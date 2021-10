LIVE Ciclismo, cronometro delle nazioni 2021 in DIRETTA: Evenepoel sfida Kueng, c’è De Marchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cronometro delle Nazioni 2021, tradizionale appuntamento di fine stagione per il ciclismo professionistico internazionale. L’evento torna protagonista dopo l’assenza forzata dell’anno scorso e si preannuncia altamente spettacolare, visto il parterre di lusso che vedremo lungo i 44,5 km previsti dalla prova contro il tempo con partenza e arrivo a Les Herbiers (Francia).

Non ci sarà Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro. L’alfiere della Ineos Grenadiers è alle prese con una costola incrinata. I più accreditati sono : il belga Remco Evenepoel (bronzo agli ultimi Mondiali) e lo svizzero Stefan Kueng (Campione d’Europa). C’è un solo azzurro al via nella prova riservata ai professionisti e si tratta di Alessandro De Marchi che chiude così una stagione indimenticabile che lo ha visto indossare la maglia rosa per la prima volta in carriera e che pochi giorni fa lo ha visto trionfare nella Tre Valli Varesine.

Vi daremo notizie anche sull’andamento delle altre gare in programma oggi. Tra le donne l’Italia schiera Federica Piergiovanni, Marta Cavalli e Vittoria Bussi. Il nome figlio d’arte Giacomo Saligari gareggerà tra gli juniores insieme a Ivan Valinotto e Federico Savino nella gara che prevede il duello tra il danese Gustav Wang e il belga Alec Segaert (rispettivamente Campione del Mondo e Campione d’Europa). Pietro Aimonetto sarà il nostro portacolori tra gli under 23, mentre Alessandro Borgo si cimenterà nella gara riservata agli allievi.

Il primo ciclista partirà alle 14.45!

Foto Lapresse