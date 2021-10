CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Appuntamento alle ore 10.00 per le prime suddivisioni maschili (l'Italia gareggerà domani alle ore 10.20).

07.00 L’Italia festeggia quattro finali: Asia D’Amato al volteggio (terzo punteggio), Elisa Iorio alle parallele (settimo punteggio d’ingresso), Asia D’Amato e Alice D’Amato nel concorso generale (dodicesima e tredicesima).

06.57 Angelina Melnikova chiude con uno spettacolare 14.100 al corpo libero (secondo posto dietro al 14.166 della giapponese Mai Murakami) e giganteggia nell’all-around con 57.065, davanti alle statunitensi Leanne Wong (55.749) e Kayla DiCello (55.700). Vladislava Urazova quinta con 53.065.

06.55 FINALEEEEEEEEEEEE! ELISA IORIO CE LA FA! Tra le otto grandi alle parallele! Lee Yunseo si ferma a 14.066, decimo posto. Ha un po’ fatto tremare…

06.54 Vladislava Urazova esce di pedana, ma porta a casa un 13.433 al corpo libedo (6.2 la nota di partenza) ed è quarta, andrà in finale.

06.52 Shin Solyi si ferma a 12.600. Mancano due sudcoreane, Elisa Iorio guarda interessata: se Yunseo Lee farà meno di 14.183 allora l’azzurra volerà in finale.

06.47 E ora l’ultima rotazione delle qualificazioni Mondiali. Al corpo libero le russe Urazova e Melnikova, alle parallele asimmetriche toccherà alle sudcoreane Solyi Shin, Yunseo Lee e Dayeong Lee.

06.45 Iana Vorona si qualifica per la finale alla trave! Quinto posto per la giovane russa all’esordio: 13.633 (5.7) e pass per l’atto conclusivo.

06.42 Meravigliosa trave di Angelina Melnikova: 14.033 (5.6 il D Score) e secondo posto alle spalle della cinese Luo Rui (14.566).

06.38 Vladislava Urazova commette qualche imprecisione di troppo alla trave: 13.166 (5.1), non la rivedremo in finale.

06.36 La sudcoreana Shin Solyi non va oltre a 13.316 al volteggio. Asia D’Amato si qualifica alla finale col terzo punteggio (13.816) alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade (14.800) e dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350).

06.30 Entriamo negli ultimi trenta minuti di gara, ormai si stanno delineando le qualificate alle varie finali: 24 posti per l’all-around, 8 per le singole specialità. Vige sempre la regola dei passaporti (massimo due connazionali nella stessa finale).

06.27 Elisa Iorio si qualificherà alla finale alle parallele se due sudcoreane non faranno meglio di 14.183. Sembra praticamente fatta…

06.25 Tra poco la terza rotazione. Al volteggio le sudcoreane Yunseo Lee e Solyi Shin (due salti). Alla trave le russe Urazova, Melnikova, Iana Vorona. Al corpo libero la slovacca Usakova.

06.22 Sorpresa di Shin Solyi: la sudcoreana ottiene 13.100 al corpo ed è nona, settima considerando che ci sono davanti tre statunitensi e tre giapponesi. Potrebbe ambire alla finale, ma mancano ancora Melnikova e Urazova.

06.20 La prontissima risposta della fuoriclasse Angelina Melnikova: 14.466 (6.3) e quarto posto alle parallele. Elisa Iorio scivola in settima posizione, ma ormai mancano soltanto le sudcoreane…

06.18 Vladislava Urazova esegue un ottimo esercizio alle parallele e porta a casa 14.366 (6.1), inserendosi così in quinta posizione appena davanti alla nostra Elisa Iorio. L’azzurra è sesta, ma la finale si avvicina comunque.

06.15 Ora la seconda rotazione. Alle parallele le russe Urazova, Melnikova e Mariia Minaeva. Alla trave le slovacche Elena Usakova, Mokosova e Surmanova. Al corpo libero le sudcoreane Shin, Lee Yunseo, Lee Dayeong.

06.11 Non ci sono inserimenti delle sudcoreane nelle posizioni che contano alla trave.

06.07 Barbora Mokosova ottiene 13.566 e finisce dietro a Elisa Iorio. Ormai è fatta per la finale…

06.06 Angelina Melnikova dietro ad Asia D’Amato! FANTASTICO! Secondo salto da 13.100 per la russa e così media di 13.783, meno del 13.816 dell’azzurra. Melnikova accederà alla finale col quarto punteggio.

