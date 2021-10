CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.56 L’Italia raccoglie una quinta posizione con Martina Fidanza nello scratch e un nono posto con Stefano Moro nell’eliminazione.

19.54 Un’Olanda dominante nei Team Sprint: medaglia d’oro sia al maschile che al femminile per cominciare al meglio questi Campionati Europei.

19.53 42.302 E ANCORA MEDAGLIA D’ORO PER L’OLANDA! Niente da fare per la Francia che si deve accontentare del secondo gradino del podio.

19.52 Disastroso lo start dei francesi che hanno perso un secondo abbondante solo ai blocchi!

19.51 PARTENZA VALIDA!!

19.49 Ricomincia la gara!! Ma ancora partenza falsa!! Stavolta è l’Olanda a commettere l’errore! E adesso entrambe sono ammonite!

19.46 Si sta per ripartire con il cambio della bicicletta all’atleta francese.

19.44 Partenza falsa per la Francia! Bisogna ripetere le operazioni di start.

19.43 Tocca adesso all’Olanda e alla Francia giocarsi la medaglia d’oro nella velocità olimpica maschile.

19.41 43.007!! La Polonia anticipa per soli 37 millesimi la Gran Bretagna e si prende il terzo gradino del podio.

19.40 Comincia la finalina per la medaglia di bronzo!

19.39 E’ la volta delle finali del Team Sprint maschile: si parte dalla finale per il bronzo che vede scontrarsi Polonia e Gran Bretagna.

19.37 46.551 E’ RECORD DEL MONDO OLANDA!! Finale da urlo delle neerlandesi che scavano un gap di sette decimi! Argento per la Germania.

19.36 Leggermente avanti le olandesi a metà gara.

19.35 COMINCIA LA FINALE PER L’ORO! L’Olanda stra-favorita affronta la Germania!

19.33 46.795 per la Russia che anticipa di un secondo la Gran Bretagna! E’ medaglia di bronzo per le russe che vanno vicine al record del mondo dell’Olanda!

19.32 Comincia la finalina per il bronzo!

19.30 Antonova, Tyshchenko e Shmeleva affrontano Tanner, Bate e Ridge-Davis.

19.28 Prosegue il programma con la velocità olimpica donne: per il bronzo si affrontano Russia e Gran Bretagna.

19.26 Nello scratch non aveva mai vinto la Russia a livello continentale, adesso Rostovtsev si può godere l’inno russo.

19.24 Vengono premiati il russo Rostovtsev per la prima posizione, il portoghese Matias per l’argento e il francese Boudat per il bronzo.

19.22 Adesso la cerimonia di premiazione è per la gara ad eliminazione uomini, prova nella quale l’Italia ha concluso in nona posizione con Stefano Moro.

19.19 L’ultima a salire sul podio è proprio la britannica: può partire “God Save the Queen”.

19.17 In corso la premiazione dello scratch femminile, vinto da una grande Katie Archibald.

19.15 Rivedendo il replay della neutralizzazione aumentano i dubbi sulla regolarità della manovra del russo… L’impressione è che i giudici si siano presi una bella svista.

19.13 E vince Rostovtsev! Il russo, anche in maniera furba, trionfa davanti al portoghese Matias.

19.12 Boudat è terzo!

19.11 Eliminato lo svizzero Selenati! Medaglie per Russia, Francia e Portogallo.

19.10 L’irlandese Murphy è fuori! E a sorpresa il tedesco Teutenberg si fa sorprendere!

19.09 Fuori lo spagnolo Martorell Haga e il polacco Slawek.

19.08 Gara ancora neutralizzata! Il russo Rostovtsev sgancia il pedale e la giuria lo valuta come problema meccanico. Decisione senza dubbio discutibile.

