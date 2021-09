CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prova in linea al femminile agli Europei di ciclismo su strada in Trentino. Una delle prove più attese, che anticipa di un giorno, come di consueto, la grande chiusura degli uomini.

107, 2 chilometri da percorrere per le donne, sull’ormai noto circuito di Trento, che abbiamo imparato a conoscere ieri. Otto giri in programma, a farla da protagonista è la salita di Povo, non durissima, ma comunque insidiosa con 3,6 chilometri al 4,7%.

La sfida per il titolo è la solita, con l’Italia che prova ad insidiare, sul percorso di casa, la compagine imbattibile, l’Olanda. Le azzurre come al solito puntano sulla stella, Elisa Longo Borghini, anche se bisognerà fare corsa dura per riuscire a rendere protagonista la piemontese. In ogni caso non mancano le carte in seconda battuta: se dovesse esserci uno sprint ristretto Elisa Balsamo, campionessa uscente a livello under 23, potrebbe sicuramente dire la sua.

Come di consueto, nonostante l’assenza di Anna van der Breggen, squadrone eccezionale per le Orange che possono vantare sulla detentrice del titolo Annemiek van Vleuten per un attacco da lontano, per Marianne Vos in caso di gara dura e su Demi Vollering per un’eventuale volata.

Appuntamento alle 14.00 per non perdervi davvero nulla della gara.

Foto: Lapresse