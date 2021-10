LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 83-77, Eurolega basket in DIRETTA: Lucic e Walden danno il primo dispiacere continentale agli uomini di Messina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, con il paradosso per il quale Milano ha una miglior valutazione (82-84). Decisivi i dettagli, il 3/19 da tre dell’Olimpia (1/16 escludendo Datome) e pochi liberi segnati di differenza. Un buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport.

Ritroveremo Milano tra due sere al Mediolanum Forum contro la Stella Rossa, mentre il Bayern sfiderà l’Alba Berlino nella capitale tedesca in un derby che si preannuncia a livelli molto alti.

TOP SCORER – BAYERN: Lucic 20; MILANO: Melli 16

Finisce qui, il Bayern fa terminare l’imbattibilità di Milano in Europa. Resta solo in testa il Barcellona, mentre è davvero molto ampio il novero delle squadre che viaggiano a quota 5 vittorie.

83-77 1/2 Mitoglou.

Mitoglou si prende il fallo di Hunter, liberi con 8″5 da giocare.

83-76 2/2 Lucic.

Fallo di Mitoglou su Lucic, 20″6 alla fine.

81-76 2/2 Shields, 35″ alla fine.

81-74 Tripla di Thomas, e a 40″ secondi dalla fine potrebbe essere il colpo finale. Poco dopo fallo su Shields che va in lunetta, mentre va ammirato lo scarico da sotto canestro di Lucic.

Sbaglia la tripla Rodriguez, valeva il -1. Ultimo minuto.

78-74 MELLI! Appoggio da rimbalzo in attacco su Mitoglou, 1’30” alla fine.

78-72 Lucic non sente ragioni, parte e segna.

76-72 DATOME! Il suo tiro verso la linea di fondo, -4 a 2′ dalla fine!

76-70 Prova la reazione Milano! Stoppata di Shields da una parte, buona circolazione dall’altra con palla che arriva a Mitoglou che schiaccia, c’è time out chiamato da Trinchieri.

Fallo in attacco di Melli che s’allaccia con Weiler-Babb, ma lo sbilancia col braccio. 3’22” alla fine.

76-68 1/2 Rodriguez.

Rodriguez prende il fallo di Weiler-Babb, liberi visto che il bonus del Bayern ormai è esaurito.

76-67 Corey Walden, un uomo solo al comando. Altra tripla per lui.

73-67 Walden, ancora. Time out Messina

Ultimi 5′.

70-67 Bel jumper in allontanamento dalla media di Lucic.

68-67 2/2 Walden.

Walden si prende il lato sinistro, c’è il fallo di Datome che lo manda in lunetta. -6’10”.

66-67 ANCORA GIGI DATOME! La tripla del sorpasso, e tutti i punti del numero 70 sono stati finora di grandissima importanza! Time out chiamato da Trinchieri.

66-64 DATOME! Il tiro bellissimo per il -2 a 7′ dalla fine!

66-62 Realizza l’aggiuntivo Rodriguez.

Trasformato in antisportivo il fallo di Weiler-Babb.

66-61 Velocissimo Rodriguez a beffare la difesa bavarese, arriva anche il fallo di Weiler-Babb che ci mette anche una spintarella che poteva diventare un po’ pericolosa.

66-59 Melli stoppa Hilliard, Hunter raccoglie e segna.

Sbaglia l’aggiuntivo Melli.

64-59 L’asse Rodriguez-Melli funziona! Ricezione in corsa da parte del lungo, uso del tabellone e potenziale gioco da tre punti!

64-57 Spara una sanguinosissima tripla Hilliard, time out chiamato da Messina con 9’01” da giocare.

61-57 Semigancio di Thomas, un trademark.

59-57 Realizza l’aggiuntivo Shields.

59-56 SHIELDS! Arriva il canestro dal campo, e che canestro dal campo! Pesca anche il fallo dalla ricezione con tiro dalla rimessa!

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – BAYERN: Lucic, Hilliard 14; MILANO: Melli 12

Stavolta la tripla di Ricci arriva fuori tempo massimo, finisce il terzo quarto e Milano deve recuperare cinque punti a un validissimo Bayern.

59-54 2/2 Rodriguez.

Rodriguez usa il momento di sbilanciamento di Hunter per spedirlo a terra trovando al contempo il fallo (visto che viene considerato sfondamento fallito) e due liberi.

59-52 1/2 Tarczewski.

Ultimo minuto del terzo quarto che si apre con il fallo di Jaramaz che tenta irregolarmente di passare sul blocco-montagna di Tarczewski.

59-51 Hilliard non è contento e reagisce con la tripla in faccia a Mitoglou.

Hilliard scippa il pallone a Shields, che poi lo stoppa sul contropiede, poi è arrivato un fischio probabilmente sul seguito di quest’azione. Comunque grandissima azione del numero 31 milanese!

56-51 2/2 Mitoglou, liberi arrivati per fallo di Thomas sul tiro.

56-49 Mitoglou sblocca la situazione!

Hunter stoppa la tripla di Rodriguez, dall’altra parte non segna Thomas in semigancio.

