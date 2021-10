DIRETTA F1, GP Austin 2021 LIVE: FP3 in tempo reale, orario e programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Austin valido per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Tensione altissima al COTA di Austin per una sfida mondiale ormai sempre più infuocata tra i due grandi protagonisti del campionato: Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Dopo i numerosi contatti in gara (tra cui i memorabili incidenti di Silverstone e Monza), l’olandese ed il britannico cominciano a stuzzicarsi anche nelle libere come dimostra l’episodio avvenuto ieri all’inizio delle FP2. Durante un giro di lancio, Max ha passato Lewis e quest’ultimo ha “ricambiato il favore” all’olandese proprio prima dell’ultima curva con un ingresso molto deciso.

I due a quel punto si sono ingaggiati in un ruota a ruota sul rettilineo dei box fino alla staccata in salita di curva 1, con Verstappen che ha alzato il piede all’esterno non senza esternare tutto il suo disappunto (con il dito medio e dando dello stupido al rivale in un team radio). Quest’oggi Hamilton è il grande favorito per la pole, ma il leader del campionato potrà usufruire della penalità di Bottas (5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore termico) per attaccare almeno la prima fila.

Si parte alle ore 20 italiane con il semaforo verde della terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 23 con il Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del confronto diretto tra Hamilton e Verstappen per il titolo: buon divertimento!

PROGRAMMA SABATO GP USA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 23 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 ottobre

ore 1.00, F1, Qualifiche, differita

