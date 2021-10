Asia D’Amato si è ufficialmente qualificata alla Finale al volteggio dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. La matematica sicurezza è giunta al termine dell’ottava suddivisione, dove la ceca Dominika Ponizilova (12.383), la slovena Tjasa Kysselef (13.233), la vietnamita Doan Quynh Nam Tran (11.966) e Lam Cheuk Chan di Hong Kong (12.683) non sono riuscite a scavalcare l’azzurra. La genovese resta così in seconda posizione con 13.816 punti, alle spalle dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350), e può già festeggiare l’accesso all’atto conclusivo alla tavola, in programma sabato 23 ottobre.

L’azzurra è già certa di terminare il turno eliminatorio tra le migliori otto perché all’appello mancano soltanto cinque ginnaste che eseguiranno i due salti: la brasiliana Rebeca Andrade (fresca Campionessa Olimpica in questa specialità, dovrebbe superare la nostra portacolori), la russa Angelina Melnikova (tra le favorite per le medaglie, sulla carta dovrebbe prevalere nei confronti della 18enne), le messicane Natalia Escalera e Cinthia Ruiz Rodriguez, la sudcoreana Solyi Shin.

Si tratta di un risultato davvero di spessore per Asia D’Amato, che è tornata a esibire i due salti dopo due anni di assenza in campo internazionale: l’ultima volta lo aveva fatto agli Europei 2019, quando concluse in quarta posizione a un soffio dalla medaglia di bronzo. Per la prima volta nella storia, un’italiana si è qualificata per la finale al volteggio ai Mondiali! Si tratta di una grande impresa che rimarrà sempre collegata a questa ginnasta.

La Fata ha tutte le carte in regola per regalarsi una nuova magia in questa rassegna iridata e sicuramente proverà a battagliare per il podio iridato, intanto ha già raggiunto l’obiettivo della finale e ora non si pone più limiti. L’azzurra resta anche in nona posizione nell’all-around: la finale a 24 è in tasca, gareggerà tra le migliori 24 insieme alla gemella Alice (decima). Nel resto dell’ottava suddivisione non è successo nulla di rilevante, non ci sono stati inserimenti nelle posizioni che contano (era il turno più debole di tutte le qualificazioni).

Foto: Simone Ferraro/FGI