56-47 3/3 Hilliard.

E c’è anche time out Messina, metà terzo quarto da poco superata.

Melli tocca Hilliard sulla tripla frontale, tre liberi.

53-47 Walden dentro per Hunter che appoggia al vetro.

51-47 Persa di Hall da una parte, bel canestro di Hilliard dall’altra.

49-47 2/2 Lucic.

Lucic batte in velocità Datome e si guadagna due tiri liberi.

47-47 HINES! Con la linea di fondo! Nel frattempo ha commesso il terzo fallo Lucic, ed è un dato da tenere ben presente.

47-45 Si accende Thomas, tripla.

44-45 HALL! Di tecnica e potenza, è ancora Milano avanti con 2’30” giocati nel terzo quarto.

44-43 Lotta a rimbalzo, cattura la palla Rubit che appoggia al vetro e segna.

42-43 Datome batte Walden, nuovo sorpasso Milano!

42-41 Sbaglia Datome, tocca Lucic, appoggia Hines da rimbalzo in attacco.

42-39 Si riparte con la tripla dall’angolo di Lucic.

TOP SCORER – BAYERN: Lucic 9; MILANO: Melli 12

39-39 L’APPOGGIO DI MELLI SULLA SIRENA! Riflessi totali per il numero 9 di Milano che raccoglie il tiro di Mitoglou e manda tutti negli spogliatoi in parità.

Time out chiamato da Messina.

39-37 2/2 Lucic.

Secondo fallo di Melli su Lucic, liberi con 6″8 prima dell’intervallo.

Arriva un time out chiamato da Trinchieri, che serve per la costruzione della rimessa.

37-37 1/2 Shields.

Shields parte, Lucic non lo contiene sull’entrata da sinistra: liberi.

Tarczewski cerca di contenere l’entrata di Walden sul dai e vai, non ci riesce, sono due liberi per questo tentato e mancato sfondamento preso.

0/2 Tarczewski, si entra nell’ultimo minuto del secondo quarto.

Rodriguez per Tarczewski, il raddoppio del Bayern è falloso: liberi.

35-36 Si apre la difesa di Milano, ci si butta dentro Lucic e inchioda la schiacciata.

33-36 2/2 Melli.

Prova l’appoggio con semigancio dalla media (dopo un paio di finte) Melli, non trova il canestro, trova invece una coppia di liberi.

33-34 Altra splendida circolazione esterna e poi interna di Milano che porta Melli all’appoggio facile!

33-32 2/2 Rubit.

Rubit guadagna di rapina i due liberi per fallo di Mitoglou sul tiro, finito il bonus per Milano con 3’56” da giocare nel secondo quarto.

31-32 Dalla media Daniels, ma qui va davvero apprezzata la circolazione di Milano. 4′ alla seconda sirena. Sono i primi due punti per lui in via ufficiale con la maglia dell’Olimpia.

31-30 Realizza l’aggiuntivo Rubit.

30-30 Rubit batte Ricci sulla linea di fondo, appoggia e trova il potenziale 2+1.

28-30 Tripla praticamente dalla spazzatura di Walden.

Air ball di Hilliard da otto metri, ha alzato i giri del motore Milano in difesa e non di poco. 5’45” all’intervallo.

25-30 HALL PER MELLI! Palla che passa dietro un paio di schiene per la schiacciata dell’ex Mavericks!

25-28 CHE CONTROPIEDE DI MILANO! Appoggio di Mitoglou, time out Trinchieri.

25-26 Veleggia in area Hall e segna i primi due!

25-24 Weiler-Babb penetra e sbaglia con tanta sfortuna, raccoglie Hunter che poi inchioda a una mano in maniera spettacolare, appare in enorme serata l’ex centro di Sassari.

23-24 Si gira e tira verso canestro in semigancio Hunter battendo Mitoglou.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – BAYERN: Hilliard 6; MILANO: Hines 6

21-24 MITOGLOU! Batte la sirena e porta Milano sul +3 a fine primo quarto annullando totalmente la sfuriata iniziale del Bayern!

21-22 RODRIGUEZ! La tripla del sorpasso del Chacho su palla complicatissima servita da Shields!

21-19 Tap in direttamente con schiacciata di Hunter, ultimo minuto del quarto.

19-19 DATOME! Il contropiede con l’appoggio della parità!

19-17 Palla al Chacho Rodriguez, palla sicura: gran canestro!

19-15 1/2 Hunter.

Fallo piuttosto dubbio fischiato a Tarczewski a rimbalzo, Milano ha già esaurito il bonus e pertanto sono due liberi per Hunter con 2’49” da giocare nel primo periodo.

18-15 Ottimo piazzato di Mitoglou.

18-13 2/2 Rubit.

16-13 Il precedente tiro di Rubit è stato accordato da tre.

Si ricomincia, due liberi di Lucic che prima del time out è stato difficile da fermare in penetrazione.

Qualche discussione al tavolo per gli arbitri.

Time out in campo con 4′ e poco meno nel primo quarto da giocare.

