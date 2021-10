Aria di secondo turno per Matteo Berrettini all’ATP 500 di Vienna. Il romano, numero 1 d’Italia e 7 del mondo, si appresta a sfidare un giocatore decisamente caldo nell’ultimo periodo, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che già lo mise in difficoltà al Foro Italico nello scorso maggio.

Nella sfida di Roma, giunta immediatamente dopo la finale del Masters 1000 di Madrid, Berrettini partì male un po’ per la fatica, un po’ per l’ottima uscita dai blocchi del suo avversario, solo che riuscì a riprendersi e a vincere per 4-6 6-2 6-4. Il conteggio dei precedenti è di 3-1 a favore del romano, che alla Wiener Stadthalle difende la semifinale raggiunta nel 2019 e nella quale lottò, ma perse con il padrone di casa Dominic Thiem, quest’anno assente perché ha chiuso con larghissimo anticipo la stagione. Il vincitore sfiderà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il britannico Cameron Norrie.

Il match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili si giocherà domani sera. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-BASILASHVILI, ATP 500 VIENNA 2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE

Campo Centrale (Wiener Stadthalle)

Ore 14:00 Jannik Sinner (ITA) (7)-Reilly Opelka (USA)

A seguire Lorenzo Musetti (ITA) (WC)-Gael Monfils (FRA)

Non prima delle ore 18:00 Andy Murray (GBR) (WC)-Carlos Alcaraz (ESP)

A seguire Matteo Berrettini (ITA) (3)-Nikoloz Basilashvili (GEO)

BERRETTINI-BASILASHVILI, ATP 500 VIENNA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)