONOPRIIENKO HA PERSO L’ATTREZZO PER DUE VOLTE. Sfilza di errori, giù dal podio.

13.21 Pazzesco 29.125! Dina Averina al comando. Milena Baldassarri scivola in quarta piazza. Ora l’ucraina Viktoriia Onopriienko.

13.18 Dina Averina si è semplicemente superata, andrà al comando e soltanto la gemelle Arina la potrà battere.

13.15 Volozhanina commette degli errori e con 25.350 è quarta. Ora la russa Dina Averina, favorita della vigilia insieme alla gemella Arina.

13.11 Boryana Kaleyn commette un brutto errore nella fase iniziali, ma è stata valutata con 26.350 ed è balzata al comando! Baldassarri scivola in terza piazza. Ora la sua connazionale Volozhanina.

13.08 La giapponese Sumire Kita strabilia ben oltre le attese, totalizza 26.050 e balza al comando. Ora la bulgara Boryana Kaleyn.

13.05 Milena Baldassarri esegue un ottimo esercizio, in linea con quello della qualifica, e ottiene 25.850. Non sarà facile puntare al podio.

13.00 INIZIA LA FINALE ALLA PALLA, SUBITO MILENA BALDASSARRI IN GARA.

12.58 L’ordine di rotazione per la Finale di Specialità alla palla: Milena Baldassarri, la giapponese Sumire Kita, le bulgare Boryana Kaleyn e Tatyana Volozhanina, la russa Dina Averina, l’ucraina Viktoriia Onopriienko, la bielorussa Alina Harnasko, la russa Arina Averina.

12.56 In qualifica le sorelle Averina primeggiano alla palla: Dina conduce con 28.875, tallonata da Arina con 28.550. Più distanti la bielorussa Alina Harnasko (27.225), la bulgara Boryana Kaleyn (26.550) e l’ucraina Viktoriia Onopriienko (26.200). All’atto conclusivo, oltre a Baldassarri, parteciperanno anche la giapponese Sumire Kita (25.650) e la bulgara Tatyana Volozhanina (25.450).

12.55 Milena Baldassarri si presenta col sesto punteggio di accredito (25.850, 17.4 il D Score).

12.54 Tra pochi minuti la Finale di Specialità alla palla con Milena Baldassarri a caccia della medaglia. L’azzurra è stata sesta in qualifica e spera nel colpaccio.

12.52 BRONZOOOOOOOOOO! SOFIA RAFFAELI LEGGENDARIA! Terzo posto al cerchio con 25.850: la 17enne marchigiana ha subito fatto centro alla prima apparizione ai Mondiali. Ha dimostrato tutto il talento che si era visto nitidamente durante l’intera stagione! Argento per la bielorussa Alina Harnasko (25.950). Milena Baldassarri quinta (25.450).

12.49 Dina Averina vince la medaglia d’oro con 27.750.

12.47 Dina Averina maestosa, esercizio impeccabile. Dovrebbe vincere, ma aspettiamo il responso.

12.44 PAZZESCAAAAAAAAAA! 24.850! SECONDAAAAAAAAA! SOFIA RAFFAELIIIIIIIIIIII! MEDAGLIA SICURAAAAAAAAAAAAAA! Immensa. Manca soltanto la russa Dina Averina, ma Sofia Raffaeli ha fatto saltare il banco! Immensa a 17 anni.

12.43 BRAVAAA! Sulle note di Romeo e Giulietta si è distinta. Peccato per una grossa sbavatura nel finale, recuperata comunque in maniera molto attenta. Prova da applausi per Sofia Raffaeli, decisamente pronta per il massimo palcoscenico.

12.41 Davanti, purtroppo. La bulgara totalizza 25.700 e si piazza in seconda posizione, dietro a Harnasko e davanti a Milena Baldassarri. ORA TUTTI CON SOFIA RAFFAELI.