15-13 GIGI DATOME! Da otto metri!

15-10 Rubit dalla media.

13-10 Ottimo appoggio al tabellone di Melli!

13-8 Gran canestro in allontanamento di Lucic.

10-8 2/2 Hines.

Hines riceve palla sotto da Daniels, attira Schilling che gli vola addosso, due liberi.

10-6 2/2 Melli.

Melli cerca di attirare la difesa sul proprio corpo, ci riesce, trova il fallo e due liberi.

10-4 Ancora Hilliard con un bel canestro, bella partenza del Bayern nei primi 3’30”.

8-4 3/3 Walden.

Melli frana sulla tripla di Walden, arrivano tre liberi.

5-4 Realizza l’aggiuntivo Hilliard.

4-4 Hilliard perso da Daniels, arriva il raddoppio di Hines quando il giocatore del Bayern è già in volo, è potenziale gioco da tre punti.

2-4 Pick&roll con Hines che si apposta dal mezzo angolo, dai sei metri: punti due.

2-2 Hines cerca di far saltare il suo avversario, non ci riesce e allora trova la tabellata dalla media.

2-0 Appoggio dal tap in per Schilling.

20:45 PALLA A DUE! Primo possesso: Milano.

20:44 Squadre ora in campo per l’ascolto dell’inno dell’Eurolega e poi sarà palla a due!

20:43 QUINTETTI – BAYERN: Walden Hilliard Lucic Rubit Schilling; MILANO: Hall Shields Daniels Melli Hines

20:41 Conclusa la presentazione, si sta per iniziare subito dopo l’ultima parte del riscaldamento!

20:39 Ed è in corso la presentazione delle due squadre.

20:36 Meno di dieci minuti al via!

20:33 Immagini da Monaco.

20:30 Nel frattempo il Fenerbahce è stato costretto a cedere il passo, quando siamo quasi all’intervallo Barcellona avanti 29-33 con Higgins a quota 8 punti.

20:27 Milano è invece imbattuta in campionato, dove vanta un record di 5-0 che la pone sola in testa alla classifica, visto anche lo stop imposto alla Virtus Bologna da una Gevi Napoli alla miglior partita finora nel massimo campionato.

20:24 Il Bayern al momento è terzo nella Basketball-Bundesliga, dove al comando ci sono il Brose Bamberg e il sorprendente Heidelberg, squadra nella quale milita Kelvin Martin, che in Italia ha fatto le fortune di Agrigento in A2 e Virtus Bologna in A.

20:21 Per l’Olimpia ci saranno stasera inevitabilmente trame tattiche diverse con l’assenza di Delaney, che costringerà inevitabilmente a più lavoro Sergio Rodriguez. E non va sottovalutato che anche lo stop di Riccardo Moraschini, fermato per controllo antidoping positivo, non giova in quota piccoli di Messina.

20:18 Si va subito a Istanbul, dove la sfida tra Fenerbahce e Barcellona richiama inevitabilmente gli appassionati: la co-leader, con l’Olimpia, della regular season è in questo momento sotto per 23-20 nella capitale turca, per mano soprattutto di un grande Jan Vesely (già 11 punti).

20:15 Buona serata a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE. Ci stiamo avvicinando al momento in cui sarà alzata la palla a due all’Audi Dome tra Bayern Monaco e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Presentazione – Cronaca Milano-ASVEL

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sesto turno di Eurolega 2021-2022 tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, in scena all’Audi Dome di Monaco di Baviera.

Partenze (quasi) diametralmente opposte per le due squadre, con i padroni di casa guidati da Andrea Trinchieri che hanno vinto soltanto nella quinta giornata dopo quattro sconfitte consecutive, ma l’hanno fatto su un campo importante, quello dello Zalgiris Kaunas. Gli ospiti, invece, vengono da cinque successi consecutivi, l’ultimo dei quali sostanzialmente sulla sirena in seguito alla tripla di Devon Hall che ha permesso di sconfiggere l’ASVEL ad Assago.

Per un Troy Daniels che è rientrato, Milano ha il problema di Malcolm Delaney che ancora per circa venti giorni dovrà rimanere fuori in seguito all’infortunio occorso nel finale di partita contro il club francese. In attesa di chiarire la situazione di Riccardo Moraschini, Ettore Messina dovrà fare i conti con delle rotazioni più corte e reinventate del solito. Così il coach milanese: “Sarà una partita molto difficile per noi, in cui la chiavi saranno i rimbalzi e una buona ed efficace circolazione di palla contro la loro prevedibile aggressività difensiva“.

Il ricordo torna inevitabilmente alla serie di quarti di finale della scorsa stagione, finita per 3-2 in favore di Milano, ma con una quantità di brividi che è ancor oggi difficile da riassumere in poche righe. C’è anche una curiosità statistica: nelle ultime due stagioni (quella annullata e l’ultima) questo era stato il primo confronto in assoluto e sempre all’Audi Dome.

Bayern Monaco-A|X Armani Exchange Milano inizierà alle ore 20:45 e sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (201). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

