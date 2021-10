LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: orario, programma, canale tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione – Cronaca Milano-ASVEL

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sesto turno di Eurolega 2021-2022 tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, in scena all’Audi Dome di Monaco di Baviera.

Partenze (quasi) diametralmente opposte per le due squadre, con i padroni di casa guidati da Andrea Trinchieri che hanno vinto soltanto nella quinta giornata dopo quattro sconfitte consecutive, ma l’hanno fatto su un campo importante, quello dello Zalgiris Kaunas. Gli ospiti, invece, vengono da cinque successi consecutivi, l’ultimo dei quali sostanzialmente sulla sirena in seguito alla tripla di Devon Hall che ha permesso di sconfiggere l’ASVEL ad Assago.

Per un Troy Daniels che è rientrato, Milano ha il problema di Malcolm Delaney che ancora per circa venti giorni dovrà rimanere fuori in seguito all’infortunio occorso nel finale di partita contro il club francese. In attesa di chiarire la situazione di Riccardo Moraschini, Ettore Messina dovrà fare i conti con delle rotazioni più corte e reinventate del solito. Così il coach milanese: “Sarà una partita molto difficile per noi, in cui la chiavi saranno i rimbalzi e una buona ed efficace circolazione di palla contro la loro prevedibile aggressività difensiva“.

Il ricordo torna inevitabilmente alla serie di quarti di finale della scorsa stagione, finita per 3-2 in favore di Milano, ma con una quantità di brividi che è ancor oggi difficile da riassumere in poche righe. C’è anche una curiosità statistica: nelle ultime due stagioni (quella annullata e l’ultima) questo era stato il primo confronto in assoluto e sempre all’Audi Dome.

Bayern Monaco-A|X Armani Exchange Milano inizierà alle ore 20:45 e sarà visibile in tv su Sky Sport Arena (204). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo