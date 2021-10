MotoGP, GP Emilia Romagna 2021: si parte con le prove libere, Fabio Quartararo vuole chiudere i conti

Scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si torna, quindi, a correre sul tracciato di Misano, dopo il primo capitolo disputato nel mese di settembre, per una tappa che potrebbe già risultare decisiva per l’assegnazione del titolo iridato della classe regina.

Sulla pista romagnola, intitolata a Marco Simoncelli (tra le altre cose siamo proprio in occasione del decennale della sua tragica scomparsa) si parte con le prime due sessioni di prove libere (ore 9.55 la FP1, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 14.10) che ci permetteranno di capire se i valori in campo saranno gli stessi del Gran Premio di San Marino o se, viste le temperature più basse, lo scenario potrebbe cambiare.

Sopra ogni cosa, ovviamente, sarà fondamentale vedere come approcceranno all’evento i due grandi rivali. Da un lato troviamo Fabio Quartararo, reduce dal brillante secondo posto di Austin, e pronto a fare fruttare i suoi 52 punti di margine su Francesco Bagnaia. “Pecco”, invece, consapevole di avere vinto la prima gara disputata sulla pista posizionata in riva all’Adriatico, cercherà con tutte le sue forze di piazzare il bis e, contemporaneamente, allungare ancora il discorso legato al campionato.

Il suo distacco, oggettivamente, non permette grandi sogni, a meno che Fabio Quartararao non incappi almeno in uno “zero” in questo finale di stagione. Il ducatista avrebbe potuto avere il meteo come alleato (dato che la M1 sembra davvero soffrire il bagnato) ma, secondo le previsioni, siamo pronti per un weekend senza problemi da questo punto di vista. Tutto sarà riassunto da una battaglia, l’ennesima, tra “El Diablo” e il pilota torinese. Tutto il resto passerà in secondo piano. Anzi no, sopra ogni cosa ci sarà il saluto del suo pubblico a Valentino Rossi. Una vera e propria marea gialla invaderà Misano per tributare il giusto saluto alla leggenda della MotoGP, nella sua ultima apparizione in casa.

Credit: MotoGP.com