DIRETTA MotoGP, GP Emilia-Romagna LIVE: risultati prove libere. Brilla la Ducati, Quartararo fuori dai 10

15.03 Si chiude qui la nostra diretta del venerdì di Misano per la MotoGP, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

15.02 La classifica combinata delle prove libere:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.999 6 1’41.305 10

2 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.374 19 1’42.232 19 0.927 0.927

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.656 15 1’42.291 17 0.986 0.059

4 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.405 16 1’42.576 8 1.271 0.285

5 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.243 20 1’42.591 16 1.286 0.015

6 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.575 15 1’42.601 16 1.296 0.010

7 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.966 5 1’42.615 17 1.310 0.014

8 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.183 17 1’42.669 5 1.364 0.054

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.324 17 1’42.775 18 1.470 0.106

10 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’44.041 19 1’42.809 19 1.504 0.034

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 1’42.842 11 1.537 0.033

12 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1’42.842 18 1.537

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1’42.879 12 1.574 0.037

14 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 1’42.883 6 1.578 0.004

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1’42.944 18 1.639 0.061

16 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 1’43.097 9 1.792 0.153

17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1’43.237 20 1.932 0.140

18 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 1’43.413 6 2.108 0.176

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 1’43.470 8 2.165 0.057

20 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 1’43.585 18 2.280 0.115

21 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1’43.679 16 2.374 0.094

22 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 1’43.789 19 2.484 0.110

23 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1’44.075 21 2.770 0.286

24 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1’44.643 10 3.338 0.568

15.01 I piazzamenti degli altri italiani: 18° Michele Pirro, 20° Franco Morbidelli, 22° Valentino Rossi e 24° (ultimo) Andrea Dovizioso.

14.59 Fuori a sorpresa dalla top10 Mir, Marc Marquez, Rins e Pol Espargarò, tutti piloti abbastanza competitivi sotto la pioggia. Quartararo è solo 16° e rischia grosso, se domani dovesse piovere.

14.57 Di seguito la top10 delle FP2 e del venerdì di Misano:

1 43 J. MILLER 1:41.305 2 5 J. ZARCO +0.927 3 41 A. ESPARGARO +0.986 4 27 I. LECUONA +1.271 5 88 M. OLIVEIRA +1.286 6 10 L. MARINI +1.296 7 32 L. SAVADORI +1.310 8 63 F. BAGNAIA +1.364 9 9 D. PETRUCCI +1.470 10 89 J. MARTIN +1.504

14.56 Si salva Bagnaia!!! Entrano nella top10 anche Marini, Savadori e Petrucci tra gli italiani. Peccato per Bastianini, 12° a 33 millesimi dalla decima piazza di Martin.

14.55 BANDIERA A SCACCHI!! Quartararo rallenta ed è fuori dalla top10! Bagnaia al momento è 6° ma deve aspettare la conclusione degli ultimi giri di altri piloti.

14.54 Super Savadori, 5° con l’Aprilia!! Bagnaia nel frattempo è il più veloce nel T1 e sembra lanciato per un ottimo giro!

14.53 Ecco che i tempi cominciano a migliorare! Attenzione perché la classifica potrebbe essere rivoluzionata in questi ultimi due giri…

14.52 Tre minuti alla bandiera a scacchi! Momento cruciale per la qualificazione in Q2, al momento Quartararo è fuori dalla top10 con Bagnaia 5°!

14.50 Comincia a formarsi una traccia quasi asciutta in traiettoria, ma manca ormai troppo poco tempo per provare l’azzardo di una slick. Savadori nel frattempo entra nella top10 con l’Aprilia!!

14.49 Bravissimo Lorenzo Savadori, che continua a limare decimi e sale al 12° posto con meno di due decimi di ritardo dalla decima piazza di Marini.