12.40 Boryana Kaleyn ha eseguito un esercizio decisamente valido…

12.38 Onopriienko si ferma a 24.350, è quinta. Milena Baldassarri resta seconda, ma ora c’è la fuoriclasse bulgara Boryana Kaleyn.

12.35 Alina Harnasko vola al comando con 25.950, mezzo punto meglio di Milena Baldassarri. Ha però perso quasi due punti rispetto alla qualifica. Ora l’ucraina Viktoriia Onopriienko, teoricamente inferiore all’azzurra.

12.32 Esercizio semplicemente sontuoso di Alina Harnasko. Merita di andare ampiamente al comando.

12.29 DIETROOOOOOOOO! Pohranychna si ferma a 24.800 ed è terza. Milena Baldassarri sempre al comando! Ora tocca la fortissima bielorussa Alina Harnasko, ginnasta sulla carta più forte dell’azzurra.

12.28 Gradevole l’esercizio di Pohranychna su una musica rock e indubbiamente coinvolgente. Ci è però sembrata meno toccante di Milena.

12.26 DIETROOOOOOOOOOO! Arina Averina 24.950. La russa paga a caro prezzo l’errore e scivola dietro a Milena Baldassarri per mezzo decimo. L’azzurra è in testa, si è lasciata alle spalle una favorita e ora non è vietato sognare. Ora tocca all’ucraina Khrystyna Pohranychna, sulla carta inferiore a Baldassarri.

12.24 Un grande esercizio dopo la perdita di attrezzo iniziale. Arina Averina potrebbe pagare dazio, ma forse riuscirà a stare davanti alla Baldassarri. Staremo a vedere.

12.23 PERDITA DI ATTREZZO! Arina Averina sbaglia subito in avvio!

12.22 OTTIMO 25.450 per Milena Baldassarri, che si migliora di 0.350 rispetto alla qualifica. Ora tocca alla fuoriclasse russa Arina Averina, senza errori superiore all’azzurra.

12.20 STUPENDA. Un meraviglioso esercizio da parte di Milena Baldassarri, protagonista di una splendida interpretazione dell’esercizio: eccellente espressività, bel connubio con la musica, ottimo feeling col l’attrezzo e sbavature contenute al minimo.

12.18 CI SIAMO. INIZIA LA GARA DI MILENA BALDASSARRI.

12.15 Le ginnaste entrano nel palazzetto a Kitakyushu (Giappone). La prima a esibirsi sarà proprio Milena Baldassarri.

12.12 Le gemelle Averina cercano riscatto dopo la sconfitta nell’all-around olimpico contro l’israeliana Linoy Ashram, assente a questi Mondiali. Le azzurre sperano di essere protagoniste, le ultime medaglie risalgono al 2018 e Baldassarri fu protagonista con l’argento al nastro (miglior risultato della storia).

12.09 Vengono date le 12.18 come orario di inizio ufficiale della gara. Le ginnaste si stanno preparando per entrare nel palazzetto.

12.06 L’ordine di rotazione della Finale di Specialità al cerchio: Milena Baldassarri, la russa Arina Averina, l’ucraina Khrystyna Pohranychna, la bielorussa Alina Harnasko, l’ucraina Viktoriia Onopriienko, la bulgara Boryana Kaleyn, Sofia Raffaeli, la russa Dina Averina.

12.03 Le gemelle russe Dine e Arina Averina sono le favorite della vigilia. Il podio sembra essere segnato, a meno di errori delle tre big. Boryana Kaleyn e le due azzurre sono pronte per approfittarne: bisognerà essere perfette.

12.01 In qualifica al cerchio ha primeggiato la fuoriclasse russa Dina Averina (27.850) davanti alla bielorussa Alina Harnasko (27.250), alla sua gemella Arina Averina (27.150) e alla bulgara Boryana Kaleyn (25.200). In finale, oltre alle azzurre, vedremo anche le ucraine Khrystyna Pohranychna (24.450) e Viktoriia Onopriienko (24.050).

