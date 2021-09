Raducanu-Fernandez oggi, Finale US Open 2021 donne: orario, tv, programma, streaming

Emma Raducanu contro Leylah Fernandez. Alzi la mano chi l’avrebbe mai previsto: sono loro le finaliste degli US Open per l’edizione 2021, ed è un segnale che fa molto bene al tennis femminile, perché fa capire quanto ci sia di interessante dietro alle big (che anche loro potrebbero diventare).

Due autentiche cittadine del mondo si sfidano: l’una, diciottenne, è nata a Toronto da padre rumeno e madre cinese, ed è in Gran Bretagna da quando aveva due anni, l’altra, diciannovenne, è di padre ecuadoriano e madre canadese di discendenza filippina. Paradossalmente, un precedente esiste, ma risale ai tornei junior: era Wimbledon 2018, secondo turno. Vinse anche piuttosto nettamente la britannica nell’anno in cui si prese tutto un’altra protagonista moderna, la polacca Iga Swiatek. Siamo alla finale più giovane dal 1999, la prima con una qualificata in tutta la storia degli Slam e con al suo interno un punto di svolta. Si giocherà in un giorno che, per New York e gli States, è ragionevolmente particolare, e non è necessario ricordare i motivi.

La finale femminile degli US Open inizierà alle ore 22:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile, ma anche su LiveNow. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

US OPEN 2021: PROGRAMMA FINALE FEMMINILE

SABATO 11 SETTEMBRE

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 22:00 Emma Raducanu (GBR) (Q)-Leylah Fernandez (CAN)

US OPEN 2021: TV E STREAMING FINALE FEMMINILE

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse