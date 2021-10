LIVE Ciclismo, Cronometro delle Nazioni in DIRETTA: 3° De Marchi, delude Evenepoel. Vince Kueng

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI: 3° DE MARCHI!

16.31: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare ciclistiche di questo finale di stagione. Buona domenica!

16.30: la classifica finale della Cronometro delle Nazioni:

Kueng 51″46 Toft Madsen a 36″+ De Marchi a 1’16” Gate a 1’22” Evenepoel a 1’22” Herregodts a 1’28” Muff a 1’32” Latour a 1’44” Wolf a 1’49” Heidemann a 2’03”

16.28: Altra piccola perla, dunque, di Alessandro De Marchi in una stagione per lui indimenticabile, anche se non è mancata la sfortuna. E’ suo il terzo posto alla Cronometro delle Nazioni

16.27: Successo per lo svizzero Stefan Kueng che rifila 36″ al danese Toft Madsen e 1’16” all’azzurro Alessandro De Marchi che si è tenuto alle spalle due specialisti come il neozelandese Gate e il belga Remco Evenepoel, un po’ deludente, solo quinto

16.25: Netta vittoria per lo svizzero Kueng che rifila oltre mezzo secondo a Toft Madsen e si aggiudica l’edizione 2021 della Crono delle Nazioni

16.24: E’ PODIO PER ALESSANDRO DE MARCHI! Remco Evenepoel perde smalto nel finale e chiude con 46″ di ritardo per cui De Marchi mantiene la seconda posizione quando al traguardo manca solo Kueng

16.20: Sesto posto per il francese Latour che accumula oltre un minuto di ritardo da Toft Madsen

16.19: Nono posto per l’estone Taaramae

16.17: Secondo posto per Alessandro De Marchi al traguardo! Chiude con 40″ di ritardo da Toft Madsen che è andato fortissimo nel finale. Vedremo se riuscirà a difendere il quarto posto l’azzurro

16.15: terzo posto per il belga Herregodts al traguardo,. mentre Kueng ha ben 39″ di vantaggio su Toft Madsen al secondo intermedio e vola verso una vittoria nettissima

16.13: Al secondo intermedio De Marchi è sempre terzo ma Evenepoel gli è passato davanti di 6″, Toft Madesn di 18″, deve ancora passare Kueng. Ci scusiamo per gli aggiornamenti sparuti ma non arrivano notizie costanti dalla gara

16.10 Lontano dai primi il belga Paaschens

16.07: Grande prova del danese Toft Madsen che va nettamente al comando con 46″ di vantaggio su Gate

16.05: Il neozelandese Gate vola al comando al traguardo con 10″ di vantaggio sul danese Muff e poi terzo è il tedesco Wolf

16.03: terzo posto al traguardo per il francese Rossetto, undicesimo per il transalpino Duval. Mancano undici concorrenti al traguardo

16.00: Non arrivano altri aggiornamenti dal percorso, per cui attendiamo gli arrivi. In questo momento è la volta del tedesco Wolf che si inserisce in seconda posizione

15.59: Solo ottavo posto per il francese Maitre al traguardo

15.56: Secondo posto per il francese Delaplace al traguardo

15.51: Il serbo Ognjen si inserisce al terzo posto al traguardo

15.50: L’austriaco Ritzinger passa in testa al traguardo sopravanzando Braun

15.47: Al km 10 Kueng ha 17″ di vantaggio su Latour, 19″ su De Marchi e quarto è Evenepoel a 19″

15.44: Il tedesco Julian Braun fa segnare il miglior tempo a traguardo

15.41: Latour fa segnare il miglior tempo al primo intermedio con 2″ di vantaggio su De Marchi

15.38: Buona notizia!!! Alessandro De Marchi è il migliore al primo intermedio dopo poco più di 10 km di gara!

