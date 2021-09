Ciclismo, Europei 2021 oggi: orari gare, tv, programma in chiaro, italiani in gara, startlist

E’ in programma, oggi, la penultima giornata degli Europei 2021 di ciclismo su strada che si stanno svolgendo in Trentino. Nel menù ci sono le prove in linea riservate agli uomini U23 e alle donne Elite. Di seguito trovate la nostra guida completa comprendente gli orari delle gare, tutti i nomi degli italiani che attaccheranno il numero alla schiena, le startlist e le indicazioni su dove è possibile seguire la manifestazione in diretta.

GLI ORARI DELLE GARE ODIERNE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO 2021

9:00 Prova in linea uomini under 23

14:15 Prova in linea donne élite

GLI ITALIANI IN GARA

Baroncini Filippo (Prova in linea uomini U23)

Benedetti Gabriele (Prova in linea uomini U23)

Colnaghi Luca (Prova in linea uomini U23)

Garofoli Gianmarco (Prova in linea uomini U23)

Zambanini Edoardo (Prova in linea uomini U23)

Zana Filippo (Prova in linea uomini U23)

Balsamo Elisa (Prova in linea donne Elite)

Bertizzolo Sofia (Prova in linea donne Elite)

Cavalli Marta (Prova in linea donne Elite)

Guderzo Tatiana (Prova in linea donne Elite)

Longo Borghini Elisa (Prova in linea donne Elite)

Magnaldi Erica (Prova in linea donne Elite)

Paladin Soraya (Prova in linea donne Elite)

Silvestri Debora (Prova in linea donne Elite)

