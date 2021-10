DIRETTA MotoGP, GP Emilia-Romagna LIVE: si parte alle 14.10 con la seconda sessione a Misano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

13.50 Di seguito la classifica delle FP1 di stamattina:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1’42.374

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’43.791 1.417 / 1.417

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1’43.999 1.625 / 0.208

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1’44.041 1.667 / 0.042

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’44.054 1.680 / 0.013

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’44.183 1.809 / 0.129

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’44.243 1.869 / 0.060

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’44.324 1.950 / 0.081

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1’44.405 2.031 / 0.081

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’44.513 2.139 / 0.108

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1’44.575 2.201 / 0.062

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’44.751 2.377 / 0.176

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1’44.888 2.514 / 0.137

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1’45.011 2.637 / 0.123

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’45.204 2.830 / 0.193

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’45.221 2.847 / 0.017

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’45.445 3.071 / 0.224

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1’45.477 3.103 / 0.032

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’45.656 3.282 / 0.179

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1’45.853 3.479 / 0.197

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’45.881 3.507 / 0.028

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’46.046 3.672 / 0.165

23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1’46.152 3.778 / 0.106

24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1’46.966 4.592 / 0.814

13.47 Quest’oggi la pista è bagnata e le previsioni meteo non sono incoraggianti anche per domani, mentre domenica la gara si dovrebbe svolgere sull’asciutto. Le prove libere odierne hanno quindi un valore importante specialmente in ottica qualifica.

13.44 Si corre per la seconda volta dell’anno (dopo il GP di San Marino dello scorso settembre) al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, ma rispetto ad un mese fa le condizioni meteo sono cambiate radicalmente.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del GP Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

ORARI PROVE LIBERE DI OGGI MOTOGP

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere MotoGP – Programma odierno in tv e streaming

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo una FP1 bagnata, i piloti della classe regina si apprestano a scendere nuovamente in pista sotto la pioggia a Misano per migliorare in vista della giornata di domani.

Le qualifiche del sabato potrebbero infatti svolgersi nelle medesime condizioni, mentre domenica è prevista una giornata completamente asciutta. Il turno mattutino ha confermato la competitività della Ducati con le gomme rain ed un Fabio Quartararo in grandissima difficoltà, che è chiamato ad un deciso passo avanti per non rischiare di partire quasi in fondo alla griglia in gara.

Marc Marquez, dopo il trionfo di Austin, è stato il più veloce in FP1 alle spalle di un ingiocabile Johann Zarco, dimostrando nuovamente le sue qualità in condizioni variabili e che richiedono uno sforzo inferiore dal punto di vista fisico. Da verificare anche il rendimento di Valentino Rossi, all’ultimo GP della carriera sul suolo italiano, con la sua Yamaha Petronas su asfalto bagnato.

Appuntamento fissato alle ore 14.10 per l’inizio della seconda sessione di prove libere della MotoGP a Misano per il GP dell’Emilia Romagna 2021. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al terzultimo GP stagionale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press