15.31: Partiti Evenepoel e Kueng, tutti i partecipanti sono in strada

15.28: Gate, Wolf, Muff i primi tre al primo intermedio

15.27: Sono partiti il francese Latour e il belga Hermans. Mancano solo Evenepoel e Kueng

15.24: Partito l’estone Taaramae

15.21: Partito Alessandro De Marchi! Purtroppo non funziona bene il sistema degli intermedi

15.19: Fuori dalla top ten l’azzurro Aimonetto nella gara Under 23. La vittoria va al francese Devanne che sopravanza di oltre un minuto il belga Huys, terzo posto per il tedesco Knolle, quarto il francese Paleni

15.17: Il prossimo a partire nella gara dei professionisti è Alessandro De Marchi

15.09: Partito il francese Stephane Rossetto, il primo pretendente al podio della gara professionisti

15.06: Incredibile prestazione del francese Antoine Devanne che rifila 2’25” al secondo. Il suo tempo sarà difficilmente battibile anche dai professionisti

15.01: Il francese Gachinard va al comando con 4″ di vantaggio su Roesens. Tra poco l’arrivo dell’azzurro Aimonetto. Stanno continuando a partire i pro., Tra 15′ al via Alessandro De Marchi

14.46: Iniziata la gara riservata ai professionisti

14.44: Primo posto per il belga Roesens davanti al tedesco Theiler. Sono arrivati in sette al traguardo

14.41: Il francese Souchon è al comando della classifica Under 23, sopravanzando di soli 9 centesimi l’irlandese Keogh

14.35: Il belga Erauw è in testa nella gara Under 23 davanti al francese Hamon e al danese Janssen

14.28: Questo l’elenco dei partenti della gara maschile elite:

14h45 25 WAIS Bradeddin Kuwait Pro Cycling Team Syrie

14h47 24 THILL Tom Xspeed United Continental Luxembourg

14h49 23 BRAUN Julian Team SKS Sauerland NRW Allemagne

14h51 22 JEANNIERE Emilien Team TotalEnergies

14h53 21 RITZINGER Felix Equipe Nationale d’Autriche Autriche

14h55 20 OGNJEN Ilic Equipe Nationale de Serbie Serbie

14h57 19 TZORTZAKIS Polychronis Kuwait Pro Cycling Team Grèce

14h59 18 MUFF Frederik ColoQuick Cycling Danemark

15h01 17 MAITRE Florian Team TotalEnergies

15h03 16 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic

15h05 15 DUVAL Julien AG2R – Citroën Team

15h07 14 WOLF Justin Bike Aid Pro Cycling Allemagne

15h09 13 ROSSETTO Stéphane Saint Michel – Auber 93

15h11 12 GATE Aaron Black Spoke Pro Cycling Nouvelle Zélande

15h13 11 PAASSCHENS Mathijs Bingoal Pauwels Sauces WB Belgique

15h15 10 TOFT MADSEN Martin BHS – PL Beton Bornholm Danemark

15h17 9 HEIDEMANN Miguel Leopard Pro Cycling Allemagne

15h19 8 HERREGODTS Rune Sport Vlaanderen – Baloise Belgique

15h21 7 DE MARCHI Alessandro Israël Start-Up Nation Italie

15h23 6 TAARAMAE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux Estonie

15h25 5 LATOUR Pierre Team TotalEnergies

15h27 4 HERMANS Ben Israël Start-Up Nation Belgique

15h29 3 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step Belgique

15h31 2 KÜNG Stefan Groupama FDJ Suisse

14.26: Non c’è il campione del mondo Filippo Ganna, ancora alle prese con i postumi di un piccolo infortunio, a cui gli organizzatori avevano riservato il numero 1

14.23: Sono in gara ora i protagonisti della gara Under 23 maschile. In strada anche l’azzurro Pietro Aimonetto. Tra 20′ partiranno i protagonisti della gara maschile elite

14.16: Per la seconda volta la Svizzera vince la gara femminile. Si impone la campionessa europea Marlen Reusser con un vantaggio di 51″ sulla austriaca Kiesenhofer, terzo posto per la tedesca Kroger. Settimo posto per la migliore delle italiane Vittoria Bussi

14.15: Trionfo per la svizzera Reusser che chiude con 51″ di vantaggio su Kiesenhofer

14.14: Meno di un secondo di vantaggio per la campionessa olimpica austriaca Kiesenhofer sulla tedesca Kroger. Manca solo la svizzera Reusser al traguardo

14.12: Dodicesimo posto provvisorio per Marta Cavalli quando mancano due atlete al traguardo