14.47 Nessuno dei big si sta migliorando in questa fase. 8 minuti al termine della FP2!

14.45 Zarco è sempre 2° nella combinata grazie al crono firmato stamattina in FP1, mentre in questa sessione è solo 5°.

14.44 Tanti piloti cominciano a lanciarsi con gomme rain nuove per conquistare un posto nella top10 della combinata. Fatica Quartararo, sempre 11°.

14.43 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 43 J. MILLER 1:41.305 2 27 I. LECUONA +1.271 3 63 F. BAGNAIA +1.364 4 5 J. ZARCO +1.401 5 88 M. OLIVEIRA +1.449 6 36 J. MIR +1.537 7 73 A. MARQUEZ +1.574 8 93 M. MARQUEZ +1.578 9 42 A. RINS +1.681 10 10 L. MARINI +1.774

14.41 Caduta senza conseguenze al Tramonto di Pol Espargarò, che ha a disposizione adesso una decina di minuti per tornare ai box e rilanciarsi per un ultimo giro lanciato.

14.40 Oliveira guadagna 6 posizioni in un colpo solo, portandosi al quinto posto e facendo scalare Quartararo fuori dalla top10 della combinata.

14.39 Quartararo torna in pista con gomme rain nuove e prova ad ipotecare la qualificazione diretta per il Q2. Al momento è 10° con un solo decimo di margine sull’undicesima piazza di Oliveira, primo degli esclusi.

14.37 Rins fa il suo ingresso nella top10 e fa scivolare Quartararo in nona posizione. 18 minuti al termine della FP2.

14.36 Splende il sole adesso a Misano, ma la temperatura non è alta e la pista non si asciuga velocemente come in altri periodi dell’anno.

14.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 43 J. MILLER 1:41.305 2 27 I. LECUONA +1.271 3 63 F. BAGNAIA +1.364 4 5 J. ZARCO +1.401 5 93 M. MARQUEZ +1.578 6 36 J. MIR +1.711 7 10 L. MARINI +1.774 8 20 F. QUARTARARO +1.792 9 73 A. MARQUEZ +1.844 10 89 J. MARTIN +1.985

14.33 Mir balza al 6° posto della combinata a 1″7 da Miller ma a meno di mezzo secondo dal secondo posto di Lecuona.

14.32 Domattina dovrebbe piovere in FP3, di conseguenza potrebbe decidersi nei prossimi 23 minuti il passaggio diretto in Q2. Primo momento chiave del weekend in vista…

14.30 La pista continua a migliorare e c’è sempre meno acqua in traiettoria, ma non sarà sufficiente presumibilmente per montare le slick fino a fine turno.

14.28 In fondo alla classifica provvisoria delle FP2 le Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, rispettivamente terzultimo e penultimo con 3″5 di ritardo dalla vetta.

14.27 Segnali incoraggianti per Quartararo, saldamente nella top10 in questa prima fase delle FP2 con pista umida.

14.25 Lecuona si mette in mezzo al terzetto Ducati e stampa il secondo tempo a 1″ dal miglior crono di Miller.

14.23 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 43 J. MILLER 1:41.547 2 63 F. BAGNAIA +1.122 3 5 J. ZARCO +1.159 4 93 M. MARQUEZ +1.336 5 27 I. LECUONA +1.386 6 88 M. OLIVEIRA +1.808 7 20 F. QUARTARARO +1.827 8 42 A. RINS +1.911 9 51 M. PIRRO +1.967 10 10 L. MARINI +1.991

14.21 Tripletta Ducati in questo momento al comando della FP2 con Miller davanti a Zarco e Bagnaia. 6° Quartararo, lontane tutte le altre Yamaha.

14.20 Impressionante Miller!! 1’41″8 per l’australiano della Ducati, che si migliora giro dopo giro e resta al comando della graduatoria. Non male Quartararo in questa fase, con il 10° tempo.

14.19 In molti hanno già migliorato rispetto al mattino, di conseguenza questa sessione potrà rivelarsi importante in ottica qualificazione diretta in Q2 (domani potrebbe piovere).