19.06 SI FA SORPRENDERE STEFANO MORO! Eliminazione e nona posizione per l’azzurro.

19.05 A casa il belga Thijssen.

19.05 Eliminato l’israeliano Tene, caduto in precedenza.

19.04 Salutano questa prova l’ucraino Dzhus e l’olandese Zijlaard.

19.03 Non riesce ad evitare l’eliminazione il bielorusso Karaliok.

19.03 A casa William Perrett, l’atleta della Gran Bretagna.

19.02 Fuori anche l’Austria con Schmidbauer.

19.01 Il bulgaro Genov fuori. Caduta invece per il rappresentante di Israele e bandiera gialla.

19.00 Posizione rischiosa per Stefano Moro che poi recupera.

18.59 Il greco Christakos saluta la compagnia insieme al ceco Rugovac.

18.58 Eliminati gli atleti di Lituania e Ungheria.

18.57 Il danese Skivild è il primo ad essere eliminato. E’ partito bene Stefano Moro.

18.56 COMINCIA LA FINALE DELL’ELIMINAZIONE MASCHILE!

18.55 Il campione europeo in carica è Matthew Walls che non è presente: la Gran Bretagna schiera infatti il giovane William Perrett.

18.53 E’ la volta della gara ad eliminazione maschile: l’Italia si presenta ai nastri di partenza con Stefano Moro.

18.51 Seconda posizione per la francese Valentine Fortin, terza la polacca Daria Pikulik. L’olandese van der Duin è quarta e giù dal podio, appena davanti a Martina Fidanza.

18.49 ORO PER ARCHIBALD CHE SORPRENDE TUTTE!! Una vittoria di forza con una volata da lontano per la britannica! Solo quinta Martina Fidanza che non è riuscita a prendere le posizioni all’interno.

18.48 RIPRESE LE FUGGITIVE!! COMINCIA LA VOLATA!

18.47 CINQUE GIRI ALLA FINE! Campos è scoppiata, se ne sono andate altre due atlete.

18.46 Occhio perché Campos ha accumulato un buon vantaggio. Fidanza continua a marcare Archibald.

18.45 SI LANCIA MACHACOVA! La ceca attacca insieme alla portoghese Daniela Campos.

18.44 Archibald torna a tirare per tenere d’occhio tutte le avversarie.

18.43 Martina Fidanza è risalita nel gruppo dopo esser rimasta in ultima posizione in precedenza. In questa fase convulsa e di attesa bisogna farsi trovare sull’attenti.

18.42 20 GIRI AL TERMINE!

18.41 Sono passati cinque minuti e Archibald è tornata in quota: sembra che abbia intenzione di smuovere le acque a breve…

18.39 Katie Archibald prova subito ad accelerare! La britannica desiste subito, ma ha voluto già testare la gamba delle avversarie, trovando la reazione pronta di Martina Fidanza.

18.38 Dopo tre minuti la situazione è ancora piuttosto congelata.

18.37 A 35 giri dalla fine c’è armonia in gruppo con cambi regolari ed efficaci.

18.35 COMINCIA LA GARA SCRATCH FEMMINILE!

18.33 Martina Fidanza è la specialista principale a livello globale nello scratch: l’azzurra occupa la prima posizione del ranking in questa disciplina.

18.31 Fra pochi attimi comincerà la prima finale di questi Europei di ciclismo su pista: quella dello scratch femminile. L’Italia si gioca subito le medaglie con Martina Fidanza, sul tetto d’Europa in questa specialità lo scorso anno.

18.29 Van der Berg, Lavreysen e Hoogland con il tempo di 42.116!! Per dispersione i campioni del mondo sono primi e si qualificano in finale dove saranno opposti alla Francia. Gran Bretagna e Polonia si giocheranno la finalina.

18.28 Ultima sfida tra Olanda e Grecia: i neerlandesi hanno fatto segnare il miglior crono in qualifica, i greci l’ultimo disponibile per ottenere il pass per il primo turno.

18.26 42.958 per la Francia che si qualifica alla finale per l’oro con un miglioramento di mezzo secondo! Finale per il bronzo per la Gran Bretagna, Polonia sospesa in attesa dell’ultima batteria.

18.25 Terza batteria che vede allo start Francia (Gillion, Vigier, Helal) e Repubblica Ceca (Bohuslavek, Cechman, Babek).

18.23 La Gran Bretagna contiene il rientro della Russia e la precede per 88 millesimi. Tempo di appena cinque millesimi superiore a quello della Polonia: 43.164.

18.22 Tocca alla Russia di Gladyshev, Dmitriev e Yakushevskaya e alla Gran Bretagna di Fielding, Turnbull e Truman.

18.20 La Polonia rimonta nella seconda parte di gara e batte la Germania con il tempo di 43.159. Quattro decimi limati rispetto alle qualifiche e prova piuttosto convincente.

18.18 Cominciano le batterie del Team Sprint maschile: si comincia con Polonia e Germania all’opera.

18.17 E l’Olanda si qualifica per la finale per la medaglia d’oro con il tempo di 47.079. Germania che affronterà le neerlandesi, mentre la Russia si dovrà accontentare della finalina e non potrà riconfermarsi sul tetto continentale.

18.15 Parte l’Olanda con Braspennin, Lamberink e Van der Wo!

18.13 47.290!! La Russia è dietro alla Germania! Tedesche aritmeticamente in finale per l’oro, le russe invece attendono l’Olanda per conoscere il proprio destino: nella peggiore delle ipotesi sarà finale per il bronzo contro la Gran Bretagna.

18.11 Finalmente si può partire!

18.10 Partenza falsa! Slitta la ruota di Shmeleva che cambia bici.

18.09 Terza batteria che vede la Russia partire da sola schierando nel terzetto Shmeleva, Voinova e Antonova.

18.07 47.189!! Grandissimo tempo delle teutoniche che si sono migliorate nettamente rispetto a questa mattina! Ucraina staccata di quasi due secondi.

18.05 Seconda delle quattro batterie che vede all’opera Germania ed Ucraina. Le tedesche sembrano essere tra le favorite per il successo finale.

18.04 Netta vittoria per la Gran Bretagna con il tempo di 47.834 che non migliora quello fatto segnare in qualifica. Polonia che arriva a quattro decimi dalle britanniche.

18.02 Comincia la prima batteria!! Sfida tra Gran Bretagna e Polonia.

18.01 Le due nazioni con il miglior tempo si giocano l’oro e l’argento, mentre la terza e la quarta andranno a contendersi il bronzo.

17.58 Nelle batterie del Team Sprint femminile sono al via Gran Bretagna, Polonia, Germania, Ucraina, Russia e Olanda.

17.55 Questo il programma della sessione serale della prima giornata:

18.00 Primo turno Team Sprint femminile

18.16 Primo turno Team Sprint maschile

18.32 Finale Scratch femminile

18.50 Finale Eliminazione maschile

19.24 Finale Team Sprint femminile

19.32 Finale Team Sprint maschile

17.52 Due azzurri stasera saranno impegnati in gare che assegneranno medaglia: nella finale dello scratch ci sarà Martina Fidanza alle 18.32, alle 18.50 Stefano Moro si disimpegnerà nella prova ad eliminazione.

17.49 In mattinata il quartetto maschile e il quartetto femminile si sono qualificati per la semifinale dell’inseguimento. Domani si svolgeranno le fasi finali con le semifinali la mattina e nella sessione serale le finali.

17.46 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2021 che si svolgono a Grenchen, in Svizzera.

14.57: L’appuntamento è per le 18. In programma quattro finali: il Team Trial maschile e femminile, la scratch femminile con martina Fidanza e la corsa a eliminazione maschile con Stefano Moro. A più tardi

14.55: Domani, dunque, le cosiddette semifinali saranno tra Italia e Danimarca e Svizzera e Russia. Gran Bretagna, Germania, Polonia e Belgio potranno solo combattere per entrare nella finale per il bronzo

14.54: La classifica: Svizzera, Danimarca, Italia, Russia, Gran Bretagna, Germania, Polonia e Belgio

14.52: Si inseriscono al terzo posto gli azzurri Bertazzo, Lamon, Moro e Scartezzini con un grande finale che permette loro di restare a +0″799 dalla squadra svizzera che chiude così al primo posto. Nel primo turno gli italiani (3’54″197) affronteranno domani la Danimarca con in palio un posto in una delle due finali per il podio. E’ difficile ma non impossibile e i danesi si vorranno vendicare

14.51: Sempre quarti gli azzurri ma si avvicinano alle prime posizioni al km 3: 2’56″749. Serve un grande finale

14.51: 2’00″284 e quarto posto con sette decimi di vantaggio sulla Gran Bretagna per la squadra azzurra

14.49: Terzo posto al primo km per gli azzurri con 1’02″913, in linea con gli svizzeri

14.47: Ora è il momento dell’Italia con Bertazzo, Lamon, Moro e Scartezzini. L’obiettivo è entrare fra le prime quattro!

14.46: Grandissimo finale degli svizzeri che, per 78 millesimi, conquistano il primo posto e si qualificano per le semifinali così come Danimarca e Russia

14.44: A metà gara più di un secondo di ritardo per la Svizzera che è terza

14.41: Ora in pista la Svizzera, penultima squadra in gara con Inhof, Thiebaud, Vitzhum, Vogel

14.39: I danesi mantengono il vantaggio e chiudono al primo posto con il tempo di 3’53″476, vantaggio di 0″953 sulla Russia

14.36: Primo posto con un secondo di vantaggio all’intermedio per la Danimarca

14.33: La Germania si inserisce al terzo posto con 3’55″810 e dunque difficilmente potrà lottare per l’oro. Ora unba delle favorite, l’argento olimpico di Tokyo, la Danimarca con Bevort, Hansen, Malmberg, Pedersen

14.28: Perde qualcosa nel finale ma riesce comunque ad andare al comando della classifica provvisoria la Russia con 3’54″429, con un vantaggio di 0″698 sui britannici. Ora tocca alla Germania con Buck-Gramcko, Gross, Heinrich, Reinhardt

14.26: A metà gara un secondo e mezzo di vantaggio per la Russia sulla Gran Bretagna

14.21: Ultimo posto provvisorio per l’Ucraina che chiude con il tempo di 4’03″908. Tocca ora alla Russia con Gonov, Igoshev, Novolodskii e Syritsa

14.18: In ritardo di oltre tre secondi gli ucraini a metà gara

14.14: Primo posto provvisorio per la Gran Bretagna: 3’55″927 per il quartetto britannico e 2″442 di vantaggio sulla Polonia. Tocca all’Ucraina con Dzhus, Gladysh, Hryniv, Vasilyev

14.11: 2’00″808 per la Gran Bretagna a metà gara. E’ in testa

14.07: Seconda piazza provvisoria per il Belgio co il tempo di 3’59″052. In pista ora la Gran Bretagna con Britton, Tanfield, Tidball e Wood

14.02: La Polonia chiude la sua prova con 3’57″569. In pista c’ il Belgio con Dens, Pollefliet, Van Mulders, Vandenbranden

13.58: Già partita la Polonia nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. L’Italia partirà per nona e ultima con Bertazzo, Lamon, Moro e Scartezzini

13.56: Sarà Italia contro Irlanda e Germania contro Polonia la doppia semifinale di domani. Le azzurre possono puntare all’oro

13.54: per pochissimo, meno di 3 decimi, la Germania riesce a sopravanzare l’Italia e dunque c’è partita per l’oro! Le tedesche hanno chiuso in 4’18″655 con 0″256 di vantaggio sull’Italia

13.53: Ancora un’accelerazione delle tedesche: 3’14″771 ai 3000 metri, un secondo e mezzo di vantaggio sull’Italia

13.52: Cala sensibilmente il vantaggio delle tedesche sull’Italia. A metà gara poco più di mezzo secondo: 2’11″985

13.51: Partita fortissimo la Germania: 1’09″338

13.47: La Gran Bretagna non riesce a limitare i danni nel finale e chiude al quarto posto con 4’24″562. Le eliminatorie si chiudono con le campionesse olimpiche della Germania che hanno nel quartetto due delle quattro donne record di Tokyo, Brausse e Kroger ed hanno inserito Sussemilch e Reissner

13.46: Cresce il distacco delle britanniche al km 3: +4″296

13.45: Britanniche seste a +2″878 a metà gara

13.43: Britanniche seste con +0″729 nel primo km

13.42: Tocca ora alla Gran Bretagna con Barker, Barnwell, King e Leach

13.39: PRIMO POSTO PER L’ITALIAAAAAA!!! Grande finale del quartetto azzurro che fa segnare 4’18″911, rifilando 3″072 alle irlandesi

13.38: Mezzo secondo di vantaggio per le italiane ai 3000 metri sull’Irlanda: 3’16″066

13.37: 2’12″637, secondo posto per le azzurre che sono in rimonta sulle irlandesi a metà gara

13.36: 1’10″267 e terzo posto provvisorio ai 1000 metri, vicinissimo alle irlandesi e alle russe

13.35: Partito il quartetto azzurro

13.33: E’ il momento dell’Italia con Alzini, Barbieri, Fidanza, Paternoster

13.32: La Polonia si inserisce e al terzo posto con il tempo di 4’25″248 a 3″265 dalle irlandesi

13.29: Polonia a 2″ dall’Irlanda a metà gara

13.25: Irlanda al comando della classifica! Le irlandesi chiudono con 4’21″983 e si portano al primo posto. Ora la Polonia con Karasiewicz, Kumiega, Pikulik, Polsaj

13.22: Irlanda avanti a tutti in 2’12″301 a metà gara

13.17: La Bielorussia riesce ad inserirsi al terzo posto 4’30″278. Ora è il momento dell’Irlanda con Griffin, Kay, Murphy, Sharpe

13.15: 2’17″356 per la Bielorussia a metà gara, 3 secondi in meno rispetto alle olandesi

13.10: Le russe perdono smalto nel finale e chiudono con 4’26″003. Ora tocca alla Bielorussia con Kiptsikava, Naskovich, Salauyeva, Tserakh

13.08: Vicinissima alle olandesi la Russia a metà gara

13.03: La Svizzera chiude la sua prova con 4’32″737 e si inserisce al secondo posto a 8″428 dalla testa. Tocca alla Russia con Abaidullina, Ivanchenko, Novolodkaia, Valgonen

13.00: Svizzera a metà gara a oltre di 4″ dagli olandesi

12.56: L’Olanda chiude la sua prova con 4’24″309. Tocca ora alla Svizzera con Andres, Buri, Mettraux, Schneider

12.51: Iniziano le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. L’Italia sarà in pista per settima. Queste le squadre al via: Olanda, Svizzera, Russia, Bielorussia, Irlanda, Polonia, Italia, Gran Bretagna, Germania

12.49: Nel primo round in programma questo pomeriggio le sfide saranno Olanda-Grecia, Francia-Repubblica Ceca, Russia-Gran Bretagna, Polonia-Germania

12.48: Terzo posto a 0″769 dall’Olanda per la squadra russa. Classifica finale delle eliminatori della Team Sprint: Olanda, Francia, Russia, Polonia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Grecia, Ucraina

12.45: Si inserisce in quarta piazza a 0″903 dagli olandesi la squadra tedesca. Si chiude la fase di qualificazione della Team sprint con la Russia: Gladyshev, Sharapov, Yakushevskyi

12.42: Secondo posto per la Francia a 0″422 dall’Olanda. Bella prova dei transalpini! Ora è il momento della Germania con Schrote, Jurczyk e Hohne

12.39: Bella prestazione dei polacchi che concludono la loro prova con 43″852 che significa secondo posto provvisorio alle spalle dell’Olanda (+0″815). Ora tocca alla Francia con Gillion, Vigier e Helal

12.35: Che prestazione dell’Olanda che va nettamente al comando con 43″037 e un vantaggio di 1’053″ sulla Gran Bretagna. Ora tocca alla Polonia con Bielecki, Rajkowski e Rochna

12.31: Nettamente al comando la Gran Bretagna con Fielding, Turnbull,. Bulting, che fanno segnare il tempo di 44″090 con un vantaggio di 0″692 sulla Repubblica Ceca. Ora Lavreysen, Ligtlee e Van den Berg per l’Olanda

12.28: Terzo posto provvisorio per l’Ucraina che, con 46″438, è a 1″656 dalla Repubblica Ceca. Ora la Gran Bretagna

12.24: In testa si porta la Repubblica Ceca con 28 millesimi di vantaggio sui greci

12.22: Iniziate le eliminatorie del Team Sprint maschile: la Grecia fa segnare il tempo di 44″810

12.20: Olanda, Russia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Ucraina: questa la classifica delle eliminatorie. Nel pomeriggio le sfide del primo turno, in base alla classifica. Il primo turno vedrà le sfide Gran Bretagna-Polonia, Germania-Ucraina, mentre Russia e Olanda gareggeranno da sole.