11.59 Milena Baldassarri ha totalizzato un ottimo 25.100 (16.6 la nota di partenza). Sofia Raffaelli ha ottenuto 24.650 (16.300 le difficoltà).

11.57 Milena Baldassarri si esibirà per prima al cerchio, Sofia Raffaeli per settima (penultima).

11.55 Sofia Raffaeli è marchigiana e ha 17 anni, è al suo debutto ai Mondiali. In stagione ha strabiliato tra Coppa del Mondo, dove ha conquistato diversi podi, ed Europei (finalista all-around).

11.53 Milena Baldassarri è romagnola e ha 20 anni, è stata sesta nel concorso generale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e vanta già un argento al nastro ai Mondiali 2019.

11.51 Milena Baldassarri è entrata col quinto punteggio al cerchio e col sesto alla palla, Sofia Raffaeli col sesto al cerchio.

11.49 L’Italia ha disputato delle eccellenti qualifiche. Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli saranno protagoniste nell’atto conclusivo col cerchio, Milena Baldassarri sarà impegnata anche con la palla.

11.47 Alle ore 12.10 inizieranno le due Finali di Specialità di giornata: si incomincerà con il cerchio, poi a seguire spazio alla palla.

11.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica.

10.53: L’appuntamento, dunque, è per le 12.10 circa quando è in programma la prima delle due finali di questa mattinata italiana e serata giapponese: prima il cerchio e poi la palla. A più tardi.

10.52: Questa la top ten della qualificazione dell’all around dopo i primi due esercizi:

1 AVERINA Dina RGF 56.725

2 AVERINA Arina RGF 55.700

3 HARNASKO Alina BLR 54.475

4 KALEYN Boryana BUL 51.750

5 BALDASSARRI Milena ITA 50.950

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 50.250

7 KITA Sumire JPN 49.600

8 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 49.550

9 VOLOZHANINA Tatyana BUL 49.000

10 PIGNICZKI Fanni HUN 48.050

10.52: Queste le atlete qualificate alla finale alla palla:

1 AVERINA Dina RGF 28.875 19.900 9.025 -0.05

2 AVERINA Arina RGF 28.550 19.500 9.050

3 HARNASKO Alina BLR 27.225 18.400 8.825

4 KALEYN Boryana BUL 26.550 18.300 8.300 -0.05

5 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 26.200 17.700 8.550 -0.05

6 BALDASSARRI Milena ITA 25.850 17.400 8.450

7 KITA Sumire JPN 25.650 17.500 8.150

8 VOLOZHANINA Tatyana BUL 25.450 17.600 7.950 -0.10

10.51: Queste le atlete qualificate alla finale del cerchio:

1 AVERINA Dina RGF 27.850 18.600 9.250

2 HARNASKO Alina BLR 27.250 18.200 9.050

3 AVERINA Arina RGF 27.150 17.900 9.250

4 KALEYN Boryana BUL 25.200 17.100 8.100

5 BALDASSARRI Milena ITA 25.100 16.600 8.500

6 RAFFAELI Sofia ITA 24.650 16.300 8.350

7 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 24.450 16.700 7.750

8 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 24.050 15.800 8.250

10.50: La georgiana Arbolishvili chiude al 34mo posto la qualificazione al cerchio con 19.850 e dunque si conclude qui la qualificazione di questa mattina

10.45: la sammarinese Castiglioni conclude la sua prova al cerchio con 17.250. Viene permesso alla georgiana Arbolishvili, che aveva interrotto il suo esercizio in precedenza, di rifare l’esercizio al cerchio

10.42: La spagnola Berezina chiude al 32mo posto alla palla con 21.400

10.40: 32mo posto per la greca Dervisi con il punteggio di 20.000

10.38: La spagnola Gorospe è 49ma alla palla con 18.650. Adesso è ufficiale: Baldassarri e Raffaeli in finale al cerchio e Baldassarri in finale alla palla. L’appuntamento da non perdere è per le 12.30