LA STARTLIST DELLA GARA DEGLI UOMINI U23

ITALIA

1 [ITA] Baroncini Filippo

2 [ITA] Benedetti Gabriele

3 [ITA] Colnaghi Luca

4 [ITA] Garofoli Gianmarco

5 [ITA] Zambanini Edoardo

6 [ITA] Zana Filippo

PAESI BASSI

7 [NED] Hoole Daan

8 [NED] Leijnse Enzo

9 [NED] Molenaar Alex

10 [NED] Pluimers Rick

11 [NED] Van Den Berg Marijn

12 [NED] Van Dijke Tim

NORVEGIA

13 [NOR] Andersen Idar

14 [NOR] Holter Ådne

15 [NOR] Johannessen Anders Halland

16 [NOR] Johannessen Tobias Halland

17 [NOR] Staune-Mittet Johannes

18 [NOR] Urianstad Martin

FRANCIA

19 [FRA] Barré Louis

20 [FRA] Lapeira Paul

21 [FRA] Laurance Axel

22 [FRA] Page Hugo

23 [FRA] Penhoët Paul

24 [FRA] Retailleau Valentin

GERMANIA

25 [GER] Ballerstedt Maurice

26 [GER] Engelhardt Felix

27 [GER] Geßner Jakob

28 [GER] Heinschke Leon

29 [GER] Heßmann Michel

30 [GER] Tarlton Alexander

SPAGNA

31 [ESP] Arrieta Igor

32 [ESP] Ayuso Juan

33 [ESP] Azparren Xabier

34 [ESP] Brustenga Marc

35 [ESP] García Raúl

36 [ESP] Miquel Delgado Pau

REP. CECA

37 [CZE] Bittner Pavel

38 [CZE] Camrda Karel

39 [CZE] Kelemen Petr

40 [CZE] Toupalik Jakub

BELGIO

41 [BEL] Berckmoes Jenno

42 [BEL] Van Eetvelt Lennert

43 [BEL] Clynhens Toon

44 [BEL] Nys Thibau

45 [BEL] Van Tricht Stan

46 [BEL] Vandenabeele Henri

AUSTRIA

47 [AUT] Bayer Tobias

48 [AUT] Gamper Florian

49 [AUT] Gamper Mario

50 [AUT] Götzinger Valentin

51 [AUT] Kabas Maximilian

52 [AUT] Messner Martin

POLONIA

53 [POL] Bieniek Damian

54 [POL] Kostanski Mateusz

55 [POL] Kus Adam

56 [POL] Maciejuk Filip

57 [POL] Papierski Damien

58 [POL] Proc Bartlomiej

SLOVENIA

59 [SLO] Cemazar Nik

60 [SLO] Glivar Gal

61 [SLO] Govekar Matevz

62 [SLO] Hocevar Kristijan

63 [SLO] Jarc Aljaz

64 [SLO] Skok Anze

DANIMARCA

65 [DEN] Andersen Kasper

66 [DEN] Sander Hansen Marcus

67 [DEN] Hellemose Asbjørn

68 [DEN] Blume Levy William

69 [DEN] Hindsgaul Madsen Jacob

70 [DEN] Juel Skivild Robin

SVIZZERA

71 [SUI] Balmer Alexandre

72 [SUI] Brun Nils

73 [SUI] Christen Fabio

74 [SUI] Stehli Felix

75 [SUI] Tendon Arnaud

76 [SUI] Thiebaud Valere

LUSSEMBURGO

77 [LUX] Bettendorff Loïc

78 [LUX] Kluckers Arthur

79 [LUX] Kockelmann Raphael

80 [LUX] Paquet Tom

81 [LUX] Pries Cedric

82 [LUX] Wenzel Mats

RUSSIA

83 [RUS] Gonov Lev

84 [RUS] Igoshev Egor

85 [RUS] Ivanov Viacheslav

86 [RUS] Novikov Savva

87 [RUS] Stepanov Andrei

88 [RUS] Syritsa Gleb

ESTONIA

89 [EST] Ärm Rait

90 [EST] Karpenko Gleb

91 [EST] Kurits Joonas

92 [EST] Mirzojev Artjom

93 [EST] Sankmann Joosep

SLOVACCHIA

94 [SVK] Foltan Adam

95 [SVK] Kubis Lucas

96 [SVK] Lohinskiy Filip

97 [SVK] Rovder Pavol

98 [SVK] Stocek Matus

99 [SVK] Vanco Tobias

ALBANIA

100 [ALB] Demiri Mikel

101 [ALB] Zefi Gjergj

AZERBAIJAN

102 [AZE] Eyvazov Shahin

BIELORUSSIA

103 [BLR] Grinkevich Mark

BULGARIA

104 [BUL] Balabanov Preslav

105 [BUL] Dimitrov Petar

106 [BUL] Papanov Martin

CROAZIA

107 [CRO] Miholjevic Fran

108 [CRO] Potocki Viktor

CIPRO

109 [CYP] Matsangos Alexandros

110 [CYP] Pavlides Konstantinos

FINLANDIA

111 [FIN] Juntunen Antti-Jussi

112 [FIN] Sillankorva Jaakko

113 [FIN] Vainio Veeti

UNGHERIA

114 [HUN] Fetter Erik

115 [HUN] Karl Adam Kristof

ISLANDA

116 [ISL] Bjarnason Johann Dagur

117 [ISL] Eiriksson Eipor

118 [ISL] Jonsson Kristinn

IRLANDA

119 [IRL] Corkery Dillon

120 [IRL] Devins Matthew

121 [IRL] McCambridge Kevin

122 [IRL] Shortt Devin

123 [IRL] Wade Aaron

124 [IRL] Ward Adam

LETTONIA

125 [LAT] Petaks Rodzers

LITUANIA

126 [LTU] Bitinas Mantas

127 [LTU] Januskevicius Mantas

128 [LTU] Kmieliauskas Rokas

129 [LTU] Masiulis Denas

130 [LTU] Matuzevicius Zygimantas

131 [LTU] Mikutis Aivaras

MACEDONIA DEL NORD

