Comincia quest’oggi ufficialmente a Misano il weekend di gara valevole per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo round stagionale del Motomondiale. Sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli va in scena l’ultima recita sul suolo italiano di Valentino Rossi in MotoGP, dopo 9 titoli iridati complessivi in 26 anni di carriera.

Fari puntati anche sul primo match point mondiale di Fabio Quartararo, che potrebbe laurearsi aritmeticamente campione del mondo con due gare di anticipo nel caso in cui riuscisse a non perdere più di 2 punti nei confronti del suo più diretto inseguitore, Francesco Bagnaia. “Pecco” ha vinto proprio a Misano un mese fa il GP di San Marino, quindi è il principale favorito per la vittoria di tappa.

Le prove libere del venerdì di Misano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva delle libere in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al terzultimo round stagionale del Motomondiale 2021.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP dell’Emilia Romagna 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2021

Venerdì 22 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