10.34: Ultimo posto anche al cerchio per l’indiana Kaur con 10.750

10.33: La ceca Garoffolo è 32ma alla palla con 20.150

10.22: Non chiude la sua prova la georgiana Arbolishvili, la rappresentante di Guatemala Porras Osorio totalizza 15.400 al cerchio ed è 54ma

10.15: La georgiana Bejiashvili fa segnare il 50mo punteggio al cerchio con 17.225

10.12: 15.350 per l’estone Bogdanova al cerchio: è 55ma

10.09: 53mo posto per la sudafricana Gardiner con 16.800 (10.100 + 6.800)

10.06: Discreta prova per la kazaka Taniyeva alla palla: 15mo posto con 23.450 (16.500 + 6.650) subito davanti ad Agiurgiuculese che scala in 16ma piazza

10.04: 20.750 (13.700 + 7.150) per la uzbeka Ikromova che si inserisce al 27mo posto al cerchio

10.01: Diciottesimo posto per la kazaka Bailenova che totalizza alla palla 22.700 (15.100 + 7.600)

9.57: la sammarinese Castiglioni è 52ma alla palla con 16.550 (10.200 + 6.350). Si chiude così la prima rotazione dell’ultimo gruppo. Tra poco la seconda rotazione che non dovrebbe cambiare nulla nelle posizioni che contano della graduatoria

9.55: trentesimo posto per la spagnola Berezina al cerchio con 20.450 (14.000 + 6.450)

9.52: Diciottesima piazza per la greca Dervisi con 22.650 (15.700 + 6.950) alla palla

9.48: La spagnola Gorospe totalizza 18.400 (13.100 + 5.600) al cerchio ed è 45ma

9.47: Ultimo posto per l’indiana Baur che si ferma a quota 11.000 alla palla

9.43: la ceca Gaia Garoffolo totalizza 18.200 al cerchio (12.200 + 6.000) e si inserisce in 45ma piazza

9.40: 52mo posto per Porras Osorio di Guatemala alla palla con 15.450 (18.800 + 5.050)

9.37: Non va oltre il 25 posto alla palla la georgiana Arbolishvili con il punteggio di 22.050 (14.500 + 7.550)

9.34: Paga l’emozione la sedicenne georgiana Beijashvili che chiude alla palla con il punteggio di 17.850 (11.900 + 5.950)

9.31: La estone Bogdanova totalizza alla palla un punteggio di 22.350 (15.100 + 7.250) e si inserisce in 22ma posizione

9.28: La sudafricana Gardiner è 47ma al cerchio con 16.850 (10.600 + 6.250). Ora quattro atlete alla palla, attenzione alle georgiane

9.25: Ventunesimo posto per la kazaka Taniyeva al cerchio con 21.650 (13.800 + 7.850)

9.22: 31ma piazza per Ikromova con 20.650 (14.400 + 6.250) alla palla. Ora la kazaka Taniyeva al cerchio

9.20: Punteggio di 18.950 (12.600 + 6.350) per la kazaka Bailenova che si inserisce al 40mo posto al cerchio. Ora la uzbeka Ikromova alla palla

9.17: In pedana la kazaka Bailenova al cerchio. Nessuna delle atlete di questo gruppo ha preso parte alla gara individuale olimpica di Tokyo

9.16: Così la prima rotazione dell’ultimo gruppo di qualificazione:

1 142 BAILENOVA Dilnaz KAZ C

2 169 IKROMOVA Takhmina UZB P

3 143 TANIYEVA Elzhana KAZ C

4 159 GARDINER Shannon RSA C

5 125 BOGDANOVA Viktoria EST P

6 130 BEJIASHVILI Ana GEO P

7 129 ARBOLISHVILI Ketevan GEO P

8 133 PORRAS OSORIO Leslie GUA P

9 122 GAROFFOLO Gaia CZE C

10 135 KAUR Bavleen IND P

11 124 GOROSPE Teresa ESP C

12 132 DERVISI Maria GRE P

13 123 BEREZINA Polina ESP C

14 161 CASTIGLIONI Lucia SMR P

9.14: Questa la classifica provvisoria dell’all around:

