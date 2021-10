Ginnastica ritmica, Mondiali 2021: Baldassarri, Agiurgiuculese, Raffaeli a caccia di finali

L’Italia punta essere grande protagonista ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 27 al 31 ottobre. Oltre alle Farfalle, capaci di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vedremo all’opera ben tre individualiste. Le azzurre si cimenteranno nel turno di qualificazione, dove si esibiranno su tre o due attrezzi: servono almeno tre punteggi per ambire a un posto tra le 24 che scenderanno in pedana per la finale all-around. Obiettivo ampiamente alla portata per Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, mentre Alexandra Agiurgiuculese non eseguirà i tre esercizi necessari.

Milena Baldassarri, reduce del bellissimo sesto posto ai Giochi, si rimette in ballo e punta non soltanto a un bel piazzamento nell’all-around, ma anche a raggiungere le Finali di Specialità (cerchio, palla, clavette) e magari a salire sul podio come fece nel 2018 (argento al nastro). La 20enne romagnola è la nostra carta migliore, ma attenzione a Sofia Raffaeli. La 17enne marchigiana, che nella prima parte di stagione è stata superlativa con una sfilza di podi in Coppa del Mondo e la finale agli Europei, si prepara per il suo esordio nella rassegna iridata e può sicuramente stupire: ha tutti i mezzi necessari per essere tra le migliori 8 nelle singole specialità (cerchio, clavette, nastro) e per ricoprire il ruolo di outsider sul giro completo.

Alexandra Agiurgiuculese sarà chiamata al riscatto: dopo l’eliminazione agli Europei e delle Olimpici poco brillanti, la 21enne friulana avrà il compito di ben figurare tra palla e nastro, ricordandosi che ai Mondiali 2018 conquistò la medaglia di bronzo alla palla. La concorrenza sarà davvero spietata visto che vedremo all’opera le gemelle russe Dina e Arina Averina, le bielorusse Alina Harnasko e Anastasiia Salos, la bulgara Boryana Kaleyn. Assente l’israeliana Linoy Ashram, Campionessa Olimpica all-around.

Foto: Lapresse