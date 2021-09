Sport in tv oggi (sabato 11 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 11 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Monza va in scena la gara sprint del GP d’Italia valido per il Mondiale F1, mentre la MotoGP sarà protagonista con le qualifiche del GP di Aragon. Da seguire con grande attenzione la finale femminile degli US Open.

Gli Europei di ciclismo a Trento regalano le prove in linea degli under 23 maschili e delle elite donne. Ci sarà spazio anche per la prima giornata del SailGP di vela a Saint-Tropez, iniziano gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile, prevista una grande abbuffata di calcio per gli appassionati. Poi Europei di beach soccer e di dressage, la ISL di nuoto e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 settembre e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (SABATO 11 SETTEMBRE )

SABATO 11 SETTEMBRE

07.30 RALLY (Mondiale) – Rally di Grecia, terza giornata (non è prevista copertura tv/streaming)

08.00 GOLF (European Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Golf Tv, Sky Go)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea U23 uomini (nessuna copertura tv/streaming)

09.00 SALTO CON GLI SCI – Summer Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

09.00 MOTO3 – GP di Aragon, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.55 MOTOGP – GP di Aragon, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

10.00 JUDO – Europei juniores (diretta streaming su IJF)

10.00 BEACH VOLLEY – World Tour maschile/femminile 1* Apeldoorn (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

10.00 BEACH VOLLEY – World Tour maschile/femminile 1* Cervia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

10.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

10.55 MOTO2 – GP di Aragon, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

11.15 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy (diretta streaming su Idealweb.tv)

12.00 CICLISMO – Tour of Britain, settima tappa Hawick-Edimburgo (diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

12.00 F1 – GP d’Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

12.00 VELA – Europei kite-surf (non è prevista copertura tv/streaming)

12.35 MOTO3 – GP di Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.00 EQUITAZIONE – Europei dressage (diretta streaming su https://www.clipmyhorse.tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

13.30 MOTOGP – GP di Aragon, prove libere 4 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.30 VELA – SailGP a Saint-Tropez, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv e canale YouTube SailGP)

14.00 CALCIO (Serie B) – SPAL-Monza (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Alessandria-Brescia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Perugia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.10 MOTOGP – GP di Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.15 CICLISMO (Europei) – Prove in linea elite donne (diretta tv su Rai2 ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Milan (diretta tv su LA7; diretta streaming su TimVision e la7.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Venezia (diretta streaming su DAZN)

15.10 MOTO2 – GP di Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Friburgo-Colonia, Furth-Wolfsburg, Hoffenheim-Mainz, Union Berlino-Augsburg (non è prevista copertura tv/streaming)

16.00 RUGBY (Coppa Italia) – Quattro partite: Colorno-Fiamme Oro, Lazio-Calvisano, Padova-Mogliano, Rugby Lyons-Emilia

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leicester-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Arsenal-Norwich, Brentford-Brighton, Southampton-West Ham, Watford-Wolverhampton (non è prevista copertura tv/streaming)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ternana-Pisa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.30 F1 – GP d’Italia, gara sprint (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.45 BEACH SOCCER (European Beach Soccer League) – Italia-Portogallo (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Clermont (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Pomigliano-Roma, Sassuolo-Sampdoria (diretta streaming su Tim Vision)

17.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Russia-Ucraina (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay e DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.30 EQUITAZIONE – Global Champions Tour (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

18.30 CALCIO (Serie B) – Crotone-Reggina (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Reggio Emilia-Fortitudo Bologna (diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

19.00 NUOTO – ISL a Napoli (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

20.00 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Brescia-Napoli (diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

20.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Polonia-Finlandia (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN, TimVision)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

21.15 INDYCAR – GP Portland, qualifiche (diretta streaming su DAZN)

21.50 CALCIO (MLS statunitense) – Colorado-Rappids-LA Galaxy (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – US Open, finale femminile: Raducani vs Fernandez (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

23.10 CALCIO (MLS statunitense) – Seattle Sounders-Minnesota United (diretta streaming su DAZN)