1 AVERINA Dina RGF 56.725

2 AVERINA Arina RGF 55.700

3 HARNASKO Alina BLR 54.475

4 KALEYN Boryana BUL 51.750

5 BALDASSARRI Milena ITA 50.950

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 50.250

7 KITA Sumire JPN 49.600

8 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 49.550

9 VOLOZHANINA Tatyana BUL 49.000

10 PIGNICZKI Fanni HUN 48.050

9.12: Questa invece la classifica provvisoria della palla sempre quando manca l’ultimo gruppo in gara:

1 AVERINA Dina RGF 28.875 19.900 9.025 -0.05

2 AVERINA Arina RGF 28.550 19.500 9.050

3 HARNASKO Alina BLR 27.225 18.400 8.825

4 KALEYN Boryana BUL 26.550 18.300 8.300 -0.05

5 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 26.200 17.700 8.550 -0.05

6 BALDASSARRI Milena ITA 25.850 17.400 8.450

7 KITA Sumire JPN 25.650 17.500 8.150

8 VOLOZHANINA Tatyana BUL 25.450 17.600 7.950 -0.10

9.08: Questa la classifica del cerchio quando manca solo l’ultimo gruppo di atlete all’appello:

1 AVERINA Dina RGF 27.850 18.600 9.250

2 HARNASKO Alina BLR 27.250 18.200 9.050

3 AVERINA Arina RGF 27.150 17.900 9.250

4 KALEYN Boryana BUL 25.200 17.100 8.100

5 BALDASSARRI Milena ITA 25.100 16.600 8.500

6 RAFFAELI Sofia ITA 24.650 16.300 8.350

7 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 24.450 16.700 7.750

8 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 24.050 15.800 8.250

9.06: Baldassarri, dunque, vicinissima ad una doppia finale di specialità, mentre Raffaeli non dovrebbe fallire l’ingresso in finale al cerchio. L’ultimo gruppo è composto da tutte ragazze di fascia medio-bassa e servirebbe un mezzo miracolo per agguantare la finale. Peccato per Agiurgiuculese che ha fallito l’ingresso in finale alla palla e al momento è addirittura 15ma con un punteggio basso per la sua qualità media

9.05: si chiudono le prova del terzo e penultimo gruppo con il 47mo posto al cerchio della cipriota Sokolova con 16.000 (10.000 + 6.000)

9.02: Ancora una buona prestazione della ungherese Pigniczki che chiude all’undicesimo posto alla palla con 24.450 (16.800 + 7.650)

9.00: 42mo posto al cerchio per la rappresentante del Kirghizstan Izabekova con 18.650 (12.400 + 6.250)

8.57: La croata Sambol si inserisce al 37mo posto al cerchio con il punteggio di 19.200 (12.200 + 7.050)

8.54: La canadese Uchida ottiene il 34mo punteggio alla palla con 19.750 (12.800 + 7.000) con penalità

8.50: Sospiro di sollievo per Milena Baldassarri che mantiene la sua sesta posizione alla palla che le dovrebbe garantire l’accesso alla finale. La giapponese Sumire Kita mette una ipoteca sull’accesso alla finale a otto inserendosi al settimo posto con il punteggio di 25.650 (17.500 + 5.850).

8.47: Lontana dalle migliori la coreana Goeun Seo al cerchio: è 43ma con 16.800 (12.100 + 4.700)

8.45: Decimo posto alla palla per la giapponese Oiwa che sfiora l’ingresso in finale con 24.450 (16.300 + 8.150). Tra poco la sua compagna Kita, apparsa in ottima condizione

8.43: La coreana Kim si inserisce al 36mo posto al cerchio: 19.250 (13.400 + 5.850)

8.40: Ancora una delusione per l’azzurra che non riesce a centrare la finale alla palla: Agiurgiuculese ha peggiorato nettamente la sua prestazione rispetto a Tokyo, sporcandola con qualche imprecisione. Il punteggio di Tokyo (25.600) al momento le avrebbe garantito l’ingresso in finale