12.18: Anche le russe restano alle spalle dell’Olanda: Antonova, Voinova, Tyshchenko chiudono a 0″457 dalle olandesi

12.15: Secondo posto per la squadra tedesca: Friedrich, Grabosch e Propster chiudono a 0″768 dalle olandesi

12.13: Anche la Polonia (Karwacka, Los, Sibiak) resta lontana dalle prime due: è terza a 2″140 dalla testa

12.09: L’Ucraina (Basova, Starikova, Lohviniuk) resta lontana dalle prime due in classifica ed è terza a 3″333 dalle olandesi

12.06: L’Olanda con Brasspennincx, Laberink e Van der Peet va al comando con 1″053 di vantaggio sulle britanniche

12.01: La Gran Bretagna (Capewell, Ridge-Davis-Tanner) chiude la sua prova con 47″812

11.57: Si parte con la qualificazione della Team Sprint femminile. Sei le squadre al via: Gran Bretagna, Olanda, Ucraina, Polonia, Germania e Russia

11.54: Nel pomeriggio si assegnano i titoli dello scratch femminile con Martina Fidanza tra le protagoniste e della corsa ad eliminazione maschile, oltre alle medaglie dell’inseguimento a squadre

11.51: In campo femminile (ore 12.46) saranno in pista Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster, in campo maschile (14.01) Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Stefano Moro e Michele Scartezzini.

11.47: La prima mattinata di gare prevede le eliminatorie della Team Sprint maschile e femminile, senza azzurri in gara, e le eliminatorie dell’inseguimento a squadre con le due formazioni italiane che puntano in alto, seppure con qualche assenza pesante

11.44: La rassegna continentale in programma a Grenchen, in Svizzera, è un po’ “schiacciata” tra l’appuntamento olimpico, concluso poco meno di due mesi fa, e il Campionato Mondiale di Roubaix in Francia in programma dal 20 al 24 ottobre prossimi ma si preannunciano comunque gare molto interessanti con tanti azzurri e ben 11 ori olimpici in competizione

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Europei su pista 2021.

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei su pista 2021. La rassegna continentale in programma a Grenchen, in Svizzera, è un po’ “schiacciata” tra l’appuntamento olimpico, concluso poco meno di due mesi fa, e il Campionato Mondiale di Roubaix in Francia in programma dal 20 al 24 ottobre prossimi. All’appello dunque mancheranno alcune delle star continentali, fra cui anche l’azzurro Filippo Ganna che si sta preparando per la rassegna iridata, ma si preannunciano comunque gare molto interessanti con tanti italiani al via e ben 11 atleti che hanno conquistato l’oro olimpico a Tokyo.

Si parte con una giornata intensa che assegnerà ben quattro medaglie d’oro. In mattinata la qualificazione dei due Team Sprint, maschile e femminile, senza le squadre italiane al via e la qualificazione dell’inseguimento a squadre, con le due formazioni azzurre che possono puntare ad un posto sul podio, nonostante assenze pesanti. In campo femminile (ore 12.46) saranno in pista Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster, in campo maschile (14.01) Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Stefano Moro e Michele Scartezzini.

Nel pomeriggio si assegnano i titoli dello scratch femminile con Martina Fidanza tra le protagoniste e della corsa ad eliminazione maschile, oltre alle medaglie dell’inseguimento a squadre, mentre il secondo turno e le finali dell’inseguimento a squadre sono fissate per domani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei su pista 2021 di Grenchen, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 12.00 di martedì 5 ottobre! Buon divertimento!

