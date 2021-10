LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in gara anche Vincenzo Nibali e Filippo Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Tre Valli Varesine 2021, giunta all’edizione numero 100. Secondo appuntamento del Trittico Lombardo, con Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) trionfante ieri nella Coppa Bernocchi. Dopo il mancato svolgimento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, si deciderà dunque chi sarà il successore di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nell’albo d’oro.

Il percorso si snoda attraverso due differenti circuiti. Il primo è in avvio di gara, di due sole tornate, che si snoda attraverso la cittadina di Busto Arsizio; subito dopo trenta chilometri abbastanza mossi che porteranno per la prima volta sul traguardo di via Sacco a Varese. Da lì il secondo circuito, prima con otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. Poi altri due giri, da 25 chilometri ognuno, con la difficile salita di Casciago.

Discreta startlist in partenza da Busto Arsizio. Ci sarà lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), due volte vincitore del Tour de France, ma non sarà l’unico pretendente alla vittoria. Vincenzo Nibali è apparso in buone condizioni con il successo al Giro di Sicilia, poi ci saranno tanti corridori in cerca di riscatto tra cui spiccano Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), Thibaut Pinot e David Gaudu (Groupama FDJ), Aleksandr Vlasov (Astana-PremierTech), Rigoberto Uran e Hugh Carthy (EF Education Nippo), Alejandro Valverde e Marc Soler (Movistar). In gara è presente anche il fuoriclasse Filippo Ganna (Ineo-Grenadiers), bi-campione del mondo della cronometro.

La partenza della Tre Valli Varesine è prevista per le ore 12.00, con OA Sport che vi garantirà la DIRETTA LIVE dell’evento sin dalle primissime battute. Buon divertimento!

Foto: LaPresse