14.18 Bel passo avanti di Quartararo, che sfrutta il miglioramento della pista e si porta al terzo posto in 1’44″1.

14.16 Miller trova subito un buon feeling con le condizioni attuali del tracciato e balza al comando con un notevole 1’43″3, rifilando oltre mezzo secondo ad un ottimo Bagnaia e 9 decimi a Zarco. 16° Quartararo.

14.14 Lecuona parte forte ed è il più veloce nel primo giro lanciato del turno in 1’45″6 davanti a Zarco, Mir, Petrucci e Rins.

14.12 In corso il primo giro di lancio delle FP2: Bagnaia opta per la gomma rain media davanti e la soft al posteriore. La maggioranza dei piloti sceglie invece una doppia gomma soft da bagnato.

14.10 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per gli ultimi 45 minuti di attività del venerdì per la MotoGP.

14.08 Grande curiosità per vedere all’opera Valentino Rossi, nel suo ultimo GP della carriera sul suolo italiano, dopo il discreto 12° posto mattutino sul bagnato in FP1 con la Yamaha Petronas.

14.05 A Misano non piove più da quasi un’ora e la pista comincia ad asciugarsi progressivamente, ma c’è ancora troppa acqua per poter sperare in un finale di turno da slick.

14.02 Marc Marquez, dopo il trionfo di Austin, ha stampato il secondo tempo in FP1 sotto la pioggia, dimostrando nuovamente le sue qualità in condizioni variabili e che richiedono uno sforzo inferiore dal punto di vista fisico.

13.59 Oltre a Zarco si sono dimostrate competitive anche le Ducati di Miller, Martin, Bagnaia e Marini. Più lontano Bastianini, solo 20° a quasi 3″5 dalla vetta.

13.56 Alle spalle di Zarco sono presenti ben undici piloti racchiusi in 1″, mentre si conferma in grandissima difficoltà Fabio Quartararo con la sua Yamaha sotto la pioggia.

13.53 Zarco ha dominato la FP1, facendo la differenza negli ultimi minuti del turno e rifilando distacchi pesantissimi al resto della concorrenza. Vedremo se il francese della Ducati Pramac saprà confermarsi anche nel prosieguo del weekend sul bagnato.

13.47 Quest’oggi la pista è bagnata e le previsioni meteo non sono incoraggianti anche per domani, mentre domenica la gara si dovrebbe svolgere sull’asciutto. Le prove libere odierne hanno quindi un valore importante specialmente in ottica qualifica.

13.44 Si corre per la seconda volta dell’anno (dopo il GP di San Marino dello scorso settembre) al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, ma rispetto ad un mese fa le condizioni meteo sono cambiate radicalmente.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del GP Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo una FP1 bagnata, i piloti della classe regina si apprestano a scendere nuovamente in pista sotto la pioggia a Misano per migliorare in vista della giornata di domani.

Le qualifiche del sabato potrebbero infatti svolgersi nelle medesime condizioni, mentre domenica è prevista una giornata completamente asciutta. Il turno mattutino ha confermato la competitività della Ducati con le gomme rain ed un Fabio Quartararo in grandissima difficoltà, che è chiamato ad un deciso passo avanti per non rischiare di partire quasi in fondo alla griglia in gara.

Marc Marquez, dopo il trionfo di Austin, è stato il più veloce in FP1 alle spalle di un ingiocabile Johann Zarco, dimostrando nuovamente le sue qualità in condizioni variabili e che richiedono uno sforzo inferiore dal punto di vista fisico. Da verificare anche il rendimento di Valentino Rossi, all’ultimo GP della carriera sul suolo italiano, con la sua Yamaha Petronas su asfalto bagnato.

Appuntamento fissato alle ore 14.10 per l’inizio della seconda sessione di prove libere della MotoGP a Misano per il GP dell’Emilia Romagna 2021. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al terzultimo GP stagionale: buon divertimento!