8.39: Niente da fare per Alexandra Agiurgiuculese che è già fuori dalla finale della palla. Al momento è 12ma l’azzurra con il punteggio di 23.150 (16.700 + 6.650)

8.37: 41mo posto per la boliviana Antonella Genuzio al cerchio: punteggio di 17.200 (12.200 + 5.300)

8.33: E’ il momento di Antonella Genuzio, boliviana, al cerchio, subito dopo Alexandra Agiurgiuculese alla palla, a caccia di un posto in finale

8.32: Anche Milena Baldassarri si migliora rispetto a Tokyo alla palla ma non basta per superare Onopriienko. L’azzurra è sesta con 25.850 (17.400 + 8.450) ma dovrebbe bastare per la finale di specialità

8.30: ottimo punteggio dell’ucraina Onopriienko alla palla: poche sbavature e un miglioramento netto rispetto ai Giochi Olimpici per lei, 26.200 e quinto posto provvisorio (17.700 + 8.550). E’ il momento di Milena Baldassarri

8.28: La slovena Vedeneeva si inserisce al 16mo posto al cerchio con il punteggio di 22.750 (14.600 + 8.150). Ora Onopriienko alla palla

8.25: Bella prova della ucraina Pohranychna alla palla. Per lei un punteggio di 25.100 (16.900 + 8.200) che potrebbe essere lo spartiacque per accedere alla finale. Ora Vedeneeva al cerchio, poi l’ucraina Onopriienko alla palla a precedere Baldassarri

8.24: Si parte con l’ucraina Pohranychna alla palla. A seguire la slovena Vedeneeva al cerchio

8.23: Conclusa la prima rotazione del terzo gruppo. Tra poco la seconda rotazione con Baldassarri e Agiurgiuculese alla palla

8.22: Si inserisce al 33mo posto la cipriota Sokolova alla palla: 18.950 (12.500 + 6.450)

8.19: 34mo posto per la rappresentante del Kirghizstan Izabekova alla palla: 18.450 (12.200 + 6.250)

8.16: Undicesima piazza per la ungherese Pigniczki che disputa una buona prova al cerchio e totalizza 23.600 punti (16.000 + 7.600)

8.13: Al cerchio ora Fanni Pigniczki, ungherese di Budapest, 20 anni, è stata 20ma ai Giochi di Tokyo 2021

8.12: Punteggio molto basso per la croata Sambol che chiude al 38mo posto alla palla con 15.350 (10.300 + 5.800) con diverse penalità

8.10: Lontana dalla zona finale Katherine Uchida, la canadese impegnata al cerchio: è 26ma con 20.550 (13.500 + 7.050). Ora è il momento della croata Lana Sambol alla palla: 18 anni per lei, di Zagabria

8.08: Sfiora l’ingresso in zona finale la giapponese Sumire Kita al cerchio totalizzando un punteggio di 23.950 (15.900 + 8.050) e inserendosi in nona posizione provvisoria. Le azzurre sono sempre quinta (Baldassarri) e sesta (Raffaeli)

8.06: E’ ventesimo posto per la coreana Goeun Seo che alla palla totalizza 21.250 (14.500 + 6.750). Ora la giapponese Kita e poi, sempre al cerchio la canadese Katherine Uchida che non ha preso parte agli ultimi Giochi Olimpici

8.03: Lontana dalle prime la giapponese Oiwa che si inserisce in 23ma posizione al cerchio con 20.750 (14.300 + 6.750). Tra poco al cerchio sarà la volta della seconda giapponese in gara, Sumire Kita

8.01: La coreana Kim si inserisce in 25ma posizione alla palla con 20.100 (13.800 + 6.300). Ancora Corea del Sud tra poco in pedana alla palla con Goeun Seo

7.58: Si è conclusa la prova della coreana Joowon Kim alla palla. Tra poco Chisaki Oiwa per il Giappone al cerchio

7.57: Milena Baldassarri ha fatto meglio rispetto alla qualificazione di Tokyo quando totalizzò al cerchio 24.550, ottenendo lo stesso punteggio della finale: 25.100. Positiva dunque la prova della ginnasta ravennate

7.55: E’ quinta al cerchio, subito alle spalle della bielorussa Harnasko, la azzurra Milena Baldassarri che dunque sopravanza la compagna Raffaeli: punteggio di 25.100 (16.600 + 8.500)

7.51: Milena Baldassarri vanta già una medaglia d’argento mondiale, ottenuta al nastro nel 2018 a Sofia ed è arrivata sesta nell’all around ai Giochi olimpici di Tokyo 2021

7.49: Posizione numero 33 per Antonella Genuzio che alla palla totalizza 17.000 (11.100 + 5.900)

7.47: Quinto posto per Sonia Raffaeli! L’azzurra scavalca le due ucraine e si mette in scia delle big del cerchio con il punteggio di 24.560 (13.300 + 8.350). Ora in pedana c’è Milena Baldassarri

7.45: In attesa del punteggio di Sofia Raffaeli, ora in pedana alla palla la boliviana Antonella Genuzio, a seguire la seconda azzurra e ultima di questa rotazione, Milena Baldassarri al cerchio

7.40: Sesto posto provvisorio per la ucraina Onopriienko ai cerchi. Per lei un punteggio di 24.050. E’ il momento della prima azzurra in gara, la giovanissima Sofia Raffaeli, classe 2004 impegnata al cerchio

7.38: Non sarà in finale alla palla la slovena Vedeneeva che si inserisce al nono posto con 22.850

7.35: L’ucraina Pohranychna si inserisce al quinto posto ai cerchi con 24.450. Ora la sua connazionale Onopriienko

7.34: In attesa dello score dell’ucraina, in pedana c’è la slovena Vedeneeva, 27 anni, impegnata alla palla

7.31: In pedana ora la ucraina Khrystyuna Pohranychna, classe 2003, impegnata al cerchio

7.30: Questa la classifica parziale della qualificazione dell’all around:

1 AVERINA Dina RGF 56.725

2 AVERINA Arina RGF 55.700

3 HARNASKO Alina BLR 54.475

4 KALEYN Boryana BUL 51.750

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 49.000

6 DOMINGOS Barbara BRA 47.300

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 46.750

8 KOLOSOV Margarita GER 45.900

7.28: Una volta completato il terzo gruppo mancheranno all’appello solo le ragazze del quarto e ultimo gruppo, al termine del quale sarà stilata la classifica definitiva delle due specialità: le prime otto di ogni specialità accederanno alla finale in programma alle 12.30

7.27: Questo, invece, il programma della seconda rotazione quando entrerà in scena anche Agiurgiuculese, mentre non ci sarà Raffaeli:

1 165 POHRANYCHNA Khrystyna UKR P

2 160 VEDENEEVA Ekaterina SLO C

3 164 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR P

4 137 BALDASSARRI Milena ITA P

5 110 GENUZIO Antonella BOL C

6 136 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA P

7 145 KIM Joowon KOR C

8 141 OIWA Chisaki JPN P

9 146 SEO Goeun KOR C

10 139 KITA Sumire JPN P

11 115 UCHIDA Katherine CAN P

12 120 SAMBOL Lana CRO C

13 144 IZABEKOVA Aisha KGZ C

14 134 PIGNICZKI Fanni HUN P

15 121 SOKOLOVA Anna CYP C

7.24: Tra pochi istanti sarà il momento di entrare in gara per le azzurre, inserite tutte e tre nel terzo gruppo. Queste le atlete in gara nella prima delle due rotazioni (P sta per palla, C sta per cerchio)