132 [MKD] Vanchevski Kristijan

133 [MKD] Vanchevski Viktor

PORTOGALLO

134 [POR] Andrade Pedro

135 [POR] Fernandes Fabio

136 [POR] Lopes Pedro Miguel

137 [POR] Salgueiro Miguel

ROMANIA

138 [ROM] Luncan Serban

SERBIA

139 [SBA] Stojnic Veljko

SVEZIA

140 [SWE] Ahlsson Jonathan

141 [SWE] Bergström Frisk Erik

142 [SWE] Eriksson Jacob

143 [SWE] Forssell Hugo

UCRAINA

144 [UKR] Bilyi Maksym

145 [UKR] Khotulov Denys

146 [UKR] Nikulin Daniil

147 [UKR] Parashchak Yaroslav

148 [UKR] Shevchenko Oleksandr

LA STARTLIST DELLA GARA DELLE DONNE ELITE

PAESI BASSI

1 [NED] Mackaij Floortje

2 [NED] Markus Riejanne

3 [NED] Pieters Amy

4 [NED] van den Broek-Blaak Chantal

5 [NED] Van Dijk Ellen

6 [NED] van Vleuten Annemiek

7 [NED] Vollering Demi

8 [NED] Vos Marianne

ITALIA

9 [ITA] Balsamo Elisa

10 [ITA] Bertizzolo Sofia

11 [ITA] Cavalli Marta

12 [ITA] Guderzo Tatiana

13 [ITA] Longo Borghini Elisa

14 [ITA] Magnaldi Erica

15 [ITA] Paladin Soraya

16 [ITA] Silvestri Debora

DANIMARCA

17 [DEN] Holmsgaard Trine

18 [DEN] Jensen Marita

19 [DEN] Mathiesen Pernille

GERMANIA

20 [GER] Brennauer Lisa

21 [GER] Erath Tanja

22 [GER] Hammes Kathrin

23 [GER] Kasper Romy

24 [GER] Klein Lisa

25 [GER] Lechner Corinna

26 [GER] Lippert Liane

27 [GER] Worrack Trixi

BELGIO

28 [BEL] Demey Valerie

29 [BEL] Duyck Ann-Sophie

30 [BEL] Kopecky Lotte

31 [BEL] Meertens Lone

32 [BEL] Van De Vel Sara

33 [BEL] Van De Velde Julie

34 [BEL] Van Eynde Fien

35 [BEL] Vandenbulcke Jesse

POLONIA

36 [POL] Jasinska Malgorzata

37 [POL] Karasiewicz Karolina

38 [POL] Lach Marta

39 [POL] Nerlo Aurela

40 [POL] Niewiadoma Katarzyna

41 [POL] Plichta Anna

42 [POL] Przezak Dorota

FRANCIA

43 [FRA] Biannic Aude

44 [FRA] Cordon-Ragot Audrey

45 [FRA] Duval Eugénie

46 [FRA] Guilman Victorie

47 [FRA] Labous Juliette

48 [FRA] Verhulst Gladys

49 [FRA] Coston Morgane

SVIZZERA

50 [SUI] Baur Caroline

51 [SUI] Chabbey Elise

52 [SUI] Reusser Marlen

SPAGNA

53 [ESP] Alonso Dominguez Sandra

54 [ESP] Isasi Cristobal Ziortza

55 [ESP] Larrarte Arteaga Eukene

56 [ESP] Mendez Melgarejo Irene

57 [ESP] Merino Eider

58 [ESP] Oyarbide Lourdes

59 [ESP] Rodriguez Gloria

NORVEGIA

60 [NOR] Aalerud Katrine

61 [NOR] Andersen Susanne

62 [NOR] Gåskjenn Ingvild

63 [NOR] Lorvik Ingrid

64 [NOR] Ottestad Mie Bjørndal

RUSSIA

65 [RUS] Antoshina Tatiana

66 [RUS] Chursina Anastasia

67 [RUS] Dronova Tamara

68 [RUS] Krylova Seda

69 [RUS] Syradoeva Margarita

AUSTRIA

70 [AUT] Rijkes Sarah

71 [AUT] Schweinberger Christina

72 [AUT] Tazreiter Angelika

SVEZIA

73 [SWE] Eklund Nathalie

74 [SWE] Nilsson Hanna

SLOVENIA

75 [SLO] Bravec Urska

76 [SLO] Bujak Eugenia

77 [SLO] Zigart Urska

UCRAINA

78 [UKR] Biryukova Julia

79 [UKR] Kononenko Valeriya

80 [UKR] Sharga Olena

81 [UKR] Shekel Olga

82 [UKR] Solovey Hanna

LITUANIA

83 [LTU] Baleisyte Olivija

84 [LTU] Cesuliene Inga

85 [LTU] Leleivyte Rasa

86 [LTU] Senkute Viktorija

BIELORUSSIA

87 [BLR] Amialiusik Alena

UNGHERIA

88 [HUN] Szabo Zsofia

REP. CECA

89 [CZE] Bajgerova Nikola

90 [CZE] Machacova Jarmila

91 [CZE] Noskova Nikola

ISRAELE

92 [ISR] Gafinovitz Rotem

93 [ISR] Shapira Omer

LETTONIA

94 [LAT] Laizane Lija

SLOVACCHIA

95 [SVK] Medvedova Tereza

IRLANDA

96 [IRL] Armitage Megan

97 [IRL] McDermott Ellen

ISLANDA

98 [ISL] Jóhannesdóttir Silja

99 [ISL] Sigurðardóttir Hafdis

ROMANIA

100 [ROM] Muresan Manuela

101 [ROM] Ungureanu Georgeta

GRECIA

102 [GRE] Fasoi Varvara

DOVE VEDERE IN TV GLI EUROPEI DI CICLISMO 2021

Diretta TV: Rai 2 (gara donne Elite), Eurosport 1 (gara donne Elite). Nessuna copertura tv per gli U23

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse