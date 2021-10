Europei ciclismo su pista 2021: parlano Salvoldi e Villa alla vigilia della manifestazione continentale

Tutto pronto per gli Europei di ciclismo su pista: la manifestazione continentale era in programma in principio nel mese di giugno, poi è stata spostata e rimandata ad ottobre e scatterà domani a Grenchen (Svizzera).

Alla vigilia hanno parlato i commissari tecnici azzurri. Marco Villa si è espresso sugli uomini: “Il Campionato Europeo è un appuntamento di prestigio, che comunque assegna delle medaglie e che rispettiamo. Una gara vera. Sicuramente troveremo avversari di qualità perchè i corridori europei, anche alle Olimpiadi, hanno dimostrato di essere molto competitivi. Come detto la situazione post olimpica presenta delle incognite, per noi è comunque giusto inserire dei giovani, visto che nel 2022 inizia il biennio di qualifica per Parigi”.

Prosegue: Dovremo capire come settare la squadra, abbiamo Stefano Moro per il quartetto, dove non possiamo contare su Davide Plebani che si è infortunato ad una spalla. Lui era tra i sostituti di Ganna e Consoni. Contiamo su 3 giovani come Manlio Moro, Davide Boscaro, che hanno realizzato buoni tempi anche nell’individuale, e Mattia Pinazzi. Oggi decideremo” .

Decisioni già prese invece per Edoardo Salvoldi: “Contiamo su 2 velociste come Miriam Vece ed Elena Bissolati, che disputerà anche il keirin. Nel quartetto contiamo su 5 atlete e probabilmente tutte troveranno spazio visto che il programma prevede una sovrapposizione con le gare individuali. Nello scratch ci sarà Martina Fidanza, mentre nella corsa a punti Silvia Zanardi. Per Rachele Barbieri c’è l’Omnium e sicuramente Martina Alzini nell’inseguimento individuale. Per Letizia Paternoster il programma prevede eliminazione, inseguimento. Decideremo a breve la coppia della Madison”.

Foto: Lapresse