06.04 Angelina Melnikova timbra un eccellente 14.466 sul primo salto al volteggio.

06.02 Vladislava Urazova inizia malissimo: pessima esecuzione del salto al volteggio e anche uscita di pedana (12.100), un mattone sul suo all-around.

06.00 Inizia la decima e ultima suddivisioni delle qualificazioni femminili dei Mondiali 2021. Subito Urazova e Melnikova al volteggio.

05.50 Nella prima rotazione: al volteggio le russe Vladislava Urazova e Angelina Melnikova (due salti), alle parallele le slovacche Sara Surmanova e Barbora Mokosva, alla trave le sudcoreane Solyi Shin, Yunseo Lee, Dohyun Eom.

05.35 Elisa Iorio può essere scavalcata da due russe (si esibiranno Vladislava Urazova, Angelina Melnikova e Mariia Minaeva), ma appare davvero impensabile che altre atlete possano fare meglio di 14.183: mancano soltanto le slovacche Sara Surmanova e Barbora Mokosova, le sudcoreane Solyi Shin, Yunseo Lee e Dayeong Lee. Appare davvero improbabile che almeno due di queste stiano davanti all’azzurra (oltre alle russe, ma non è sicuro) e che le tolgano il sogno della finale. Atto conclusivo davvero a un passo.

05.30 Ora bisognerà aspettare trenta minuti per gustarsi la Russia con le favoritissime Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, rispettivamente terza e quarta sul giro completo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono favorite per le medaglie anche alle parallele, Melnikova si gioca le carte di finale anche al volteggio e al corpo libero (bronzo olimpico).

05.20 L’Italia ha quindi già raccolto una Finale di Specialità (Asia D’Amato al volteggio) e una doppia Finale all-around (Asia D’Amato e Alice D’Amato). Adesso manca Elisa Iorio, quinta alle parallele e davvero molto vicina a fare festa: sulla carta solo Melnikova e Urazova possono superarla.

05.15 ASIA D’AMATO E ALICE D’AMATO IN FINALE NEL CONCORSO GENERALE. Risultato acquisito ufficialmente, saranno tra le migliori 24 sul giro completo comunque vada la decima e ultima suddivisione.

05.06 Si ripartirà alle ore 06.00 con l’ultima suddivisione. Spicca la Russia: Vladislava Urazova e Angelina Melnikova nel concorso generale, Mariia Minaeva alle parallele e Iana Vorona alla trave. In pedana anche la Corea del Sud e la Slovacchia.

05.03 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D’Amato e Alice D’Amato sono nona e decima nell’all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D’Amato è terza al volteggio (13.816) e già qualificata alla finale, Elisa Iorio è quinta alle parallele (14.183) e vicinissima alla finale. Alice D’Amato ottava sugli staggi (13.966).

05.00 Si è conclusa la nona suddivisione.

04.46 Rebeca Andrade si ferma qui, non andrà al corpo libero. Decisione davvero incomprensibile, avrebbe lottato per il podio all-around. Vedremo le messicane alla trave e Slevin alle parallele per chiudere la nona suddivisione.

04.45 Rebeca Andrade si dimostra abile anche alla trave: 13.400 (5.6 il D Score), settimo posto a pari merito con Mai Murakami. Per entrare in finale deve sperare che due russe su tre gli rimangano alle spalle.

04.36 Nel frattempo la messicana Natalia Escalera si inserisce in quinta posizione al volteggio con 13.633, alle spalle di Asia D’Amato (terza con 13.816).

04.34 Tra poco Rebeca Andrade alla trave, vedremo se riuscirà a fare saltare il banco anche in questa circostanza.

04.31 Elisa Iorio scivola così in quinta posizione, ma è ampiamente in corsa per la finale alle parallele. Oggettivamente soltanto due russe sembrano poterla superare. Alice D’Amato è ottava, per sperare di disputare l’atto conclusivo deve sperare in grossi errori di tutte le russe.

