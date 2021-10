DIRETTA F1, GP Austin 2021 LIVE: Hamilton comincia a girare in FP3, tra poco la risposta di Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.19 In pista anche le Ferrari di Leclerc e Sainz, entrambi su gomma rossa per il primo time-attack di giornata. Perez nel frattempo balza al comando con 181 millesimi di vantaggio su Hamilton a parità di mescola.

20.18 Optano tutti per la gomma soft in questa fase ad eccezione di Pierre Gasly con l’AlphaTauri. Si lanciano Perez e Bottas per rispondere al tempo di Hamilton!

20.17 Entra finalmente nel vivo la sessione. Scendono in pista anche Perez con la Red Bull e Bottas con la seconda Mercedes.

20.15 Hamilton alza decisamente l’asticella e fissa il nuovo limite delle FP3 in 1’35″814. Tempo subito interessante ma non così vicino alla simulazione di qualifica delle FP2.

20.13 Gomme soft nuove per Hamilton, che si lancia per il primo run di giornata. Sul tracciato anche le Haas, l’Alfa Romeo di Raikkonen e l’Aston Martin di Vettel.

20.11 In pista anche la Mercedes di Lewis Hamilton! Comincia il programma di lavoro odierno del sette volte campione del mondo.

20.09 Primo giro lanciato molto lento in 1’40″9 per Alonso. Ieri la miglior prestazione assoluta di giornata è stata firmata da Bottas in 1’34″8.

20.07 Alonso monta gomme soft e si lancia già per un time-attack, mentre gli altri team aspettano un miglioramento della pista per simulare la qualifica.

20.05 Solo un installation lap per Vettel, che rientra subito ai box dopo aver controllato il funzionamento della sua monoposto. Comincia nel frattempo l’attività in pista di Alonso con l’Alpine.

20.03 Vettel rompe gli indugi e comincia a girare con gomma media sulla sua Aston Martin. Ricordiamo che il quattro volte iridato partirà dal fondo della griglia per aver cambiato tutte le componenti della power-unit Mercedes.

20.01 Il cronometro inizia a scorrere ma molti piloti non hanno ancora indossato il casco e si apprestano quindi ad aspettare qualche minuto prima di scendere in pista.

20.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il sabato della Formula 1 al COTA di Austin!

19.58 Ancora due minuti di attesa prima dell’inizio della terza e ultima sessione di libere per il GP degli Stati Uniti ad Austin. 60 minuti a disposizione per preparare nel migliore dei modi qualifica e gara.

19.56 Condizioni meteo ottimali (e temperature molto elevate) per tutto il weekend ad Austin, con team e piloti che potranno concentrarsi esclusivamente sulla ricerca del set-up ideale sull’asciutto per qualifica e gara.

19.54 Di seguito la classifica generale del Mondiale costruttori:

1 MERCEDES 433.5

2 RED BULL RACING HONDA 397.5

3 MCLAREN MERCEDES 240

4 FERRARI 232.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 92

7 ASTON MARTIN MERCEDES 61

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

19.52 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 262.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 177

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 145

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 135

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 116.5

7 Charles Leclerc MON FERRARI 116

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 95

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

19.50 Ricordiamo che diversi piloti motorizzati Mercedes vanno in penalità questo weekend, tra cui uno sfortunatissimo Valtteri Bottas. Il finnico non potrà infatti lottare per la pole, a causa delle 5 posizioni di penalità al via del GP texano per aver montato il sesto motore endotermico dell’anno sulla sua W12.

19.47 Ferrari oggi è chiamata ad un deciso passo avanti in termini di prestazioni sul giro secco grazie alla spinta della quarta power-unit introdotta tra Russia (Leclerc) e Turchia (Sainz), per provare ad agguantare la seconda fila in griglia.

19.44 Molto più indicative le prestazioni ottenute nella simulazione di passo gara, con una Mercedes superiore alla Red Bull per almeno un paio di decimi sulla gomma media e tutte le altre vetture decisamente più lontane.

19.41 La classifica della seconda sessione non riflette pienamente i valori in campo sul giro secco, con Hamilton e Verstappen che hanno ancora molto margine inespresso in vista della giornata odierna.

