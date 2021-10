ATP Vienna 2021, programma e orari 27 ottobre. Abbuffata di azzurri con Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Fognini!

Il tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, vedrà finire domani, mercoledì 27 ottobre, il primo turno e scattare gli ottavi di singolare: saranno ben cinque gli azzurri in campo.

Nei sei incontri previsti domani in singolare saranno protagonisti infatti Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini.

A partire dalle ore 13.00 sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match Sinner-Opelka e Berrettini-Basilashvili.

PROGRAMMA DOMANI ATP 500 VIENNA

Centrale

Dalle 14.00

Reilly Opelka VS (7) Jannik Sinner

Gael Monfils VS (WC) Lorenzo Musetti

Non prima delle 17.30

(WC) Andy Murray VS Carlos Alcaraz

Nikoloz Basilashvili VS (3) Matteo Berrettini

Glaubandich

Dalle 12.00

Lloyd Harris/Horia Tecau VS (2) Rajeev Ram/Joe Salisbury

Non prima delle 13.00

Lorenzo Sonego VS (LL) Dominik Koepfer

Fabio Fognini VS (8) Diego Schwartzman

Non prima delle 16.00

Jurgen Melzer/Alexander Zverev VS (3) John Peers/Filip Polasek

Juan Sebastian Cabal/Robert Farah o Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer VS (WC) Feliciano Lopez/Stefanos Tsitsipas

Nicolas Mahut/Fabrice Martin VS (LL) Sander Gille/Dominik Koepfer

Diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta streaming su supertennis.tv Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta live testuale su OA Sport di Sinner-Opelka e Berrettini-Basilashvili

Foto: LaPresse