04.30 Bordata cosmica di una surreale Rebeca Andrade! 15.100 alle parallele con 6.3 di D Score, miglior punteggio delle qualificazioni! La brasiliana sta dominando, ha staccato la cinese Wei Xiaoyuan (14.733) e potrebbe davvero sbaragliare. Non si capisce perché abbia rinunciato al corpo libero…

04.19 Le messicane e Slevin non combinano nulla di particolarmente rilevante. Ora da seguire le parallele asimmetriche di Rebeca Andrade: farà meglio del 14.183 di Elisa Iorio? L’azzurra al momento è quarta e molto vicina alla finale.

04.16 Che show di Rebeca Andrade al volteggio! Media di 14.800 (14.900 sul primo salto, 14.700 sul secondo) e primo posto nettamente. Alle sue spalle l’olandese Elisabeth Geurts (14.350), Asia D’Amato scivola in terza piazza (13.816).

04.04 Praticamente una rotazione esclusivamente per Rebeca Andrade… Ricordiamo che era reduce da tre rotture dei legamenti crociati, poi ha fatto saltare il banco ai Giochi.

04.02 Dalla brasiliana ci si aspetta tantissimo al volteggio, attenzione però anche alle parallele e alla trave.

04.00 Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica al volteggio e argento di Tokyo 2020 nel concorso generale. La sudamericana, però, ha deciso di non competere al corpo libero a causa di qualche affaticamento e dunque non prenderà parte all’all-around.

03.55 Si riparte alle ore 04.15 con la nona e penultima suddivisione. Riflettori puntati sulla brasiliana Rebeca Andrade. Con lei le messicane e l’irlandese Slevin. Oggettivamente il turno di qualificazione è ingolfato, alcune suddivisioni potevano essere accorpate (vedasi ottava e nona) a causa di assenze rispetto al sorteggio.

03.53 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D’Amato e Alice D’Amato sono nona e decima nell’all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D’Amato è seconda al volteggio (13.816) e già qualificata alla finale, Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e ottava alla trave (13.100), già togliendo una statunitense in virtù della regola dei passaporti. Alice D’Amato settima sugli staggi (13.966).

03.52 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DOPO OTTO SUDDIVISIONI. Non è cambiato nulla nelle posizioni che contano rispetto a ieri.

All-around – Resta al comando la statunitense Leanne Wong (55.749) davanti alla connazionale Kayla DiCello (55.700), alla giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), alla portoghese Filipa Martins (53.032) e alla cinese Wei Xiaoyuan (52.865).

Volteggio – Continua a primeggiare l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) davanti alla nostra Asia D’Amato (13.816) e all’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666).

Parallele asimmetriche – Resistono le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), poi l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433) e la nostra Elisa Iorio (14.183).

Trave – La cinese Luo Rui ha spaccato la gara (14.566), distanziando la tedesca Pauline Schaefer (13.733, le statunitensi Leanne Wong (13.700) e Kayla DiCello (13.500) separate dalla giapponese Urara Ashikawa (13.533).

Corpo libero – La giapponese Mai Murakami ha deliziato il proprio pubblico e conduce con 14.166 (5.8) davanti alle statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), più lontana l’altra nipponica Yuna Hiraiwa (13.400).

03.50 Si è conclusa l’ottava suddivisione.

03.48 Elisa Iorio è sempre quarta alle parallele asimmetriche, anche per lei la missione finale sembra ormai essere a un passo.

03.45 Anche Chan finisce abbondantemente dietro ad Asia con 12.683. L’azzurra è in finale, mal che vada col settimo punteggio.

03.42 ASIA D’AMATO IN FINALE AL VOLTEGGIO! Tran si ferma a 11.966! L’azzurra è seconda e non potrà più scivolare fuori dalle migliori otto! Impresa dell’azzurra, sempre seconda col suo 13.816. Prima italiana nella storia a qualificarsi alla finale al volteggio dei Mondiali!

03.28 Si parte finalmente, c’è stata una lunga attesa.

03.25 Attesa per il volteggio, Asia D’Amato a un passo dal fare festa.

03.15 Ora la terza rotazione. Da seguire i volteggi di Tran e Chan: se almeno una delle due finirà alle spalle di Asia D’Amato, allora l’azzurra sarà matematicamente qualificata alla finale di specialità.

03.12 Non ci sono inserimenti ai vertici alle parallele e alla trave.

03.10 DIETROOOOO! Tjasa Kysselef eccelle nel primo salto (14.000) ma poi non è impeccabile nel seconedo (12.466) e con la media di 13.233 si accomoda in decima posizione. Asia D’Amato sempre seconda, ormai la finale è davvero in tasca.

03.05 Ponizilova 10.500 alle parallele, le italiane conservano il piazzamento: Elisa Iorio quarta, Alice D’Amato settima.

02.58 Nella seconda rotazione: al volteggio le slovene Lucija Hribar e Tjasa Kysselef (due salti), alle parallele la ceca Dominika Ponizilova, alla trave le azere Milana Minakovskaya e Samira Gahramanova, alla trave Cheuk Lam Chan e Doan Tran.

02.55 Per Hribar 11.866 al corpo libero. Si sapeva che l’ottava suddivisione avrebbe regalato poche emozioni, ma andrà seguito con attenzione quello che succederà al volteggio.

02.52 Per Chan e Wong 10.000 e 11.166 alla trave, chiaramente non sono dei fattori. Come non lo sono state le azere alle parallele asimmetriche, fermatesi sulla soglia del 10.

02.48 Ponizilova si ferma a 12.383, Asia D’Amato resta comodamente in seconda posizione, la ceca non spaventa l’azzurra.

02.45 Si riparte.

02.42 Nella prima rotazione: la ceca Dominika Ponizilova al volteggio (2 salti), le azere Milana Minakovskaya e Samira Gahramanova alle parallele, la slovena Lucija Hribar al copro libero. Alla trave due atlete di Hong Kong (Cheuk Lam Chan e Hiu Ying Wong) e due vietnamite (Thi Ngoc Huong Do e Doan Quynh Nam Tran).

02.40 Tra cinque minuti si riparte con l’ottava suddivisione.

02.38 Non sembrano esserci cinque ragazze in grado di fare più di 14.183 alle parallele per togliere il posto a Elisa Iorio. Al volteggio mancano soltanto 8 ragazze, ad Asia D’Amato basterà lasciarsene alle spalle un paio e non sembra impossibile. Per il concorso generale manca soltanto la matematica ufficialità. Per sperare in Alice D’Amato sugli staggi servirebbe che almeno due russe o una russa e la Andrade sbagliassero in maniera importante.

02.36 L’Italia potrebbe dunque portare a casa due finali di specialità (Asia D’Amato al volteggio ed Elisa Iorio alle parallele) e due finaliste nell’all-around (Asia e Alice D’Amato). Difficile che anche Alice D’Amato riesca nella missione sugli staggi. Si tratterebbe comunque di un bottino davvero ragguardevole.

02.34 Ricordiamo che Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica al volteggio.

02.32 Le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova (terza e quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020) sono i pesci grossi e che sicuramente si piazzeranno nelle posizioni nobili, sfidando le statunitensi Leanne Wong e Kayla DiCello. La brasiliana Rebeca Andrade (argento ai Giochi) non sarà della partita sul giro completo perché ha deciso di non competere al corpo libero.

02.30 Si incomincia alle ore 02.45 con l’ottava suddivisione. Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia: non sono presenti big. Da seguire comunque le rotazioni al volteggio con Tjasa Kysselef, Doan Tran e Cheuk Chan.

02.26 Grande attesa soprattutto per le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova e per la brasiliana Rebeca Andrade, le annunciate big di questa giornata.

02.24 Le italiane osservano le dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all’obiettivo, Alice D’Amato è settima sugli staggi e serve qualche errore delle rivali, Asia e Alice sono ormai dentro all’atto conclusivo del concorso generale individuale.

02.22 A partire dalle ore 02.45 italiane andrà in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili. Oggi sono in programma le ultime tre suddivisioni, al termine delle quali conosceremo le qualificate alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità).

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

Prosegue la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, sono in programma le ultime tre suddivisioni delle dieci previste. Al termine conosceremo le qualificate alle varie finali (24 per l'all-around, 8 per le singole specialità).

Le italiane osservano le dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all'obiettivo, Alice D'Amato è settima sugli staggi e serve qualche errore delle rivali, Asia e Alice sono ormai dentro all'atto conclusivo del concorso generale individuale. Grande attesa soprattutto per le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova e per la brasiliana Rebeca Andrade, le annunciate big di questa giornata. A seguire spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili (l'Italia gareggerà mercoledì, ore 10.20).

Si inizia alle ore 02.45 e si andrà avanti fino alle ore 07.30.

© foto di Simone Ferraro / FGI