19.38 Questa invece è la graduatoria delle FP2:

1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:34.946 24

2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.203 +0.257s 20

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.310 +0.364s 22

4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.360 +0.414s 24

5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:35.457 +0.511s 21

6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.561 +0.615s 25

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.572 +0.626s 23

8 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.824 +0.878s 23

9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.919 +0.973s 24

10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.138 +1.192s 26

11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.158 +1.212s 23

12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.242 +1.296s 25

13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:36.376 +1.430s 18

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.558 +1.612s 25

15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.718 +1.772s 30

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:36.983 +2.037s 24

17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.041 +2.095s 24

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.254 +2.308s 26

19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.490 +2.544s 21

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:38.026 +3.080s 23

19.36 Di seguito la classifica delle FP1 ad Austin:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.874 17

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.919 +0.045s 18

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.806 +0.932s 16

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.334 +1.460s 18

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.508 +1.634s 20

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.611 +1.737s 18

7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:36.798 +1.924s 20

8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.855 +1.981s 11

9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.874 +2.000s 18

10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.876 +2.002s 18

11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.966 +2.092s 19

12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.970 +2.096s 22

13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.972 +2.098s 20

14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.982 +2.108s 20

15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:37.068 +2.194s 12

16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:37.458 +2.584s 18

17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.463 +2.589s 19

18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:37.954 +3.080s 22

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:38.866 +3.992s 17

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:42.239 +7.365s 19

19.33 I riscontri cronometrici del venerdì hanno evidenziato una Mercedes in grande spolvero sin dalle FP1 sull’asfalto sconnesso di Austin, mentre Red Bull ha pagato dazio almeno inizialmente anche a causa del suo assetto rake per poi avvicinarsi alle prestazioni di Hamilton e Bottas in FP2.

19.30 I due a quel punto si sono ingaggiati in un ruota a ruota sul rettilineo dei box fino alla staccata in salita di curva 1, con Verstappen che ha alzato il piede non senza esternare però tutto il suo disappunto (con il dito medio e dando dello “stupido idiota” al rivale in un team radio).

19.27 Dopo i numerosi contatti in gara (tra cui i memorabili incidenti di Silverstone e Monza), l’olandese ed il britannico cominciano a stuzzicarsi anche nelle libere come dimostra l’episodio avvenuto ieri all’inizio delle FP2. Durante un giro di lancio, Max ha passato Lewis e quest’ultimo ha “ricambiato il favore” proprio prima dell’ultima curva con un ingresso molto deciso per riprendersi la posizione.

19.24 Si preannuncia un sabato ad alta tensione in quel di Austin, dopo una prima giornata di libere segnata dalla superiorità Mercedes e dal battibecco in pista tra i due rivali per il titolo Max Verstappen e Lewis Hamilton.

19.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti 2021, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Austin valido per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Tensione altissima al COTA di Austin per una sfida mondiale ormai sempre più infuocata tra i due grandi protagonisti del campionato: Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Dopo i numerosi contatti in gara (tra cui i memorabili incidenti di Silverstone e Monza), l’olandese ed il britannico cominciano a stuzzicarsi anche nelle libere come dimostra l’episodio avvenuto ieri all’inizio delle FP2. Durante un giro di lancio, Max ha passato Lewis e quest’ultimo ha “ricambiato il favore” all’olandese proprio prima dell’ultima curva con un ingresso molto deciso.

I due a quel punto si sono ingaggiati in un ruota a ruota sul rettilineo dei box fino alla staccata in salita di curva 1, con Verstappen che ha alzato il piede all’esterno non senza esternare tutto il suo disappunto (con il dito medio e dando dello stupido al rivale in un team radio). Quest’oggi Hamilton è il grande favorito per la pole, ma il leader del campionato potrà usufruire della penalità di Bottas (5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore termico) per attaccare almeno la prima fila.

Si parte alle ore 20 italiane con il semaforo verde della terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 23 con il Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del confronto diretto tra Hamilton e Verstappen per il titolo: buon divertimento!

PROGRAMMA SABATO GP USA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 23 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 ottobre

ore 1.00, F1, Qualifiche, differita

Foto: Lapresse