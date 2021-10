Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Rebeca Andrade da brividi, prima al volteggio e alle parallele! Show brasiliano

Rebeca Andrade si è resa protagonista di uno show straripante nelle qualificazioni dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. La brasiliana ha ruggito da autentica fuoriclasse, sfoggiando lo stesso stato di forma che le aveva permesso di fare saltare il banco alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La 22enne, quest’anno tornata in auge dopo aver rotto i legamenti crociati per tre volte, ha firmato il miglior punteggio al volteggio e alle parallele asimmetriche: alla tavola, dove si è presentata da Campionessa Olimpica, ha confezionato due salti impeccabili e ha totalizzato la media di 14.800 per precedere l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) e la nostra Asia D’Amato (13.816, già certa della finale); sugli staggi ha ribadito di poter essere una delle migliori interpreti a livello planetario ed è semplicemente stata sontuosa, con un D Score di 6.3 e un’esecuzione pulitissima di 8.8 per un totale di 15.100, utile per sopravanzare le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), mentre Elisa Iorio è quinta (14.183) e pienamente in lizza per accedere all’atto conclusivo.

Rebeca Andrade ha poi offerto anche una bella prova alla trave: 13.400 (5.6) e settimo posto provvisorio a pari merito con la giapponese Mai Murakami, potrebbe disputare la finale se soltanto una russa gli finirà davanti. A quel punto la verdeoro si è fermata: aveva già comunicato che non avrebbe eseguito il corpo libero per problemi fisici ed è un vero peccato perché aveva tutte le carte in regola per portarsi al comando del concorso generale e inseguire una medaglia dopo l’argento conquistato ai Giochi di due mesi fa.

Nella nona suddivisione non succede molto altro, se non l’inserimento della messicana Natalia Escalera al quinto posto della graduatoria al volteggio (13.633). Ormai mancano soltanto le temibili russe, guidate da Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, per chiudere questo turno di qualificazione.

Foto: Lapresse