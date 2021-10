Basket, Eurolega: Olimpia Milano, a Monaco contro Trinchieri per suonare la sesta

Appuntamento domani sera per l’A|X Armani Exchange che va in Germania per il sesto turno della Eurolega di basket, con palla a due alle 20.45. Contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri Rodriguez e compagni cercano il sesto successo consecutivo in un avvio di stagione perfetto, tra Europa e Serie A. E quella di domani è anche una rivincita della passata stagione.

Milano e Monaco, infatti, si sono affrontate nella serie playoff dell’anno scorso, con i ragazzi di Ettore Messina che si sono imposti 3-2 dopo aver rischiato una clamorosa rimonta da parte dei tedeschi. Ma da quel giorno sono passati mesi e le cose in questo avvio di stagione sembrano molto diverse. Se, come detto, l’Olimpia è reduce da cinque successi ben diversa è la situazione in casa Bayern.

I tedeschi, infatti, si sono imposti sul Kaunas per 73-75 nell’ultimo turno, ma è stata la prima gioia dopo quattro ko consecutivi. Mai battuti nettamente, anche se il ko in casa del Kazan ha fatto particolarmente male ai ragazzi di Trinchieri. Melli e compagni, dunque, arrivano in Germania con i favori dei pronostici, ma proprio i punteggi ridotti dei match precedenti del Bayern non deve far abbassare la guardia ai biancorossi.

In casa Bayern da tenere d’occhio soprattutto Darrun Hilliard, miglior marcatore sino a ora con una media di 15,6 punti, così come Corey Walden e Deshaun Thomas al tiro. Hilliard e Thomas sono anche i più pericolosi da oltre l’arco dei tre punti, mentre sotto canestro spiccano sempre Thomas, ma anche Weiler-Babb e Hunter, tutti con più di 4 rimbalzi a partita in media. Ma Milano ha dimostrato di avere tante frecce al proprio arco, soprattutto in difesa per fermare i tedeschi e portare a casa il sesto successo consecutivo.

Credits: Ciamillo