14.11: Ha perso tantissimo nella seconda parte di gara Vittoria Bussi che chiude al quinto posto a 1’11” da Kroger. Attesa Marta Cavalli ma non è da podio

14.07: Primo posto nella gara femminile per la tedesca Mieke Kroger che va al comando con 16″ di vantaggio su Borras. La austriaca Schweinberger, si inserisce in ottava posizione

14.05: Terzo posto provvisorio per la prima delle azzurre al via, Federica Piergiovanni che si piazza alle spalle della francese Borras e della lettone Rozlapa

13.54: Primo posto per Vittoria Bussi all’intermedio, secondo posto per Marta Cavalli

13.53: I più accreditati sono il belga Remco Evenepoel (bronzo agli ultimi Mondiali) e lo svizzero Stefan Kueng (Campione d’Europa). C’è un solo azzurro al via nella prova riservata ai professionisti e si tratta di Alessandro De Marchi

13.51: Alle 14.45 prenderà il via il primo protagonista della gara riservata ai professionisti della categoria maschile

13.49: Iniziata anche la gara Under 23 maschile che vede al via per l’Italia Pietro Aimonetto

13.47: Sono partite tutte le protagoniste della gara femminile. Ci sono quattro azzurre in gara: Federica Piergiovanni, Elena Pirrone, Marta Cavalli e Vittoria Bussi.

13.45: Si è già disputata la gara maschile riservata agli Juniores, appena conclusa. La vittoria è andata al campione europeo in carica, bronzo ai Mondiali in casa, il belga Alec Segalert, secondo posto per l’irlandese Rafferty e terza piazza per il francese Le Huitouze. Solo quinto a oltre un minuto dal battistrada, il danese Wang campione del mondo in carica. Fuori dalla top ten gli azzurri in gara

13.43: L’evento torna protagonista dopo l’assenza forzata dell’anno scorso e si preannuncia altamente spettacolare, visto il parterre di lusso che vedremo lungo i 44,5 km previsti dalla prova contro il tempo con partenza e arrivo a Les Herbiers (Francia).

13.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della Cronometro delle Nazioni, tradizionale appuntamento di fine stagione per il ciclismo professionistico internazionale.

Programma, orari, tv, streaming della cronometro delle Nazioni – Tutti gli italiani in gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cronometro delle Nazioni 2021, tradizionale appuntamento di fine stagione per il ciclismo professionistico internazionale. L’evento torna protagonista dopo l’assenza forzata dell’anno scorso e si preannuncia altamente spettacolare, visto il parterre di lusso che vedremo lungo i 44,5 km previsti dalla prova contro il tempo con partenza e arrivo a Les Herbiers (Francia).

Non ci sarà Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro. L’alfiere della Ineos Grenadiers è alle prese con una costola incrinata. I più accreditati sono : il belga Remco Evenepoel (bronzo agli ultimi Mondiali) e lo svizzero Stefan Kueng (Campione d’Europa). C’è un solo azzurro al via nella prova riservata ai professionisti e si tratta di Alessandro De Marchi che chiude così una stagione indimenticabile che lo ha visto indossare la maglia rosa per la prima volta in carriera e che pochi giorni fa lo ha visto trionfare nella Tre Valli Varesine.

Vi daremo notizie anche sull’andamento delle altre gare in programma oggi. Tra le donne l’Italia schiera Federica Piergiovanni, Marta Cavalli e Vittoria Bussi. Il nome figlio d’arte Giacomo Saligari gareggerà tra gli juniores insieme a Ivan Valinotto e Federico Savino nella gara che prevede il duello tra il danese Gustav Wang e il belga Alec Segaert (rispettivamente Campione del Mondo e Campione d’Europa). Pietro Aimonetto sarà il nostro portacolori tra gli under 23, mentre Alessandro Borgo si cimenterà nella gara riservata agli allievi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Cronometro delle Nazioni 2021, tradizionale appuntamento di fine stagione per il ciclismo professionistico internazionale, con partenza e arrivo a Les Herbiers (Francia) per un totale di 44.5 km, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. Il primo ciclista partirà alle 14.45! Buon divertimento!

Foto Lapresse