1 165 POHRANYCHNA Khrystyna UKR C

2 160 VEDENEEVA Ekaterina SLO P

3 164 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR C

4 138 RAFFAELI Sofia ITA C

5 110 GENUZIO Antonella BOL P

6 137 BALDASSARRI Milena ITA C

7 145 KIM Joowon KOR P

8 141 OIWA Chisaki JPN C

9 146 SEO Goeun KOR P

10 139 KITA Sumire JPN C

11 115 UCHIDA Katherine CAN C

12 120 SAMBOL Lana CRO P

13 144 IZABEKOVA Aisha KGZ P

14 134 PIGNICZKI Fanni HUN C

15 121 SOKOLOVA Anna CYP P

7.21: Questa, invece, la situazione parziale alla palla, sempre con due gruppi su quattro che hanno completato la loro prova:

1 AVERINA Dina RGF 28.875 19.900 9.025 -0.05

2 AVERINA Arina RGF 28.550 19.500 9.050

3 HARNASKO Alina BLR 27.225 18.400 8.825

4 KALEYN Boryana BUL 26.550 18.300 8.300 -0.05

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 25.450 17.600 7.950 -0.10

6 KOLOSOV Margarita GER 23.875 16.000 7.875

7 DOMINGOS Barbara BRA 23.750 16.100 7.650

8 SALOS Anastasiia BLR 23.750 16.700 7.050

7.17: Questa la classifica parziale ai cerchi, quando si sono completate le prove dei primi due dei quattro gruppi in gara:

1 AVERINA Dina RGF 27.850 18.600 9.250

2 HARNASKO Alina BLR 27.250 18.200 9.050

3 AVERINA Arina RGF 27.150 17.900 9.250

4 KALEYN Boryana BUL 25.200 17.100 8.100

5 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 23.950 16.100 7.900

6 DOMINGOS Barbara BRA 23.550 15.800 7.750

7 VOLOZHANINA Tatyana BUL 23.550 16.100 7.450

8 ZHAO Yue CHN 23.100 15.700 7.400

7.14: Come da pronostico a farla da padrone sono state le sorelle russe Averina, Dina e Arina, bialorossue e bulgare che hanno ottenuto punteggi di alto spessore, nonostante qualche penalizzazione soprattutto alla palla

7.12: Sono già scese in pedana due delle tre medagliate di Tokyo 2021 nell’all around individuale, mentre la terza, la israeliana Ashram, oro olimpico, non sarà in gara

7.10: L’Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (cerchio e palla), Sofia Raffaeli (cerchio), Alexandra Agiurgiuculese (palla) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio.

7.07: Sono già entrate in gara alcune delle protagoniste attese di questo Mondiale e non hanno deluso le aspettative, mentre le azzurre scenderanno in pedana alle 7.30 e vi racconteremo in diretta le loro prove di qualificazione. L’obiettivo è l’ingresso nelle finali di specialità (cerchio e palla) in programma dalle 12.30 che assegnano le prime medaglie della rassegna iridata

7.05: Le ragazze sono impegnate con la palla e con il cerchio in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all’ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

7.02: La giornata di oggi, iniziata alle 3 ora italiana con i primi gruppi, è dedicata alla prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste

7.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare ai Mondiali di ginnastica ritmica a Kitakyushu

Le italiane a caccia della finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Oggi si apre la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste. Le ragazze saranno impegnate con la palla e con il cerchio in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all’ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

L’Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (cerchio e palla), Sofia Raffaeli (cerchio), Alexandra Agiurgiuculese (palla) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio. Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 07.30 italiane (le ore 14.30 locali). Sarà una giornata decisamente ricca, con tutte le big chiamate a regalare grande spettacolo: le bulgare Boryana Kaleyn e Tatyana Volozhanina, le gemelle russe Dina e Arina Averina, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica: qualificazioni e Finali di Specialità per le individualiste con la palla e con il cerchio. La gara inizierà alle ore 03.00, la nostra diretta scatterà alle ore 07.00, dunque poco prima della prove delle azzurre. Alle ore 12.10 spazio alle due Finali: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse